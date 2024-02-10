За более чем 20 лет после окончания ВУЗа я успел поработать в нескольких компаниях. Чаще всего коллектив оказывался небольшим, но офисные здания никогда не пустуют, а соседи то и дело заглядывают на чай с печеньем. Словом, знакомых у меня много, а некоторые пишут мне или звонят даже спустя 15 лет спустя. Поскольку времена моей работы в компьютерной сфере давно ушли в прошлое, то с просьбой подсказать правильную видеокарту или подобрать процессор обращается всё меньше людей. И это хорошо, ведь было время, когда я сильно уставал от подобных звонков, разрываясь между двумя работами.

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Ну а если подобные просьбы и поступают, то мне удаётся за час с небольшим разобраться в проблеме, посоветовать оптимальные (на мой взгляд) решения и отправить просителя в интернет-магазин или соседний супермаркет. Благодаря нечастым советам от знакомых на моём мобильном счету выросла довольно значительная сумма, которая позволит мне пользоваться услугами оператора ещё 5 лет без необходимости что-то туда ещё вносить. Словом, вчерашнее утро было вполне обычным и не предвещало ничего странного, пока у меня не зазвонил телефон. Код страны был довольно странным, но вообще я и не отвечаю на незнакомые номера, поэтому решил, что кто-то просто ошибся. Чуть позднее выяснилось, что номером не ошиблись, ведь сообщение с этого же номера пришло от моего бывшего шефа, который каким-то образом нашёл мой новый мобильный номер.

Оказалось, он вместе с семьёй переехал в Турцию, где благополучно осел и даже начал заниматься бизнесом. С собой он привёз неплохой игровой ноутбук, который ему 3 года назад я посоветовал купить, но неожиданно лэптоп сломался. Как я понял, внутрь попала морская вода, а местные отказались его восстанавливать. Подробностей мне не сообщили, но это не так важно. Шеф напомнил, как много он для меня сделал и попросил подобрать ему новый игровой компьютер. Я быстро узнал, сколько денег он готов выложить на развлечения и тут же подобрал ему оптимальный компьютер. Поскольку я выбирал в турецком магазине, то там оказалась другая материнская плата и корпус. Всё остальное осталось без изменений, ну а я предлагаю ознакомиться с системой, которую уже в понедельник моему шефу обещали собрать и доставить домой.

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Начнём с процессора. Поскольку денег у моего шефа достаточно, то я решил не заниматься глупой экономией. Именно поэтому сердцем системы стал суперскоростной Ryzen 7 7800X3D. Я вначале хотел пояснить моему заказчику, почему там будет та или иная деталь, но он заявил, что мне доверяет и не хочет перенапрягать мозг бесполезными данными. Увы, но он никогда не узнает, насколько крутой у него процессор. Словом, игровой камень AMD впишется в требования идеально, ведь сегодня он входит в тройку самых быстрых на рынке и предлагает лучшее соотношение между ценой и производительностью. Единственное условие, которое мне поставил шеф заключалось в том, что компьютер не должен быть слишком шумным. Именно поэтому я решил добавить систему жидкостного охлаждения, которая за счёт высокой эффективности позволяла снизить шум до минимума. Ryzen 7 7800X3D не поддаётся разгону, но никто и не собирался, ведь его базовой скорости достаточно, а благодаря СЖО работать процессор будет не только быстро, но и тихо. Выбирать в турецком магазине было не из чего, поэтому я обрадовался, когда увидел DeepCool LE500. Эта модель отлично справляется со своими задачами и стоит относительно недорого.

Материнской платы на чипсете В650, которую я нашёл в Турции, мне обнаружить в российской рознице не удалось. Вообще, в последнее время отечественные ритейлеры не радуют, поскольку разнообразие моделей удручает. Похоже сказываются санкции, а в итоге в Россию везут только самые популярные модели. Для примера предлагаю обратить внимание на GIGABYTE B650M DS3H. Она немного проще выбранной мной платы, но в целом сойдёт. Я не акцентировал внимание на поддержке интерфейса PCIe-5.0, поскольку данная технология не представляет никакой пользы даже в прокачанном компьютере зажиточного любителя компьютерных игр. Ну а особенно важным было наличие двух разъёмов М.2. Ниже вы поймёте, для чего это мне.

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С оперативной памятью тоже всё понятно, ведь я взял комплект из двух линеек Kingston Fury Beast, скорость которой равна 6000 МГц. Это вполне неплохой вариант, в котором ничего не нужно настраивать дополнительно. Местный турецкий магазин не предлагает услугу разгона, поскольку там нет для этого подходящих специалистов. Обойдёмся без этого, ведь систему будет толкать вперёд мощный процессор, для которого дополнительные 5% не особенно важны. Тесты доказывают, что можно было купить и 16 Гб, но это компьютер для шефа, поэтому я решил вложиться в систему по полной программе. Пусть порадуется. Тем более, что всё это не за мой счёт.

Когда турецкий продавец узнал, что мой шеф хочет купить видеокарту GeForce RTX 4070 Ti Super, то сильно удивился. Бедолага даже не знал, что такая существует, но в целом был доволен, что на его голову свалился такой ценный покупатель. В каталоге была интересная модель производства GIGABYTE, поэтому мы остановились именно на ней. Что любопытно, в Турции она стоит столько же, как и базовые, тогда как в российской рознице почему-то на целых 15 000 дороже народной Palit. Как вы уже могли прочесть выше, мой шеф дал мне полный карт-бланш, поэтому я просто выбирал то, что считал действительно достойным внимания. Вообще, я хотел купить Radeon RX 7900 XT, но в нескольких турецких магазинах нет ни одной достойной видеокарты от AMD. Продавцы заявили, что спроса нет, поэтому владелец не закупает ничего подобного уже почти 4 года. Печально, но ничего не поделать. Кстати, в российской рознице есть всего 2-3 различных модели Radeon RX 7900 XT, а в некоторых магазинах и вовсе пусто. Если вы не в курсе, то GeForce RTX 4070 Ti Super представляет собой новое обновление действующей серии и получила 16 Гб видеопамяти с 256-битной шиной. Для любых игр в 4К хватит на пару лет, ну а мой шеф и вовсе пользуется 27-дюймовым монитором с разрешением 2К.

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Обычно при выборе твердотельного накопителя я предлагаю экономию и отказ от популярных брендов. Это позволяет сэкономить немного денег, а в целом даёт покупателю до +15 000, если выбирать комплектующие правильно. Такой выбор позволяет рассчитывать на прибавку быстродействия в играх за счёт покупки более дорогой видеокарты, но в данном случае я решил не экономить. Именно поэтому в качестве основного будет стоять SSD Samsung 980 PRO MZ-V8P2T0BW на 2 Тб, а рядом ещё один – Kingston Fury Renegade SFYRD и тоже на 2 Тб. Я обнаружил, что каждый из этих накопителей объёмом в 4 Тб стоит столько же, как оба по отдельности, поэтому решил провести эксперимент. Мне любопытно, как будут показывать себя игры на каждом из SSD, ведь они отличаются по некоторым показателям. На самом деле оба излишне быстрые для игр, ну а объём обусловлен тем, что мой шеф подключил интернет со скоростью 1 Гбит/с и привык качать много торрентов. За вечер он может залить на компьютер мусора на 500 Гб, а после забыть о фильмах на месяц. Я надеюсь, что 4 Тб ему хватит, ведь до этого у него был накопитель на 2 Тб.

Блоков питания в местном магазине тоже было немного. Я предлагал моему шефу купить всё в интернет-магазине, но он привык к общению с продавцом. Ну а поскольку шеф живёт в небольшом городе, то выбор там не очень. К счастью, я нашёл блок питания DeepCool PM850D, который очень неплох и даже имеет сертификат 80 PLUS GOLD. Моему шефу такие мелочи не говорят ровным счётом ничего, но это не беда, ведь в данном случае главное добиться максимальной надёжности. Я полагаю, что для моей сборки 850 Вт будет достаточно, а большего и не требуется.

Корпус мой знакомый выбрал какой-то непонятной китайской компании. Пожалуй, это единственное, что он захотел выбрать самостоятельно. Внутри было полно места и несколько дополнительных вентиляторов. Мне кажется, что системный блок максимально похож на DeepCool, который находится на изображении выше. Не исключено, что китайцы даже вдохновлялись им, когда проектировали свою коробку. На панели полно разъёмов. Внутри достаточно места, ну а цена приемлемая, что очень даже хорошо. Я не буду вас напрягать расчётами в турецкой валюте, но если выбирать в российской рознице, то придётся выложить 265 000 рублей. Я бы такой дорогой компьютер не купил, поскольку это очень дорого, но мой шеф живёт в другом мире, где может себе позволить инвестиции в турецкую недвижимость. Для него вопрос траты такой суммы денег не стоит ребром, а сам он заявил, что в последнее время значительную часть свободного времени проводит в компьютерных играх. В понедельник у моего шефа будет очень мощная машина, а сам он находится в предвкушении. Могло быть и быстрее, но в городе не оказалось видеокарты, твердотельных накопителей и процессора. Пришлось вести из столицы, поэтому образовалась такая неприятная задержка. Ну а у меня на этом всё.

Кстати, из-за моего шефа я вчера вынужден был отказаться от написания материалов в первой половине дня. Мне пришлось два раза общаться с продавцом в Турции через переводчика, хотя за потерянное время я получил сполна, поэтому не жалуюсь.