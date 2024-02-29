В интернете можно часто встретить споры между геймерами, которые собирают новые компьютеры на базе платформы AMD АМ5, а также теми, кто до сих пор предлагает оставаться на АМ4. Если внимательно изучить доводы двух сторон, то можно прийти к выводу, что каждая точка зрения имеет право на существование. Первые доказывают, что современная платформа не только окажется быстрее, но и предлагает возможности для апгрейда в будущем. Вы здесь и сейчас купите оперативную память DDR5, а также материнскую плату, что позволит как минимум 4 года не прибегать к значительным инвестициям в компьютер. Вторые уверяют, что различия между поколениями не такие большие, чтобы нужно было тратить на всё это дополнительные несколько тысяч рублей.

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При этом никакой выгоды от покупки новой платформы нет, а при необходимости через пару лет всегда можно будет обновить компьютер с большой выгодой, ведь материнские платы и оперативная память дешевеет. Что же, мы не станем советовать вам присоединяться к тому или иному лагерю, ведь конечный выбор каждый должен делать самостоятельно. И всё же, сегодня мы попытаемся сравнить обе платформы, определив наиболее выгодные позиции в своём классе. Давайте представим, что мы собираем игровой компьютер для обычного геймера. Таким образом система с высокой вероятностью будет основана на видеокарте GeForce RTX 4060 или на аналогичном по скорости решении производства AMD. Никакого значения название видеокарты не играет, а суть сводится к тому, что она позволяет запускать все игры в 1080р, а также при помощи технологии масштабирования может обеспечить нормальную картинку в 2К. Покупать под такую видеокарту дорогую систему глупо, но у обычного геймера нет денег на подобные глупости. Первым делом подберём комплектующие для платформы АМ5.

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Наиболее оптимальным решением в своём классе может стать Ryzen 7 7700. Это игровой процессор с высокой тактовой частотой и отличными показателями. Он сможет вытянуть нашу видеокарту и в целом останется актуален даже через несколько лет. Камень стоит 27 тысяч рублей и хорошо вписывается в игровую сбалансированную систему. Под такой процессор вам не потребуется дорогая материнская плата, поскольку он имеет TDP до 65 Вт. Ну а это очень хорошо, ведь сегодня 9500 рублей вы можете купить Gigabyte A620M H. Это не самый выдающийся продукт, но мы и не планировали брать ничего дороже. Энтузиастам, которым тесно в рамках обычных комплектующих, стоит присмотреться к более дорогим вариантам, тогда как все остальные будут полностью удовлетворены возможностями Gigabyte A620M H. Она не имеет слота PCIe 5.0, но зато предлагает все современные интерфейсы в компактном размере. В данном случае важно лишь то, что материнская плата недорогая и отлично подходит для выбранного процессора.

В интернете часто пишут, что оперативная память для платформы АМ5 слишком дорогая. Согласимся, что скоростные планки на 6000 МГц и выше действительно стоят 10 тысяч рублей и даже больше. Вот только нам с вами столько не нужно. Даже если представить, что мы поставим скоростную ОЗУ, то влияния на количество кадров в секунду с видеокартой GeForce RTX 4060 вы не заметите. Именно поэтому берём бюджетный комплект Kingston FURY Beast Black DDR5-4800. Для полного счастья хватит две линейки по 8 Гб, что позволит полностью удовлетворить запросы системы и требовательных игр. Стоит такое удовольствие почти 6 тысяч рублей, а всего сборка из материнской платы, процессора и ОЗУ обошлась нам в 43 000 рублей. Все остальные комплектующие, включая видеокарту, твердотельный накопитель и другие будут аналогичными, поэтому принимать их в расчёт мы не будем.

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Ну а теперь давайте соберём систему на базе платформы АМ4. Мы полагаем, что можно взять Ryzen 7 5800Х, который предлагает 8 ядер и остаётся актуальным даже сегодня. Некоторые наши читатели отметят, что данный процессор уступает по скорости Ryzen 7 7700, и будут правы. Что же, если говорить о синтетических тестах, то новинка на АМ5 выходит вперёд, но мы с вами остановились на недорогой видеокарте, а в этом случае различия не будут выходить за пределы математической погрешности. При этом стоит Ryzen 7 5800Х дешевле, а это очень даже неплохо. К сожалению, жизненный цикл процессора окажется не таким длительным, как у Ryzen 7 7700. Помните об этом, если у вас есть планы апгрейда или увеличения производительности компьютера в ближайшие годы. Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC отлично справится со своими обязанностями. По факту, они ничем не отличается от выбранной для процессора Ryzen 7 7700 и стоит примерно столько же. Здесь доступен интерфейс PCIe 4.0, который позволяет установить современный скоростной твердотельный накопитель. Материнская плата недорогая и надёжная, что доказывает её высокая популярность среди пользователей.

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А вот оперативная память Kingston FURY Beast DDR4-3200 оказалась дешевле указанной выше DDR5. При этом по скоростным показателям продукты ничем не отличаются, поэтому мы можем зафиксировать паритет. Если подсчитать общую стоимость, то система на базе АМ4 обойдётся вам в 36 тысяч рублей. Это на целых 7 тысяч дешевле, что делает сборку на комплектующих предыдущего поколения более выгодной. Разница есть, но она не такая большая, чтобы у вас появилась возможность усилить компьютер за счёт более мощной видеокарты. GeForce RTX 4060 Ti обойдётся вам на 10 тысяч дороже, а это уже совершенно другая конфигурация. Как уже было сказано выше, выбор за вами, ну а мы полагаем, что обе платформы отлично вписываются в бюджет игрового компьютера для 1080р. Если у вас действительно нет лишних 7 тысяч рублей, покупайте вторую сборку, ведь она дешевле. Ну а в случае, если 7 тысяч рублей не являются критически важными, берите систему на основе Ryzen 7 7700. Этот процессор более перспективный и прослужит вам дольше. Кроме того, если вы через несколько лет захотите заменить видеокарту, то Ryzen 7 5800Х покажет себя с лучшей стороны. Кроме того, если прибавить все остальные комплектующие, то экономия в 7 тысяч рублей кажется несусветной глупостью.

P.S. Если вас интересует, почему мы не остановились на процессоре Ryzen 5 7600Х, то здесь всё просто. Так, он не вписывается в требования указанной выше материнской платы по теплопакету, поэтому придётся взять плату дороже. Из-за разницы в цене самого процессора удалось бы выйти в ноль, но в этом случае быстродействие и потенциал камня оказался бы ниже, а никому не нужная дорогая материнская плата простаивала бы без дела. Вот такая логика.