Наступление идёт медленно, но продвижение на некоторых участках есть

Несмотря на то, что Авдеевка территориально находятся совсем близко к Донецку, попытки отодвинуть украинскую армию от этого небольшого города ранее не привели к успеху. Военные аналитики пишут, что населённый пункт представляет собой сильно укреплённую местность, а при массированной атаке потребуется перебросить сюда огромное количество людей. Всё это будет сопряжено с большим количеством потерь и простых решений проблемы нет. При этом Авдеевский гарнизон регулярно обстреливает Донецк и вынуждает власти РФ действовать. Операция по освобождению города идёт уже несколько месяцев, ну а несколько дней назад Залужный рапортовал Зеленскому о том, что положение гарнизона в городе отчаянное. По мнению командующего ВСУ, Авдеевку нужно сдавать как можно быстрее, что позволит сохранить жизни большому количеству бойцов. Похоже, президент Украины не готов прислушиваться к подобным советам, предлагая солдатам сражаться до последнего, как это ранее было в Бахмуте и Солераде.

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Российские военкоры регулярно рапортуют об изменении ситуации под Авдеевкой, а сегодня мы изучим, каково положение в городе, и какие перспективы есть у российской армии. Начнём с того, что за последние дни вооружённые силы Российской Федерации заметно продвинулись на нескольких флангах, что привело к изменению тактической обстановки. О наступлении говорил не только Залужный, но и писали иностранные аналитики, оценивающие слабые шансы украинской армии. Наиболее интенсивные действия наблюдаются на северном и северо-восточном направлениях. Военкоры пишут о том, что российские войска активно двигаются в направлении, которое простирается западнее и восточнее карьера в Авдеевке. Также замечено продвижение военнослужащих армии РФ в районе Донецкой фильтровальной станции, где было успешно пересечено шоссе Н-20, а после совершён бросок в глубину лесистой местности.

На южном направлении продолжается наступление штурмовых групп по улицам Чернышевского, Соборной и Спортивной в направлении улицы Грушевского и шоссе Т-05-05. Отчёты фиксируют повышенную активность воздушных сил РФ с использованием авиации. Наблюдается нанесение интенсивных ракетно-бомбовых ударов по передовым позициям ВСУ как в самом городе, так и вблизи фильтровальной станции. Важно учитывать, что Авдеевка простирается вдоль нескольких основных улиц и железной дороги. За исключением небольшого района 9-го квартала, большая часть застройки представлена зданиями в 2-3 этажа, а также частными домами. Северная часть города примыкает к Индустриальному проспекту, который в настоящее время является основным маршрутом снабжения для авдеевских сил украинской армии. Проще говоря, как только российские войска смогут достичь железной дороги, то тут же разделят украинские подразделения на 2 части. Это может привести к потере военнослужащими ВСУ на юге и юго-востоке города снабжения и возможности получения подкрепления. Это сделает сопротивление бессмысленным, поскольку продержаться без подвоза продуктов и боеприпасов долго не выйдет. Именно эти позиции считаются для ВСУ наиболее слабыми, а потеря части подразделений существенно ослабит оставшийся гарнизон.

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Известно, что от позиций армии РФ на западе от карьера до улицы Индустриальной остаётся примерно 1.5 километра, а до железной дороги около 1 километра. Продвижение войск на востоке карьера и в районе фильтровальной станции может быть использовано для оказания давления на оборону ВСУ. Это приведёт к снижению манёвренности и возможностей создания резервов для всей боеспособной подразделений и создаст условия для дальнейшего разделения гарнизона на части. Аналитики пока не готовы назвать примерные сроки взятия Авдеевки под контроль ВС РФ. Считается, что спешить российская армия не станет, а продвижение происходит после нанесения артиллерийских и бомбовых ударов по позициям ВСУ. В целом, аналогичная ситуация наблюдается и на других направлениях.