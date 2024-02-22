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Bublik1
Крупнейшая майнинговая компания в мире Marathon Digital рассказала о об инвестициях и планах на 2024
Marathon Digital расширяет мощности в ожидании халвинга

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Можно смело заявить, что февраль 2024 года стал одним из самых удачных месяцев для рынка криптовалют. Курс Bitcoin увеличился на $12 тысяч, а аналитики рассказывают о бычьих настроениях. Высокую активность проявляют крупные фонды, обладающие безграничными финансовыми возможностями. Например, BlackRock продолжает наращивать инвестиции в спотовые Bitcoin-ETF, тогда как крупные компании удерживают ранее купленные монеты в ожидании роста. Например, Tesla входит в пятёрку крупнейших инвесторов, тогда как первое место занимает MicroStrategy. На счету этой компании уже порядка $10 миллиардов, а прибыль превысила 4 миллиарда. Всё это говорит о больших перспективах вложения в криптовалюты, но особенно активны майнеры. 

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Известно, что уже совсем скоро в сети Bitcoin состоится халвинг. Если вы не в курсе, то в настоящее время в каждом блоке находится 6.25 ВТС, тогда как внутренний алгоритм сети в апреле снизит количество монет ровно в 2 раза. Это приведёт к целому ряду последствий, а рынок уже никогда не будет прежним. В последний раз Халвинг состоялся в 2020 году, а спустя какое-то время начался бычий цикл, что привело к удорожанию цифрового золота и достижению рекордных позиций. Аналитики не готовы сказать, как быстро халвинг отразится на изменении курса первой криптовалюты, поэтому полагают, что первые несколько месяцев фермеры столкнутся с падением выручки. Прежде всего пострадают майнеры, которые владеют устаревшим оборудованием. Подобные системы обладают низкой эффективностью и тратят слишком много электричества для добычи. Путём масштабирования сегодня удаётся зарабатывать и с таким железом, но снижение рентабельности в 2 раза вынудит фермы отказаться от 20% оборудования. Предполагается, что часть компаний обанкротится, тогда как наиболее крупные станут ещё богаче и смогут консолидировать добычу в своих руках. Одним из таких гигантов является американская Marathon Digital. Компания строит планы и готовится к серии поглощений. По данным вице-президента Marathon Digital, в настоящее время его компания обладает высокой финансовой устойчивостью и полностью готова к халвингу. Чарли Шумахер отметил, что в ближайшие месяцы мощности компании будут продолжать увеличиваться, а ряд сделок позволят укрепить позиции на мировом рынке. 

 Согласно отчёту независимых аналитиков, в настоящее время на счетах Marathon Digital сконцентрированы $318 миллионов. Это свободные деньги, которыми руководство может распоряжаться по своему усмотрению. Кроме того, в запасе есть 16 тысяч ВТС, оценочная стоимость которых превышает $1 миллиард. Продавать монеты компания не собирается, а путём выхода на биржу обеспечила стабильный приток средств. Акции Marathon Digital торгуются на NASDAQ, а общая капитализация перевалила за отметку в $6 миллиардов. Сложно сказать, насколько подобная сумма соответствует ценности оборудования, находящегося на балансе майнера. Скорее всего, инвесторы оценивают перспективы Marathon Digital, а скоро акции майнера подорожают. Чарли Шумахер напомнил, что Marathon Digital ускоряет темпы расширения мощностей. Все решения приняты, а меры должны способствовать безболезненному преодолению халвинга. Так, в январе была полностью завершена сделка по покупке ферм в Техасе и Небраске, за что пришлось заплатить $178 миллионов.

Не всё прошло гладко, ведь в Техасе местные жители недовольны громким шумом, который вызван работой 80 тысяч установок для добычи Bitcoin. Выбора у жителей городка Грэнбери нет, поскольку сделка согласована на высшем уровне, а значит придётся и дальше страдать из-за высокого шума. Не так давно Marathon Digital завершила строительство новой площадки в Абу-Даби, куда были инвестированы впечатляющие $406 миллионов. Осенью 2023 была открыта новая площадка в Парагвае, электричество из которой идёт с плотины Итайпу, что позволяет и дальше наращивать мощности. При этом глава компании уверен, что в ожидании халвинга складываются оптимальные условия для расширения. Многие майнеры готовы уйти из бизнеса, а это позволяет расширить мощности и занять большую долю рынка. По словам Чарли Шумахера, сегодня его компанию не тревожат высокие издержки на электроэнергию, поскольку на фоне роста курса цифрового золота маржа позволяет не задумываться об энергосбережении. Важно обеспечить максимальный рост, а это говорит о смене парадигмы, поскольку ещё недавно крупных майнеров волновали расходы на розетку. Ну а фермеры поменьше продолжают искать способы сокращения расходов. Известно, что некоторые покупают мощности для генерации электричества, включая тепло и гидроэлектростанции. Это даёт компаниям гибкость и устойчивость. При необходимости всегда можно подать избыточную энергию на потребительский рынок, а расширение мощностей позволяет не беспокоиться о дефиците электричества. 

#майнинг #криптовалюты #marathon digital
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