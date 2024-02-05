Есть у меня знакомый, которого можно смело назвать фанатом Intel. Признаюсь честно, это я виноват в том, что он не может терпеть процессоры AMD, ведь в какой-то момент на его мировоззрения повлиял именно мой выбор. Так сложилось, что много лет у красных не было действительно интересных продуктов, поэтому я излишне много рассказал ему о преимуществах синих. С тех пор многое изменилось, но мой знакомый консерватор, поэтому на игровом компьютере использует Core i5-12600K, рассказывая о невероятных преимуществах перед всеми конкурентами. Что любопытно, он купил материнскую плату, не поддерживающую разгон, поскольку не умеет и не хочет заниматься оверклокингом. При этом мой знакомый всем рассказывает, что в любой момент может заменить материнку, ведь потенциал процессора просто огромен. В чём-то он прав, но сегодня история не об этом.

реклама





Так вышло, что в начале 2019 года я помог ему собрать игровой компьютер для ребёнка. Тогда была акция на сборку из материнской платы и процессора, поэтому мы взяли Core i5-9600K и недорогую MSI, усилив комплект видеокартой NVIDIA и скоростным твердотельным накопителем. Материнская плата разгон не поддерживала, но этот пункт в запросах ребёнка не фигурировал. Я уже не помню, сколько стоила система, но суть в том, что недавно видеокарта сгорела, а подросший ребёнок заявил, что ему нужен новый компьютер. И вот тут и выяснилось, что установить на старую материнскую плату новый процессор уже не получится. Мой знакомый был слегка шокирован такой новостью, но воспринял её стоически. Поскольку система регулярно обновлялась, там установлен неплохой твердотельный накопитель на 2 Тб и целых 32 Гб оперативной памяти. Менять корпус не пришлось, ну а года 2 назад мы туда установили мощный и довольно качественный блок питания на 850 Вт. Словом, дело было за малым, а выбор снова пал на Intel.

Наиболее оптимальным по цене оказался процессор Core i5-13500, который полностью отвечал всем современным запросам моего знакомого. Тактовая частота камня довольно высокая, а в тестах он демонстрирует неплохие показатели. С материнской платой решили не заморачиваться, ну а в результате выяснилось, что покупка нового процессора и материнки будет стоить порядка 40 тысяч рублей. Не так много, если учитывать, что нужно было ещё потратиться на видеокарту. Поскольку с деньгами напряжёнка, то мой знакомый ограничил бюджет 40 тысячами рублями, а в итоге выбор пал на GeForce RTX 4060. Всё согласовали, выделили нужную сумму, но в последний момент решили написать мне. Вдруг я подберу что-то быстрее и выгоднее. Что же, вы удивитесь, но я таки подобрал. Первым делом пришлось убедить моего знакомого в том, что на Intel свет клином не сошёлся, а дальше всё пошло гораздо проще. Так вышло, что в 2018 году я для работы купил недорогой системный блок, в основе которого стоял процессор Ryzen 5 2600. Поскольку деньги выделяла компания, где я работал, то мне захотелось провести эксперимент, протестировав камень от тётушки Cу. Никаких откровений я тогда не заметил, ну а сегодня старый системный блок, который долгое время в отключённом виде стоял без дела, было решено оживить.

Сборкой занимался не я по самым разным причинам, но сути это не меняет. Мне удалось убедить моего знакомого в том, что вместо 40 тысяч он может потратить всего 20, ведь материнскую плату я готов подарить. Там стояла недорогая модель на чипсете В450 производства Asus, которая даже сегодня отлично вписалась в игровую сборку. Процессор было решено взять Ryzen 7 5800Х за указанные выше 20 тысяч рублей, ну а все остальные средства, заботливо мной сэкономленные, докинуть до видеокарты. В итоге удалось вместиться в очень нескромную Radeon RX 7800 XT, которая в 2 раза быстрее посредственной GeForce RTX 4060. Скорее всего, владелец нового компьютера даже не оценит такого щедрого шага, который был для него сделан. Ну а его отца я всё же познакомил с тестами. Родитель остался доволен, но больше его порадовало даже не то, что у сына появился мощный компьютер, а финансовые соображения. Всё логично, ведь видеокарта останется актуальна даже через 4 года, тогда как жизненный цикл GeForce RTX 4060 вызывает сомнения. Как я уже написал выше, выбрать подходящие комплектующие было просто, а вот убедить ярого фаната в его неправоте – намного сложнее.

реклама





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Если у вас есть такие знакомые, то я советую не тратить времени на убеждения. Переходите к простым и понятным фактам. Например, старая платформа АМ4 актуальна до сих пор, тогда как у Intel с преемственностью всё очень плохо. Ну а после того, как козырей не осталось, просто покажите фанату Intel и NVIDIA тесты. Так уж вышло, что сегодня в диапазоне до 65 тысяч рублей ничего быстрее Radeon RX 7800 XT нет, ну а старая материнская плата на чипсете В450 прекрасно вписывается в требования к игровому компьютеру. Вполне возможно, что через несколько лет положение изменится, и тогда я буду рекомендовать другие комплектующие. Сегодня же вердикт такой, что куда выгоднее взять бывшую в употреблении материнскую плату AMD и относительно быстрый процессор, а не тратить деньги на Intel. Вообще, следуйте советам с осторожностью. Всё дело в том, что я могу гарантировать стабильность моей материнской платы, поскольку она никогда не была частью игрового компьютера. На вторичном рынке вам могут предложить бракованный товар, или обмануть другим способом. Если у вас есть знакомые, которые часто обновляют систему, попробуйте договориться с ними. Часто мажоры готовы подать вам материнскую плату по очень выгодной стоимости, а иногда даже подарят. Ну а благодаря разумной экономии можно собрать действительно мощную игровую систему, о которой я написал выше. Добавлю, что быть фанатом той или иной компании вредно для кошелька. Ветер постоянно меняется, ну а вы вынуждены будете плестись в конце паровоза, пытаясь найти позитивные стороны там, где их нет и не может быть.