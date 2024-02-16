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10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр

Список составлен экспертами сайта Tom’s Hardware, а некоторые видеокарты не соответствуют своему месту в перечне
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Несмотря на то, что в последние годы политическая повестка проникла даже на наш сайт, многие авторы не забывают писать о компьютерных комплектующих. Политических новостей всё равно больше, ну а качество материала сильно зависит от навыков блогера и его опыта. Именно поэтому стоит относиться к ошибкам спокойно, ведь многие наши постоянные читатели пробовали себя в качестве авторов. Увы, но лишь некоторые эксперты оказались способны генерировать стабильное количество материала, тогда как большая часть и вовсе предпочла остаться в стороне. Со стороны всё кажется проще, а особенно хорошо нашим читателям удаётся критика. Что же, сегодня мы порадуем вас порцией информации о видеокартах, что позволит как следует попрактиковаться в злословии. Отметим, что текст написан на основе оригинального за авторством Tom’s Hardware, поэтому все претензии относительно порядка расположения и ценности участников отправляйте зарубежным журналистам. Мы же опишем лучшие видеокарты февраля 2024 года, а также выскажем свою позицию относительно некоторых из них.

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По мнению экспертов Tom’s Hardware, сегодня самой лучшей игровой видеокартой является GeForce RTX 4070 Super. Несколько лет назад мы бы стали спорить с таким подходом, но за это время NVIDIA приучила геймеров к высоким ценам. К сожалению, в ближайшие годы дешеветь видеокарты не будут, поэтому давайте смотреть на вещи здраво. GeForce RTX 4070 Super представляет собой обновление действующей серии и принесла около 15% буста без повышения конечной стоимости. Это большой шаг, ведь уже давно ничего подобного геймеры не видели. Видеокарта вышла буквально месяц назад, но уже успела вызвать интерес у любителей компьютерных игр. Спрос на компьютеры в настоящее время низкий, но звёздный час GeForce RTX 4070 Super ещё впереди. Самое главное, что видеокарта действительно интересная и позволяет запускать любые игры в разрешении 2К. Она также годится и для 4К, но в этом случае без технологии масштабирования не обойтись. Видеокарта сохранила 12 Гб видеопамяти, что кажется вполне нормальным объёмом для озвученных выше требований. 

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Что до лучшей видеокарты AMD, то здесь всё просто, ведь ничего интереснее Radeon RX 7800 XT у красных сегодня нет. Планов на обновление действующей серии инсайдеры не озвучивали, поэтому можно предположить, что именно эта видеокарта останется наиболее популярной среди фанатов тётушки Су. Видеокарта неплохо подходит для 2К, но стоит на целых 100 долларов дешевле GeForce RTX 4070 Super. Она примерно на 5-10% медленнее, но различия сильно зависят от конкретной игры, а в итоге геймеры увидят примерно аналогичное количество кадров в секунду. На стороне Radeon RX 7800 XT присутствуют 16 Гб видеопамяти, но в трассировке лучей GeForce RTX 4070 Super опережает с большим отрывом. Рекомендовать видеокарту AMD можно, но если у вас есть лишние 100 долларов – то купите лучше GeForce RTX 4070 Super.

Ну а если вы ищете баланс между ценой и скоростью, то самое время обратить внимание на GeForce RTX 4070. Несмотря на ожидания экспертов, NVIDIA не стала выводить эту видеокарту с рынка. Вместо этого была снижена цена, а в некоторых американских магазинах GeForce RTX 4070 можно встретить за 530 долларов. Она немногим медленнее Radeon RX 7800 XT, но в данном случае важно лишь то, что вы экономите деньги и остаётесь в разрешении 2К. Разница с более новой GeForce RTX 4070 Super ощутима, но далеко не всех интересуют максимальные графические настройки. Эксперты констатируют, что сегодня в продаже осталось мало GeForce RTX 4070 по рекомендованной цене. Часто можно найти такую видеокарту в кастомном исполнении за 630 долларов и дороже. Она сильно проигрывает GeForce RTX 4070 Super, но стоит дороже. Обязательно учитывайте этот момент при выборе видеокарты. 

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Инсайдеры полагают, что в текущем поколении ничего быстрее GeForce RTX 4090 в продажу уже не поступит. Видеокарта превосходит все остальные решения и обязательно понравится как геймерам, так и тем, кто предпочитает использовать её для различных вычислений. GeForce RTX 4090 особенно хороша при обучении ИИ, а единственный её минус – высокая стоимость. В последнее время спрос на флагман NVIDIA снижается, благодаря чему такую видеокарту можно встретить дешевле 2000 долларов. Ну а это на целых 400 долларов дороже, чем рекомендуется производителем. Если у вас есть деньги на развлечения, то вариантов быть не может, ведь ничего лучше GeForce RTX 4090 никто не придумал. 

Было бы неверно забыть о существовании Radeon RX 7900 XTX. Флагман AMD оказался на втором месте, что определило поражение компании в текущем поколении настольной графики. Вообще, Radeon RX 7900 XTX можно назвать довольно хорошей видеокартой, поскольку она справляется с любыми задачами в 4К и стоит в 2 раза дешевле, чем просят за GeForce RTX 4090. И всё же, в мире больших цифр и состоятельных энтузиастов второму номеру места не нашлось, как бы жестоко это не звучало. 

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Если вы ищете лучшее бюджетное решение, то самое время обратить внимание на GeForce RTX 4060. Видеокарта немного разочаровывает, так как по сравнению с прошлым поколением получила меньше памяти и нулевой прирост быстродействия. И всё же, GeForce RTX 4060 имеет доступ к технологии DLSS 3.0, а также всё ещё подходит для запуска игр в 1080р. Она предлагает низкое энергопотребление и цену, стартующую с 300 долларов. Ничего лучше у NVIDIA за такую сумму нет. Скорее всего, в следующем поколении ценовой сегмент до 400 долларов продемонстрирует существенный прирост быстродействия, ну а пока ничего лучше GeForce RTX 4060 зелёные не предлагают.

Помните, что хорошие видеокарты умеет делать не только NVIDIA, а в качестве доказательства мы можем привести Radeon RX 7900 XT. Наиболее близкая по производительности конкурентка из зелёного лагеря – это GeForce RTX 4070 Ti Super. Так вот, последняя стоит те же 800 долларов, но оказывается медленнее во всех играх. Radeon RX 7900 XT предлагает более широкую 320-битную шину с высокой пропускной способностью памяти, а также порадует наличием 20 Гб видеопамяти. Спрос на видеокарту AMD действительно низкий, но причины здесь явно не в цене и не в производительности. Лиза Су не уделяет должного внимания сегменту настольных видеокарт, ну а даже хорошей продукции нужна реклама. Пожалуй, даже больше, чем плохой. Вот только геймеры плохо знакомы с Radeon RX 7900 XT и не считают её достойной своего внимания. 

В качестве бюджетной видеокарты по разумной цене нам предлагают обратить внимание на Intel Arc A750. Решение довольно спорное, поскольку владельцы такой видеокарты до сих пор сталкиваются с проблемами драйверов. Например, вы можете запустить игру 5-летней давности, которая будет у вас тормозить. Intel не смогла решить вопросы с программным обеспечением, ну а мы рекомендуем обходить Arc A750 стороной, какой дешёвой она бы ни была. 

На 9 месте в списке значится GeForce RTX 4080 Super. Видеокарта вызвала неоднозначную реакцию со стороны экспертов и геймеров и пользуется минимальным спросом. Причина в том, что NVIDIA изначально просила за GeForce RTX 4080 слишком дорого, а в результате энтузиасты предпочли либо сэкономить, либо взять GeForce RTX 4090. GeForce RTX 4080 Super не впечатляет и стоит 1000 долларов. Даже в США есть совсем немного любителей компьютерных игр, которые готовы расстаться с такой серьёзной суммой. 

Ну и мы поставим точку на самой бюджетной видеокарте AMD, которую только можно рекомендовать для игр. Это Radeon RX 7600, которая стала клоном Radeon RX 6650 ХТ и по скорости полностью соответствует своей предшественнице. Любителей экономить несомненно порадует цена, ведь даже в европейской рознице видеокарта стоит 280 евро. Она доступна и отлично справляется с любыми играми в 1080р. Рекомендовать её для чего-то большего не приходится, ну а особенно плохо Radeon RX 7600 работает в трассировке лучей. Вообще, все видеокарты до 600 долларов имеют такую проблему, но у NVIDIA с волшебными лучиками дела обстоят всё же немного лучше. На сайте Tom’s Hardware рассматривается ещё несколько позиций, но мы на этом закончим. Отметим, что в качестве отличной производительности по разумной цене предлагается Radeon RX 7700 XT. Лучше видеокартой NVIDIA за 400 долларов названа GeForce RTX 4060 Ti, ну а Intel Arc A380 может и медленная, но может тянуть игры и стоит всего 100 долларов. Если у вас есть вопросы, переходите по ссылке: https://www.tomshardware.com/reviews/best-gpus,4380.html

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10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
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