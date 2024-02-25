Всё это может стать основной для наступательной компании 2024 года ВСУ

В российской прессе часто пишут, что военные склады Восточной Европы пусты. Якобы, всё оружие и боеприпасы, которые там десятилетиями хранились после распада СССР, были ещё в 2022 году переданы Украине. Поговаривают, что оборонные возможности некоторых государств сильно подорваны, вот только реальное положение дел сильно отличается от подобных фантастических историй. Всё дело в том, что оружия в Восточной Европе действительно стало меньше, но оно есть, а власти использует оставшиеся боевые единицы в качестве предмета для торга. Например, недавно стало известно о планах Германии поставить в Чехию партию из 14 танков Leopard 2A4. Машина не смогла показать себя в рамках СВО и откровенно не справляется с новыми вызовами, вот только речь идёт о крайне выгодном для Чехии предложении.

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Известно, что в настоящее время там идёт активная модернизация советской техники, включая 40 Т-72М1. Изменения нельзя назвать революционными, но танк определённо станет лучше, чем доступен в базовой комплектации. Так вот, власти Германии предлагают отдать советские танки Украине, а взамен получить Leopard 2A4. В качестве подарка идёт одна машина технического обеспечения Bergepanzer 3 Büffel. Как уже было сказано выше, Т-72М1 не обладает прорывными технологиями, но танков поставят 40 единиц, а это довольно большое количество, способное усилить любое направление, что приведёт к повышению мобильности и боевой эффективности украинской армии. После капитальной модификации танк получает названием T-72M4CZ, а сегодня техника проходит капитальный ремонт и модернизацию. Что до самой Чехии, то там очень довольны возможностью усилить армию за счёт немецкой брони.

В Минобороны отмечают, что к 2030 году армия Чехии будет иметь на балансе больше сотни танков Leopard 2 разных модификаций. При этом готовность властей Чехии идти на уступки приведёт к заключению договора о поставке 77 полностью модифицированных Leopard 2A8. Что любопытно, в ФРГ планировали модернизировать до Leopard 2A8 всего 123 машины, а продажа Чехии в планы точно не входила. Похоже, армия стран Восточной Европы не так плоха, как кажется, тогда как у Германии дела в этом плане идут всё хуже. Как вы уже поняли, старые советские танки после некоторых модификаций уйдут в Украину, тогда как техника НАТО в последнее время туда поставляется с большой неохотой. Буквально вчера власти Британии и Польши призвали союзников ещё раз провести инспекцию складов, а после отдать Зеленскому излишки. Скорее всего, лишних танков у стран НАТО и союзников уже нет, а вот путём замены можно поддерживать украинскую армию ещё какое-то время. Как выяснилось, не только Чехия умеет торговаться, ведь в последнее время власти Австралии раздумывают над отправкой в Украину 59 M1A1 Abrams. Техника была закуплена достаточно давно и находится не в лучшем состоянии. Модификация не проводилась, а в итоге машины первого поколения начнут выводиться из эксплуатации в 2025 году.

На место старых M1A1 Abrams придут более прокачанные M1A2 Abrams, ну а все решения о передаче будут приниматься в Вашингтоне. Это значит, что многое зависит от военного бюджета, который выделят в качестве помощи Украине. Уже скоро Конгресс вернётся с каникул, а многие аналитики полагают, что политики в итоге проголосуют за финансирование украинского конфликта. Ну а поскольку Киев остро нуждается в технике, то Австралию могут подтолкнуть к ускоренной передаче M1A1 Abrams из своих запасов. Сложно сказать, сколько из находящихся на балансе австралийской армии 59 машин можно назвать боеспособными. Подобной информации в прессе нет. Также неизвестно, потребуется ли танкам техническое обслуживание. Как вы помните, в 2023 США передали Киеву 31 M1A1 Abrams, но прежде всего сняли с машин урановую броню и несколько электронных узлов. После этого боеспособность танка снизилась, а мы до сих пор не видели M1A1 Abrams в бою. Если танки и появляются в объективе, то происходит это в рекламных целях. Что любопытно, не так давно министр обороны Австралии в разговоре с местной прессой назвал передачу танков Зеленскому невозможной. По его словам, таких планов у Австралии нет, но мы с вами прекрасно помним, как мимолётно мнение подконтрольных США политиков. На этой неделе Зеленский рассказал о наступательной компании 2024 года, которая уже сегодня планируется. Не исключено, что 59 M1A1 Abrams из Австралии и 31 танк, уже находящийся в распоряжении ВСУ станут основой наступательной компании украинкой армии. Ну а с учётом ещё 40 чешских T-72M4CZ количество техники на балансе ВСУ станет ещё более внушительным.