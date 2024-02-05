Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как я сэкономил на сборке системы 20 тысяч рублей, а после потратил их на правильную видеокарту AMD

Благодаря экономии на материнской плате удалось получить прибавку к быстродействию почти в 2 раза, что позволит оставить систему актуальной ещё много лет
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Есть у меня знакомый, которого можно смело назвать фанатом Intel. Признаюсь честно, это я виноват в том, что он не может терпеть процессоры AMD, ведь в какой-то момент на его мировоззрения повлиял именно мой выбор. Так сложилось, что много лет у красных не было действительно интересных продуктов, поэтому я излишне много рассказал ему о преимуществах синих. С тех пор многое изменилось, но мой знакомый консерватор, поэтому на игровом компьютере использует Core i5-12600K, рассказывая о невероятных преимуществах перед всеми конкурентами. Что любопытно, он купил материнскую плату, не поддерживающую разгон, поскольку не умеет и не хочет заниматься оверклокингом. При этом мой знакомый всем рассказывает, что в любой момент может заменить материнку, ведь потенциал процессора просто огромен. В чём-то он прав, но сегодня история не об этом. 

реклама



Так вышло, что в начале 2019 года я помог ему собрать игровой компьютер для ребёнка. Тогда была акция на сборку из материнской платы и процессора, поэтому мы взяли Core i5-9600K и недорогую MSI, усилив комплект видеокартой NVIDIA и скоростным твердотельным накопителем. Материнская плата разгон не поддерживала, но этот пункт в запросах ребёнка не фигурировал. Я уже не помню, сколько стоила система, но суть в том, что недавно видеокарта сгорела, а подросший ребёнок заявил, что ему нужен новый компьютер. И вот тут и выяснилось, что установить на старую материнскую плату новый процессор уже не получится. Мой знакомый был слегка шокирован такой новостью, но воспринял её стоически. Поскольку система регулярно обновлялась, там установлен неплохой твердотельный накопитель на 2 Тб и целых 32 Гб оперативной памяти. Менять корпус не пришлось, ну а года 2 назад мы туда установили мощный и довольно качественный блок питания на 850 Вт. Словом, дело было за малым, а выбор снова пал на Intel. 

Наиболее оптимальным по цене оказался процессор Core i5-13500, который полностью отвечал всем современным запросам моего знакомого. Тактовая частота камня довольно высокая, а в тестах он демонстрирует неплохие показатели. С материнской платой решили не заморачиваться, ну а в результате выяснилось, что покупка нового процессора и материнки будет стоить порядка 40 тысяч рублей. Не так много, если учитывать, что нужно было ещё потратиться на видеокарту. Поскольку с деньгами напряжёнка, то мой знакомый ограничил бюджет 40 тысячами рублями, а в итоге выбор пал на GeForce RTX 4060. Всё согласовали, выделили нужную сумму, но в последний момент решили написать мне. Вдруг я подберу что-то быстрее и выгоднее. Что же, вы удивитесь, но я таки подобрал. Первым делом пришлось убедить моего знакомого в том, что на Intel свет клином не сошёлся, а дальше всё пошло гораздо проще. Так вышло, что в 2018 году я для работы купил недорогой системный блок, в основе которого стоял процессор Ryzen 5 2600. Поскольку деньги выделяла компания, где я работал, то мне захотелось провести эксперимент, протестировав камень от тётушки Cу. Никаких откровений я тогда не заметил, ну а сегодня старый системный блок, который долгое время в отключённом виде стоял без дела, было решено оживить. 

Сборкой занимался не я по самым разным причинам, но сути это не меняет. Мне удалось убедить моего знакомого в том, что вместо 40 тысяч он может потратить всего 20, ведь материнскую плату я готов подарить. Там стояла недорогая модель на чипсете В450 производства Asus, которая даже сегодня отлично вписалась в игровую сборку. Процессор было решено взять Ryzen 7 5800Х за указанные выше 20 тысяч рублей, ну а все остальные средства, заботливо мной сэкономленные, докинуть до видеокарты. В итоге удалось вместиться в очень нескромную Radeon RX 7800 XT, которая в 2 раза быстрее посредственной GeForce RTX 4060. Скорее всего, владелец нового компьютера даже не оценит такого щедрого шага, который был для него сделан. Ну а его отца я всё же познакомил с тестами. Родитель остался доволен, но больше его порадовало даже не то, что у сына появился мощный компьютер, а финансовые соображения. Всё логично, ведь видеокарта останется актуальна даже через 4 года, тогда как жизненный цикл GeForce RTX 4060 вызывает сомнения. Как я уже написал выше, выбрать подходящие комплектующие было просто, а вот убедить ярого фаната в его неправоте – намного сложнее. 

реклама



рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Если у вас есть такие знакомые, то я советую не тратить времени на убеждения. Переходите к простым и понятным фактам. Например, старая платформа АМ4 актуальна до сих пор, тогда как у Intel с преемственностью всё очень плохо. Ну а после того, как козырей не осталось, просто покажите фанату Intel и NVIDIA тесты. Так уж вышло, что сегодня в диапазоне до 65 тысяч рублей ничего быстрее Radeon RX 7800 XT нет, ну а старая материнская плата на чипсете В450 прекрасно вписывается в требования к игровому компьютеру. Вполне возможно, что через несколько лет положение изменится, и тогда я буду рекомендовать другие комплектующие. Сегодня же вердикт такой, что куда выгоднее взять бывшую в употреблении материнскую плату AMD и относительно быстрый процессор, а не тратить деньги на Intel. Вообще, следуйте советам с осторожностью. Всё дело в том, что я могу гарантировать стабильность моей материнской платы, поскольку она никогда не была частью игрового компьютера. На вторичном рынке вам могут предложить бракованный товар, или обмануть другим способом. Если у вас есть знакомые, которые часто обновляют систему, попробуйте договориться с ними. Часто мажоры готовы подать вам материнскую плату по очень выгодной стоимости, а иногда даже подарят. Ну а благодаря разумной экономии можно собрать действительно мощную игровую систему, о которой я написал выше. Добавлю, что быть фанатом той или иной компании вредно для кошелька. Ветер постоянно меняется, ну а вы вынуждены будете плестись в конце паровоза, пытаясь найти позитивные стороны там, где их нет и не может быть. 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

видеокарты процессоры сборка пк
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
2
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
36
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европа борется с почти неуничтожимыми инвазивными крабами
9
GeForce RTX 2000-й и 3000-й серии получили прирост производительности, доходящий до 75%
15
В Амурской области возводят самый протяженный мост на Дальневосточной железной дороге
+
На Украине объявили о "кризисных действиях" на заводе "Арселор Миттал" после российских ударов
+
Автосалоны Германии вынужденно предлагают скидки на новые и подержанные автомобили
+
Samsung делает новые бесплатные предложения для пользователей Galaxy S24
+
Eurasian Times: Россия своим ПАК ДА бросила вызов США с их бомбардировщиком B-21 Rider
1
В Сети появились спецификации HEDT процессоров Intel Xeon W3500 и W2500
+
Россия достигла пика своих возможностей в производстве стали в 2023 году
3
Найден способ активации Resizable Bar на устаревших платформах LGA 1155, LGA 2011 и лучше
11
Российская армия продвинулась до 1500 метров в глубину на ореховском направлении
+
Обновлённый российский Ту-214 совершил первый полёт с пассажирами
3
CNN: Буданов заявил о разработке специального плана действий для украинских формирований
7
Автор полноценной No VR версии Half Life Alyx опубликовал новое видео
3
Компания из США заявила о готовности к доставке своего космического аппарата на поверхность Луны
1
Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO X6 Neo
+
Встроенную графику процессоров Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G сравнили в играх
2
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 4 должен стать очень тонким и лёгким
+
Комиссия FСC требует получения письменного согласия потребителей перед совершением робозвонков
+
Марк Цукерберг объяснил, как Meta сокрушит Google и Microsoft в сфере искусственного интеллекта
+

Популярные статьи

Украина получает серийный GLSDB
6
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 2
15
Что меня раздражает в современных мониторах
89
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
45
МК-1: Воздушный крейсер в небе
4
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
124
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
13
Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
3
Сеул приступил к производству средневысотных БПЛА, чтобы иметь десять дронов на каждый у КНДР
6

Сейчас обсуждают

Михаил Викторов
11:39
Честно говоря и мягко выражаясь я офигел от таких результатов. Надеюсь он когда нибудь где нибудь на трибуне заблудиться и его будут искать и не найдут. До такого маразма даже Леонид Ильич не опускалс...
Джо Байден набрал 96% голосов на праймеризе в Южной Каролине
Dimkovski
11:39
Да и на процессор тоже, это в высоких разрешениях упор в видеокарту. Я просто к тому, что вам нужны 144кадров под герцовку монитора или нет? Если нет, то карта явно избыточна, а если нужны, то процесс...
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
tolyasha
11:36
Почему корейский беспилотник выглядит точь-точь как Reaper?
Сеул приступил к производству средневысотных БПЛА, чтобы иметь десять дронов на каждый у КНДР
Weismar
11:36
Это в том числе исходя из твоего бреда про 6900 в 2024г, в 2024 году люди и на 3050 без проблем поиграют
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Игорь Егоркин
11:35
В сетевых шутерах нужны герцы fps из-за тупой привязки механики игры к кадрам. Но даже в хорошей игре для фликшотов нужна плавность быстрых движений, а это как раз и достигается благодаря герцовке экр...
Что меня раздражает в современных мониторах
PanzerK
11:35
Мда... карта в жутком перегреве работает причём явно ни при полной нагрузке. Лучей нет... стоит это всё с днищенским 4х ядерным процессором... Зачем такое брать? К этому нельзя прикасаться даже трёхме...
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Евгений Бураков
11:34
Для творчества в России нужны связи и бабки:) И без сарафанного радио ни чего не работает. Я вот думаю переезжать, так как на сегодняшний день в моем городе, для меня нет работы. Есть продавцы и подоб...
ИТ-рынок РФ переживает эру классового неравенства во всех сегментах ИТ-отрасли
A224
11:32
В новых тяжёлых проектах наоборот больше упора в видеокарту.
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
glavhyilo
11:31
это называется ещё,захлопывание котла.
Украинские источники сообщают о существенном прорыве обороны ВСУ в Авдеевке
Игорь Егоркин
11:29
Ага, а ОЛЕД в телефонах Самсунг по-прежнему мерцает, если читать в тёмной комнате. Флагманские модели тоже.
Что меня раздражает в современных мониторах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем