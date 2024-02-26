При этом контракт рассчитан до 2037 года, когда танки уже потеряют свою актуальность

Многие эксперты отмечают, что немецкие танки крайне плохо показали себя в реальном бою, что вызвало негативную реакцию среди тех, кто в настоящее время владеет Leopard 2. Мнение экспертов понятно, ведь машина не справляется с минными полями и явно не дотягивает до лучшего танка на планете. Могло показаться, что немецкая промышленность останется без заказов, но это не соответствует действительности, ведь выбора у европейцев нет. Гонка вооружений началась, США подталкивают страны НАТО к выделению на армию значительных сумм, ну а закупать танки больше негде. Именно поэтому Чехия уже подписала с ФРГ договор, предусматривающий поставку 77 Leopard 2A8. Что удивительно, в самой Германии модернизация только стартовала, а первоначально планировалось выпустить для себя 123 машины. Похоже, деньги в данном случае важнее, ведь с аналогичной просьбой обратились и итальянцы.

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Напомним, идея закупить у ФРГ Leopard 2A8 была озвучена ещё летом 2023 года, ну а в настоящее время мы имеем полностью ратифицированный документ, одобренный комитетом обороны Палаты депутатов парламента Италии. Политики утверждают, что армия Италии состоит из сильно устаревших машин, поэтому требуется как можно скорее повысить боевую эффективность. Якобы, делается это с учётом не только требований НАТО, но и стремительно меняющейся глобальной политики. Очевидно, что в Италии указывают на СВО, где надёжность устаревших танков была поставлена под сомнение. Что до Leopard 2A8, то это самая продвинутая модификация, обладающая значительными преимуществами даже перед Leopard 2A6, которые в небольших партиях поставлялись в Украину. По данным издания Analisi Difesa, правительство Италии никуда не спешит, ведь программа закупки растянется на 14 лет, а конечной точкой значится 2037 год. Пожалуй, к этому моменту Leopard 2A8 будут казаться сильно устаревшими, но выбора у политиков просто нет.

Специалисты утверждают, что сегодня в Германии не способны нарастить мощности для модернизации. Производство танков давно остановлено, тогда как немцам требуется не только выполнять заказы союзников, но и укладываться в требования собственного правительства. В связи с этим программа закупки Leopard 2A8 разделена на два этапа. В рамках первого, который завершится к концу 2026 года, будут проведены предварительные инженерные работы. Благодаря этому будут определены наиболее важные функции, которые появятся на военной технике. Все машины должны соответствовать требования Министерства обороны, а значит итальянская версия получит определённые отличия от немецкой и чешской. На втором этапе будет производиться прямая закупка Leopard 2A8, которые до этого пройдут полную модернизацию. Что любопытно, Италия будет не только финансировать сам процесс модернизации, но и вложилась в производственные мощности. Оказывается, все машины будут модернизироваться на мощностях компании Leonardo, расположенных в городе Специя. С 2027 по 2037 года Италия получит 132 Leopard 2A8, но есть планы и на другую технику. Также ожидается закупка 140 бронированных инженерных машин, созданных на базе Leopard 2. Это техника для прокладки мостов, поддержки бригад в боевых действиях, включая тягачи и транспортные машины. Часть их них достанется армии, тогда как другая перейдёт на баланс военных учебных заведений, где курсанты смогут изучать современную технику воочию.

Общая стоимость сделки оценивается в 8.246 миллиарда евро. Итальянские политики отмечают, что данная сделка считается крайне выгодной и полностью отвечает потребностям страны в военной технике. Кроме того, за такой срок взять танки больше негде, ну а Leopard 2A8 хорошо впишутся в подразделения оборонного ведомства. Похоже, на этом в Италии не остановятся, ведь в дополнение к 272 указанным выше танкам, на том же заводе будет произведена модернизация 125 единиц Ariete C1. Ну а это старый танк из далёких 80-х годов прошлого столетия, основанный на первых версиях Leopard 2. Всего было выпущено 200 машин, часть из которых считается непригодной. На первом этапе планируется усилить 90 единиц Ariete C1 до Ariete C2, но контракт предполагает улучшение ещё 35 танков на более поздних этапах. Известно о значительном изменении электронной базы, тогда как бронирование никто серьёзно усиливать не планирует. Также будет улучшен двигатель, но лишь с помощью замены отдельных его частей. В результате танк станет весить 57 тонн, что на 3 тонны больше, чем в настоящее время. Всё это крайне любопытно, ведь на этом фоне Германия пытается расширить производство, но пока не способна удовлетворить не только потребности союзников, но и свои собственные. Поговаривают, что поставка в армию ФРГ 123 полностью модернизированных Leopard 2A8 может затянуться.