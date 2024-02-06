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Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA

Несмотря на то, что в игровом сообществе бытует масса ошибочных мнений, важно научиться видеть правду и реально смотреть на вещи
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Каждый день общаясь со знакомыми или читая новости в интернете, мы встречаем массу любопытных фактов, лишь некоторые из которых являются правдивыми. Власти разных стран старательно оберегают своих граждан от той или иной информации, пытаясь продавливать нужную повестку дня. Например, в Европе это стирание границ между мужчиной и женщиной и активно признание промежуточных состояний, каждое из которых ещё 20 лет назад признавалось болезнью. В России идёт охота на ведьм, а в результате активисты активно ищут жертв и преследуют их по всем заветам американской практики отмены. Увы, но это одни и те же люди, которые готовы сражаться за любые идеалы, приносящие им самим выгоду. Тема для разговора масштабна, а в одном из материалов мы уделим ей больше внимания, тогда как сегодня давайте обсудим заблуждения в компьютерном мире. 

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На самом деле добиться правды невозможно и здесь, ведь большие деньги рождают большую ложь. Например, часто читатели нашего сайта рассказывают о том, что драйвера для видеокарт AMD созданы криво, поэтому продукцию этой компании покупать не стоит. Что удивительно, никто не удосуживается привести реальные доказательства, полагаясь на слухи, распространяемые командой NVIDIA. Кстати, пока зелёные официально не ушли с российского рынка, писать подобные вещи мы не могли, поэтому давайте наслаждаться полной свободой. Продолжим байкой о процессорах Intel, ведь многие пользователи до сих пор считают их самыми быстрыми и качественными. Второй показатель и вовсе вызывает улыбку, тогда как по скорости AMD ушла вперёд не только в серверном, но и в игровом сегменте. Если сегодня вы увидите профессиональные тесты самых быстрых видеокарт, то с высокой вероятностью в качестве процессора там окажется не дорогущий Core i9-14900K, а более быстрый и энергоэффективный Ryzen 7 7800X3D. Словом, заблуждений масса, а в рамках данного материала мы попытаемся остудить пыл как фанатов флагманских видеокарт, так и любителей брать оперативной памяти с запасом. 

Начнём с оперативной памяти. Итак, у автора данного материала на игровом компьютере стоит 16 Гб ОЗУ DDR4. Идея взять больше приходила в голову неоднократно, но пришлось бы снова настраивать тайминги, а этот нужный процесс и так занял целых 5 часов свободного времени. Мало того, пока нехватки ОЗУ не ощущается, а сомнения связаны с тем, что многие эксперты рекомендуют брать больше, ведь завтра будет дороже. После таких новостей руки сами тянутся к мышке, а пальцы уже норовят нажать на заветную надпись «купить». Специально для тех, кто поддался на провокации и всё же потратил деньги на 32 Гб оперативной памяти, блогеры с канала Testing Games предлагают ознакомиться с любопытным материалом. Суть ролика, который вы можете найти немного ниже, сводится к тому, что разницы в игровом компьютере с 16 Гб ОЗУ и 32 Гб просто не существует. Даже при помощи правильных тестов в идеальных условиях прирост количества кадров в секунду составляет менее 1%, ну а это результат ниже математической погрешности. Если вы поставите много мусорных программ, а после ещё и подпишитесь на уведомления с самых разных сайтов, то скорость вашей системы просядет на все 5%, поэтому можно сделать вывод, что в игровом компьютере в начале 2024 года всё ещё достаточно иметь 16 Гб оперативной памяти. 


Кстати, тесты проведены на процессоре Ryzen 7 7800X3D, а в качестве операционной системы использовалась самая новая Windows 11. Ну а это ещё один повод вспомнить о небольшой неправде, о которой так долго рассказывала миру Microsoft. Писать об этом не принято, но есть новые тесты, доказывающие простой факт: Windows 10 также хорошо справляется с запуском игр, как и Windows 11, а заметных различий между ними нет. Увы, но перед нами очередная маркетинговая утка, которая обрела новую жизнь и успешно путешествует по просторам интернета. Ну и завершим самой настоящей бомбой замедленного действия. Всё дело в том, что существует категория геймеров, всегда покупающая только флагманские видеокарты. Например, эти же умники ранее уверяли всех в том, что GeForce RTX 2080 Ti представляет собой вершину технологической мысли и будет актуальна ещё много лет. Что же, второе заявление вполне оправданно, ведь играть в разрешении 1080р с такой видеокартой вы сможете ещё долго, ну а по поводу актуальности есть большие сомнения. Смотрите, ниже есть любопытный тест, где суперфлагман, за который в России вы должны были вывалить 1400 долларов и выше, сравнивают с Radeon RX 7700 XT. Видеокарта AMD сегодня стоит чуть выше 50 тысячи рублей и считается доступной для большинства работающих любителей компьютерных игр. 

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Мы не будем делать таблицы и приводить сложные данные, ведь результаты крайне понятны. Как оказалось, не самый старый флагман, который должен продолжать радовать нас ещё очень долго, с треском уступает Radeon RX 7700 XT за 50 тысяч рублей. При этом в разрешении 1080р разрыв доходит до 20-30%, тогда как в 2К снижается до 10-20%. Всё это не означает, что NVIDIA делает плохие видеокарты, а AMD имеет тайные технологии, которые были не признаны экспертами. Ничего подобного, ведь суть сводится к другому. Покупка дорогостоящей видеокарты за полторы и тем более две тысячи долларов – это неоправданная инвестиция, которая никогда себя не окупит. Даже при хорошем раскладе, через поколение появится середняк, который будет выдавать больше fps в играх. Бывает и так, что прорыв случается чаще, а в итоге флагман устаревает так и не успев поиграть мускулами. Сегодня самой быстрой видеокартой является GeForce RTX 4090, которая не имеет конкурентов и лидирует с большим запасом. Похоже, уже через 4 года какая-то Radeon RX 9700 XT будет обходить текущий флагман, предлагая отличное соотношение между ценой и производительность. Отметим, что это не значит, что флагманы не стоит покупать вообще. В случае, если деньги сыплются из ваших карманов, а доходы превышают все мыслимые расходы, то покупка GeForce RTX 4090 – это ещё одна дано уважения моде и статусу. Всем остальным, кто не причисляет себя к категории мажоров, советуем купить Radeon RX 7700 XT.

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