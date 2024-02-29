Мемные токены подхватили общую тенденцию рынка и начали дорожать

По мнению целого ряда аналитиков, мы находимся на пороге очередной криптовалютной лихорадки. Пожалуй, выделить какую-то одну причину невозможно, поэтому мы попытаемся назвать основные. Прежде всего нужно отметить одобрение Bitcoin-ETF. С недавнего времени криптовалюта стала полноценным инструментом для инвестиций, а в итоге сотни миллионов людей в США и Европе получили возможность покупать и продавать цифровое золото с помощью традиционных биржевых приложений. Больше не нужно скачивать специализированный кошелёк, запоминать и хранить дополнительную информацию, ведь всё это доступно на расстоянии вытянутой руки. Спотовые Bitcoin-ETF привлекают всё больше внимания, ну а аналитики фиксируют, что объём торгов данным активом только за прошедшие сутки превысил 7.7 миллиарда долларов. Важно отметить, что интерес к криптовалюте продолжает расти, а 10 крупных ETF всего за 2 месяца купили спотовых Bitcoin на 17 миллиардов долларов. Это 300 тысяч монет, которые лежали на биржах или на долговременных кошельках майнеров.

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Первое время после появления Bitcoin-ETF продавать монеты было выгодно, ведь высокий курс позволял повысить маржу во время добычи. Вот только ВТС на руках у фермеров не так много, как было в 2022 году, а значительная часть уже распродана. Высокий спрос вызвал дефицит, а перекос в сторону покупки ощутимо превышает продажу. Свободных Bitcoin становится всё меньше, что продолжает толкать вверх весь рынок. Утром за 1 ВТС давали 64 тысячи долларов, что почти соответствует рекордному показателю 2021 года. В настоящее время стоимость цифрового золота немного откаталась вниз, но произошло это только потому, что крупные игроки выкупили большую часть свободных монет и ожидают новой волны. Аналитики полагают, что курс стабилизируется на отметке 62 000 долларов, а после снова пойдёт вверх. Всё это приводит в движение весь рынок, ну а первыми на подобные спекуляции реагируют мемные токены. Как вчера стало известно, лучше всего дела идут у Pepe, курс которого за неделю вырос на 150%.

Обратите внимание на график ниже. Как видите, в списке криптовалют, получивших наибольший буст за прошедшие 7 дней, можно встретить несколько мемных токенов. На первом месте Pepe, показатели которого всё ещё держатся на отметке в 150%. На третьем месте закрепился токен с собачьей тематикой Bonk, прибавивший почти 90%. Ожидаемо в том попал Dogecoin, с которого мемные криптовалюты начали своё триумфальное шествие. Данная монета подорожала на 50%. На 8 месте Shiba Inu, но аналитики полагают, что именно эта монета находится в бычьем цикле и уже в ближайшие недели может подорожать в несколько раз. Вообще, с мемными токенами всё крайне сложно. Подобные монеты не поддаются общей логике и только частично зависят от тенденций на рынке. Dogecoin в любое время может подорожать в несколько раз, но после с таким же успехом рухнуть вниз. Именно поэтому серьёзные инвесторы предпочитают более надёжные активы. Похоже, всё больше экспертов смотрят в сторону Ethereum. Данный актив считается сильно недооценённым, а причин здесь несколько. Во-первых, после отказа от прямой добычи и введения механизма стейкинга доверие со стороны инвесторов Ethereum существенно растерял. Долгое время инвесторы смотрели на актив с подозрением, поскольку не понимали, сможет ли данная криптовалюта решить внутренние проблемы.

Сегодня можно констатировать, что большая часть тех, кто хотел вывести свои деньги из Ethereum, уже это сделала. Во-вторых, актив доказал высокую устойчивость, но не может достичь динамики, которую набрал Bitcoin. Аналитики полагают, что дальнейший рост цифрового золота приведёт к резкому увеличению динамики Ethereum. Уже в ближайшее время актив может перевалить за 4500 долларов, а там всё будет зависеть от халвинга. Считается, что 2024 год станет одним из самых успешных для рынка криптовалют. Некоторые эксперты уверяют, что курс цифрового золота на начало 2025 достигнет 100 000 долларов, тогда как другие уверены, что это ещё не предел. Что до мемных криптовалют, то одно время поговаривали, что власти США хотят проредить количество сомнительных активов. Неизвестно, что стало с подобными планами, но пока мы видим, как Shiba Inu набирает силу, а инвестиции в Dogecoin превышают таковые для более перспективных монет. Аналитики предостерегают обычных пользователей от импульсивных действий. Если вам кажется, что за несколько недель можно увеличить первоначальные вложения в 3 раза, то стоит ещё раз подумать над тем, готовы ли вы потерять половину своего капитала. Уже не раз случалось так, что на пике роста тысячи обычных пользователей вливают в мемные токены сотни миллионов долларов, а после теряют большую часть накоплений за считанные часы.