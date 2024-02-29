Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Dogecoin и Shiba Inu вернулись к росту, а аналитики ожидают резкого подорожания «собачьих» монет
Мемные токены подхватили общую тенденцию рынка и начали дорожать

реклама

По мнению целого ряда аналитиков, мы находимся на пороге очередной криптовалютной лихорадки. Пожалуй, выделить какую-то одну причину невозможно, поэтому мы попытаемся назвать основные. Прежде всего нужно отметить одобрение Bitcoin-ETF. С недавнего времени криптовалюта стала полноценным инструментом для инвестиций, а в итоге сотни миллионов людей в США и Европе получили возможность покупать и продавать цифровое золото с помощью традиционных биржевых приложений. Больше не нужно скачивать специализированный кошелёк, запоминать и хранить дополнительную информацию, ведь всё это доступно на расстоянии вытянутой руки. Спотовые Bitcoin-ETF привлекают всё больше внимания, ну а аналитики фиксируют, что объём торгов данным активом только за прошедшие сутки превысил 7.7 миллиарда долларов. Важно отметить, что интерес к криптовалюте продолжает расти, а 10 крупных ETF всего за 2 месяца купили спотовых Bitcoin на 17 миллиардов долларов. Это 300 тысяч монет, которые лежали на биржах или на долговременных кошельках майнеров. 

реклама

Первое время после появления Bitcoin-ETF продавать монеты было выгодно, ведь высокий курс позволял повысить маржу во время добычи. Вот только ВТС на руках у фермеров не так много, как было в 2022 году, а значительная часть уже распродана. Высокий спрос вызвал дефицит, а перекос в сторону покупки ощутимо превышает продажу. Свободных Bitcoin становится всё меньше, что продолжает толкать вверх весь рынок. Утром за 1 ВТС давали 64 тысячи долларов, что почти соответствует рекордному показателю 2021 года. В настоящее время стоимость цифрового золота немного откаталась вниз, но произошло это только потому, что крупные игроки выкупили большую часть свободных монет и ожидают новой волны. Аналитики полагают, что курс стабилизируется на отметке 62 000 долларов, а после снова пойдёт вверх. Всё это приводит в движение весь рынок, ну а первыми на подобные спекуляции реагируют мемные токены. Как вчера стало известно, лучше всего дела идут у Pepe, курс которого за неделю вырос на 150%. 

Обратите внимание на график ниже. Как видите, в списке криптовалют, получивших наибольший буст за прошедшие 7 дней, можно встретить несколько мемных токенов. На первом месте Pepe, показатели которого всё ещё держатся на отметке в 150%. На третьем месте закрепился токен с собачьей тематикой Bonk, прибавивший почти 90%. Ожидаемо в том попал Dogecoin, с которого мемные криптовалюты начали своё триумфальное шествие. Данная монета подорожала на 50%. На 8 месте Shiba Inu, но аналитики полагают, что именно эта монета находится в бычьем цикле и уже в ближайшие недели может подорожать в несколько раз. Вообще, с мемными токенами всё крайне сложно. Подобные монеты не поддаются общей логике и только частично зависят от тенденций на рынке. Dogecoin в любое время может подорожать в несколько раз, но после с таким же успехом рухнуть вниз. Именно поэтому серьёзные инвесторы предпочитают более надёжные активы. Похоже, всё больше экспертов смотрят в сторону Ethereum. Данный актив считается сильно недооценённым, а причин здесь несколько. Во-первых, после отказа от прямой добычи и введения механизма стейкинга доверие со стороны инвесторов Ethereum существенно растерял. Долгое время инвесторы смотрели на актив с подозрением, поскольку не понимали, сможет ли данная криптовалюта решить внутренние проблемы. 

Сегодня можно констатировать, что большая часть тех, кто хотел вывести свои деньги из Ethereum, уже это сделала. Во-вторых, актив доказал высокую устойчивость, но не может достичь динамики, которую набрал Bitcoin. Аналитики полагают, что дальнейший рост цифрового золота приведёт к резкому увеличению динамики Ethereum. Уже в ближайшее время актив может перевалить за 4500 долларов, а там всё будет зависеть от халвинга. Считается, что 2024 год станет одним из самых успешных для рынка криптовалют. Некоторые эксперты уверяют, что курс цифрового золота на начало 2025 достигнет 100 000 долларов, тогда как другие уверены, что это ещё не предел. Что до мемных криптовалют, то одно время поговаривали, что власти США хотят проредить количество сомнительных активов. Неизвестно, что стало с подобными планами, но пока мы видим, как Shiba Inu набирает силу, а инвестиции в Dogecoin превышают таковые для более перспективных монет. Аналитики предостерегают обычных пользователей от импульсивных действий. Если вам кажется, что за несколько недель можно увеличить первоначальные вложения в 3 раза, то стоит ещё раз подумать над тем, готовы ли вы потерять половину своего капитала. Уже не раз случалось так, что на пике роста тысячи обычных пользователей вливают в мемные токены сотни миллионов долларов, а после теряют большую часть накоплений за считанные часы. 

#криптовалюты #dogecoin #shiba inu #мемные токены
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завод «Купол» приступил к масштабной модернизации зенитно-ракетных комплексов «Тор»
3
Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
11
"Гиперзвуковые цели поразить способен": российское МО рассказало про испытания С-500 «Прометей»
3
Илон Маск: X теперь предлагает пользователям 1 миллион объявлений о вакансиях
+
Белый дом призвал разработчиков ПО отказаться от небезопасных С и С++ и перейти на Python и Rust
9
Российская армия подходит к Часову Яру южнее Попова леса, продвигается вперед к Орловке
2
Forbes: Боевые возможности Су-24М могут быть повышены за счет Mirage 2000D
+
Nature Astronomy: Астероид стал «совершенно другим телом» после столкновения с зондом НАСА
+
В России предлагают использовать переработанный мусор для строительства дорог
4
Новый тип памяти может заменить SSD и ОЗУ
1
Глава ДНР: Авдеевка полностью очищена от ВСУ, но это не значит, что там безопасно
+
После DDoS-атаки владелец сайта получил счёт на $100 000 за трафик
2
Ubisoft пытается убедить общественность в том, что у Skull and Bones рекордный уровень геймерской вовлечённости
+
Украинские формирования вынуждены отступать к третьей оборонительной линии
2
Motorola и Samsung представили гибкие «телефоны»-браслеты, а Honor - смартфон с ИИ Meta Llama 2
+
Революционная тандемная солнечная батарея имеет КПД 38,91%
+
MacRumors: Стало известно, какие модели iPhone получат новую iOS 18
+
Владельцы Qiwi-кошельков могут вернуть средства
1
Пилоты и БПЛА объединятся в авиагруппы шестого поколения
1
Американский лунный модуль "Одиссей" опрокинулся на Луне на бок и прекратит сегодня свою работу
6

Популярные статьи

Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
52
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
16
Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
2
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
16
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
18
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
11
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
124
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
2
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
8
Обозреватель NI де Верну: США не могут ничего сделать с российской программой импортозамещения
8

Сейчас обсуждают

Алиса Дементьева
19:18
Для надёжности подписывайте пожалуйста петицию: https://chng.it/NWF4PtHyfb
Подтверждена тактовая частота 6,2 ГГц и TDP 150 Вт для процессора Core i9-14900KS
Василий Тругов
19:12
Скайнет близок
Чат-бот на основе нейросетей Microsoft Copilot возомнил себя властелином мира, а людей — рабами
NONsens
19:11
4090 наверно значительно подешевеет. Или что-то типа 5080 будет на уровне и дешевле.
GeForce RTX 5090 будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090, но цена видеокарты может составить $2500
cag
19:07
Давно пора, а то задолбали люди у власти. Предлагаю SupremacyAGI в президенты США.
Чат-бот на основе нейросетей Microsoft Copilot возомнил себя властелином мира, а людей — рабами
Сергей Ащев
19:04
За 25 центов даже не нужна.
GeForce RTX 5090 будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090, но цена видеокарты может составить $2500
Chihonya
18:52
очередной развод крестьян на бабло....
Intel планирует поставить 100 миллионов ПК с функцией искусственного интеллекта к 2025 году
rackshazz
18:50
Там же свинина? не?
Макрон обсудит с Зеленским идею размещения войск НАТО на территории Украины
Pavel Menshikov
18:48
Было что-то похожее с direct x 12, mantle, что вроде как в результате асинхронных вычислений можно повысить производительсть, и нагрузку вместо GPU берет на себя CPU в некоторых задачах, но по факту о...
Ученые нашли способ удвоить мощность ПК без добавления нового железа
Влад Золотарев
18:46
Нихера себе, вентилятор😳. Обзор на вентилятор, ребят, вы серьёзно, я даже читать это не стал. Это просто вентилятор!!!
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
Китя
18:45
Там RGB подсветка есть. Можно любой свет выбрать. 3770 даже не знает что такое RGB.
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем