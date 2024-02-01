Предполагается, что проблема связана с избытком предложения и формирования уникальных условий на рынке РФ после ухода иностранных компаний

В 2022 году российские эксперты рапортовали о небывалом дефиците программистов. Тысячи людей покинули страну в первые месяцы после начала СВО, а потребность в квалифицированных ИТ-шниках продолжала увеличиваться. 2023 год не стал исключением. Отмечается, что часть специалистов вернулась обратно в Россию, но в некоторых сегментах наблюдается нехватка рабочих рук. Казалось, что в ближайшие годы мы увидим стремительный рост заработных плат в этой области, но вместо того, чтобы прибавляться, выручка программистов замедлилась и в целом уступает средней по стране. В конце 2023 года появилась любопытная статистика, согласно которой обычные курьеры получают денег больше, чем программисты, ну а после появились более точные разъяснения. Как оказалось, дефицит специалистов наблюдается только среди наиболее квалифицированных программистов, тогда как новичков даже больше, чем достаточно.

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Отмечался повышенный спрос на сеньоров и тим лидов (senior и team leader), а заработные платы наиболее востребованных специалистов перевалили за 1 миллион рублей. Похоже, сложнее всего джунам (junior), на которых пришлась вся тяжесть кризиса. По данным «Коммерсанта», тенденция не только сохранится в обозримом будущем, но и станет более заметна. Оказывается, в последнее время всё отчетливее наблюдается снижение заработных плат начинающих программистов, тогда как оплата труда руководящего звена растёт семимильными темпами. Эксперты уверены, что это новый тренд в российской ИТ-отрасли, а пока прийти к единому мнению относительно темпов потери доходов ИТ-специалистами не удалось. Одни источники утверждают, что в период с июля по декабрь 2023 года средняя зарплата ИТ-специалистов в России упала на 15%, тогда как другие говорят о сокращении доходов почти на 25%, в зависимости от конкретной профессии. В первом случае снижение зарплат остановилось на уровне 141 тысячи рублей в месяц. Это относительно неплохо для России, но заработные платы сильно отстают от уровня инфляции, который способствует росту цен на продукты питания. Тренд уже затронул все сегменты ИТ-отрасли, включая разработку и тестирование. В некоторых регионах России сокращение доходов ИТ-специалистов было не таким быстрым, как в среднем по стране, но удержать заработные платы на прежнем уровне не получается.

Москва, традиционно, выбивается из общей статистики, поскольку средняя зарплата ИТ-специалистов там сокращалась медленнее, а падение достигло 7% за второе полугодие 2023 года. Это значит, что в среднем программист в столице России получал около 187 тысяч рублей, тогда как в других регионах всё оказалось намного хуже. Согласно статистике, примерно 35% ИТ-шников признали снижение своих зарплат в 2023 году. Эксперты приводят несколько профессий, в которых произошло заметное снижение заработной платы. Это продуктовые аналитики, руководители отделов разработки, гейм-дизайнеры, при этом заметно увеличились заработные платы технических директоров и аналитиков данных. Специалисты связывают этот тренд с трансформацией отрасли, начавшейся после февраля 2022 года, когда многие иностранные ИТ-компании покинули российский рынок. Это сильно повлияло на уровень заработных плат, так как зарубежные компании обычно предлагали более высокие доходы по сравнению с российскими конкурентами. Ну а поскольку многие компании не хотят ущемлять интересы уже давно работающих сотрудников, то значительная часть тяжести легла на плечи новичков. Джуны потеряли больше всего прибыли, а в 2024 году тенденция продолжится. Эксперты уверены, что происходящее связано с перенасыщением рынка, когда в профессию пришло слишком много людей. Наблюдается естественный отбор, а значит у новичков есть всего несколько вариантов.

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Можно поискать другую работу. Сегодня заработные платы в России растут в целом ряде секторов, а значит переквалификация позволит выйти на приемлемый уровень доходов. Существует вариант, при котором ничего не нужно менять. Рано или поздно новички наберутся достаточно опыта и смогут занять более высокую позицию в иерархии. Случится это не сразу, ну а пока можно опробовать и третий вариант. Эксперты советуют перейти к самообучению. Сегодня в России доступно много удалённых вакансий, а работодатели готовы платить больше 200 тысяч рублей. Вот только сотрудник должен иметь определённые знания, а значит наиболее очевидным способом решения проблемы будет овладение новыми навыками. Эксперты предлагают изучить спрос на рынке и найти наиболее востребованные профессии. Это позволит в сжатые сроки занять более выгодную позицию, ну а руководители чаще всего смотрят на старательных новичков с уважением.