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Bublik1
Сотрудники Wildberries рассказали о штрафах, санкциях и досмотре на проходной
Терпение сотрудников Wildberries лопнуло, ведь на этот раз дело дошло до прокуратуры

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В последнее время дела Wildberries идут не лучшим образом. Сгоревший склад включал продукции на 10 миллиардов рублей, а с выплатами пострадавшим всё обстоит крайне плохо. В СМИ пишут, что владельцы сгоревшей продукции получили около 3% от полной суммы, при этом руководство маркетплейса использует довольно странные метрики при подсчёте потерь. Бренд всё чаще попадает на первые страницы газет, а скандалы и интриги то и дело привлекают внимание к Wildberries. О том, что сотрудникам маркетплейса приходится сложно, писали и раньше, но на этот раз дело дошло до прокуратуры, где всплыли пикантные подробности. 

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Как стало известно, сотрудники интернет-магазина подали жалобу в прокуратуру Подольска, обвинив руководство в неправомерном обращении с нижестоящими работниками. В письме, которое получило распространение в мессенджере Telegram, указывается, что каждый день сотрудники маркетплейса подвергаются унижению. Оказывается, перед входом на предприятие и выходом из него нужно пройти процедуру досмотра, которая переходит все рамки дозволенного. Так, охранники не пропускают людей внутрь до тех пор, пока те не разденутся до нижнего белья, а после смотрят, чтобы работники ничего с собой не утащили. Подобная процедура проводится дважды в день и вызывает недовольство у сотрудников Wildberries. При этом в действующем трудовом законодательстве подобных норм нет, как нет их в и трудовом договоре самого маркетплейса. Всё это производится под камерами, поскольку досмотр тщательно записывается. Сотрудники компании жалуются на то, что время от времени записи сливаются в интернет, а это уже не только нарушение прав на предприятии, но и вторжение в личную жизнь со всеми вытекающими последствиями. Подобные нарушения преследуются законом, но пока никто из руководства Wildberries не взял на себя ответственность за самоуправство. Отказаться от досмотра нельзя, а иначе пройти на территорию просто невозможно.

Представители Wildberries не подтвердили информацию о том, что служба безопасности заставляет сотрудников раздеваться, но заверили прессу в том, что любые действия связаны с необходимостью обеспечить полную безопасность на складах и сортировочных цехах. Кроме того, представители маркетплейса уверяют, что сотрудники охранной службы проводят бесконтактный осмотр исполнителей, который является добровольным и проводится при подозрении в совершении правонарушений с привлечением правоохранительных органов. Они также добавили, что к запрещённым предметам для проноса относятся напитки без заводской упаковки или жидкости неизвестного состава. Одним словом, сотрудники компании могут отказаться от такого досмотра, что противоречит заявлениям в письме и показаниям свидетелей. Что любопытно, это не все обвинения, который были выдвинуты в адрес Wildberries. 

Оказывается, проблема есть не только с агрессивной политикой досмотра, но и с заработной платой. Сотрудники жалуются на непонятную систему начисления выплат, в которой скрытым элементом остаются санкции. Работники утверждают, что Wildberries регулярно удерживает у них значительные суммы денег, поясняя это самыми различными причинами, не имеющими отношения к выполненной работе. Кроме того, сотрудники жалуются, что у компании нет ограничений на размеры штрафов, а в некоторых случаях любой сотрудник может остаться без заработка или даже задолжать магазину. Если сумма штрафа превысит заработную плату, то сотруднику придётся ещё и отрабатывать долг. Отдельно указывается, что маркетплейс не предоставляет сотрудникам расчётные листы, и значит понять логику штрафов и начислений невозможно. Добиваться правды было решено через суд, а в качестве вишенки на торте упоминается отвратительный медицинский контроль на объектах компании. Сотрудникам недоступны комплекты первой медицинской помощи, а квалифицированных медиков Wildberries не нанимает.

Представители маркетплейса отрицают подобные обвинения, которые были представлены в письме сотрудников в прокуратуру Подольска. В компании уверяют, что взаимодействие сотрудников и исполнителей с компанией регулируется договорами различных типов, а порядок начисления заработной платы предусмотрен условиями этих договоров. Оказывается, на каждом объекте есть комплекты медицинской помощи, а все обвинения не соответствуют действительности. На этот раз разбираться будет прокуратура, а Wildberries придётся привести свои дела в законодательные рамки. На этом фоне возникает только один вопрос: а возможно ли было бы нечто подобное в Бельгии или Германии? Ответ очевиден, ведь владелец предприятия, где раздевают сотрудников до нижнего белья в Европе потерял бы не только бизнес, но и свободу. Его бы завалили исками, тогда как в России крупные компании находят возможность обходить требования законодательства. На этот раз разгневанные сотрудники обещают наказать руководство Wildberries, ну а мы будем следить за ходом дела. 

#wildberries
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