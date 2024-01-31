Подобные действия идут в разрез с понятием нейтралитета

Не секрет, что европейцы на протяжение своей тысячелетней истории активно воевали друг с другом, а также совершали набеги в другие регионы мира. Долгое время Британия обладала статусом самой большой колониальной державы, ну а в разные исторические эпохи подобными успехами славилась Франция, Португалия и Голландия. Даже сегодня колониальное прошлое оказывает влияние на политику действующих властей, что заметно не только у англичан, но и у французов. Бунтующая Африка больно даётся Макрону, но французам придётся отвыкать от бесплатных ресурсов и дешёвой рабочей силы. И всё же, существуют государства, которые придерживаются политики нейтралитета. Ещё недавно к таковым принадлежала Швеция, но страна утеряла нейтральный статус, присоединившись к НАТО. В итоге на карте Европы среди относительно крупных государств осталась только Швейцария, нейтралитет которой висит на волоске.

реклама

Что любопытно, начало политики нейтралитета в Швейцарии можно отследить вплоть до начала XIX века. Закончив последний военный конфликт в 1815 году, Швейцария приняла решение о невмешательстве в любые военные противостояния, а заявление было подписано в рамках Венского конгресса, который признал Швейцарию полностью нейтральной страной. С тех пор Швейцария усилила политику нейтралитета, отказываясь от вступления в различные союзы и стараясь оставаться в стороне от глобальных военных столкновений. Во время второй мировой банки Швейцарии обслуживали интересы Гитлера, а после огромные суммы растворились в бездонной финансовой дыре. Казалось, что Швейцария останется нейтральной навсегда, но события 2022 года оказали на страну сильное воздействие. Похоже, США продолжают давить, а в результате местные политики идут на постоянные уступки, что ставит нейтральный статус под сомнение. Началось с того, что Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям. Нейтральное государство всегда остаётся нейтральным, ну а присоединение к тому или иному блоку вступает с понятием нейтралитета в противоречие. После этого власти Швейцарии приняли рад других враждебных мер, ну а сегодня стало известно об ещё более опасном решении.

Сообщается, что парламент страны наплевал на существующие около 200 лет правила нейтралитета и отправил в Германию 25 танков Leopard 2A4. К слову, армия у Швейцарии всегда была, но она считалась малочисленной и полагалась на эффективность использования техники и других видов оружия. Танки использовались для тренировки бойцов, но никогда не участвовали в реальном сражении. Все машины передадут концерну Rheinmetall, а власти Швейцарии уверяют, что ни один танк не попадёт в Украину. Якобы, сегодня Германия испытывает острую нехватку техники, поэтому было принято решение передать Leopard 2A4 для модернизации и восстановительных работ. Известно, что вся техника прибыла в ФРГ ещё вчера, ну а сегодня истекал последний срок соглашения между властями Швейцарии и немецким концерном. Эксперты полагают, что указанные выше танки действительно могут остаться в Германии. Теоретически, их действительно модернизируют и начнут использовать в рамках учебно-оборонительных программ. И всё же, если у ФРГ появятся дополнительные 25 танков, то какая-то часть из хранилищ может быть восстановлена и подарена Зеленскому.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Проще говоря, действия Швейцарии косвенно приведут к тому, что танки Украина всё равно получит, пусть это и будет не та техника, что годами пылилась на военных складах в самой Швейцарии. Аналитики полагают, что подобными действиями местные политики вредят экономике своей страны. Долгое время швейцарские банки считались максимально надёжными, ну а сегодня финансисты делятся сведениями о российских и других вкладчиках с американцами и блокируют счета по щелчку из Брюсселя или Вашингтона. Ранее ничего подобного не происходило, ну а миру нужен лишь прецедент. Как только станет очевидно, что Швейцария перестала считаться нейтральной, то финансовые потоки перестанут вливаться в эту страну, а экономика окажется в сложном положении. Пока же власти Швейцарии смело идут на эксперименты, пытаясь подстраиваться под геополитическую ситуацию и искать наиболее выгодные союзы.