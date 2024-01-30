Не исключено, что ASML просто так не сдаст позиции на рынке

Мир был спокойнее, пока США не начали использовать свою валюту и технологии в качестве оружия. Локальные конфликты возникали, но сегодня полупроводниковую отрасль и финансовые рынки лихорадит. Американские аналитики уверяют, что Китай готовится устроить миру шоковую терапию. Якобы, компании из Поднебесной скупили огромное количество оборудования для производства чипов по зрелым (28-нм и старее) нормам, а в ближайшие годы могут развязать ценовую войну. Поскольку Samsung и TSMC инвестируют в новые технологии десятки миллиардов долларов, то обе компании окажутся в сложном положении. Разработка новых технологических процессов требует огромных инвестиций, а ценовая война вынудит снизить стоимость чипов для конечных потребителей. Обе компании пока остаются лидерами мира полупроводников, но китайцы дышат в спину и могут обойти Samsung и TSMC к началу 30-х годов или даже раньше. Поскольку допустить развития подобного сценария в США не могут, то янки вводят дополнительные санкции, ограничивая поставки в Китай современных литографов. Ну а последние новости доказывают, что конкуренция продолжит нарастать, а существующие технологии не уникальны и могут быть заменены на более эффективные в самое ближайшее время.

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Как стало известно, японская Canon объявила о планах по внедрению новых машин для наноимпринтной литографии (NIL). Знаковое событие случится в 2024 году, а сама технология предназначенная для создания чипов на кремниевых пластинах без применения сложных методов светового травления. Если не вдаваться в подробности, то NIL считается значительным прорывом, поскольку позволит снизить стоимость конечной продукции и инвестиции в создание производственных мощностей. Это именно то, чего ждали крупные производители, но явно не порадует ребят из ASML. Похоже, выход на рынок не будет простым, а глава промышленной группы Canon полагает, что массовые поставки литографов начнутся в ближайшие несколько лет. Хироаки Такеиси возглавляет подразделение, ответственное за технологические разработки в области наноимпринтной литографии, а значит обладает наиболее полными данными. Он подчеркнул, что Canon разработала уникальную технология, позволяющую производить чипы по самым совершенным технологическим нормам с минимальными затратами.

Известно, что литографы для наноимпринтинга, разработанные Canon, ориентированы на производство полупроводниковых узлов шириной от 5-нм с возможным дальнейшим снижением до 2-нм. Основное преимущество новой технологии заключается в решении проблем с большим количеством брака, что делает наноимпринтинг более привлекательным для интеграции в существующие производственные процессы. Эксперты сохраняют здоровый скептицизм и полагают, что выход на рынок затянется, а потеснить нидерландскую компанию почти невозможно. Сегодня ASML контролирует рынок полупроводников, насытив его дорогими и сложными инструментами литографии в глубоком ультрафиолете (EUV). Тем не менее, если технология наноимпринта сможет увеличить производительность на 90% при снижении затрат, она способна найти свою нишу, особенно в условиях дефицита оборудования, который фиксируется уже несколько лет.

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По словам Такеиси, машины для наноимпринта Canon будут стоить на 40% дешевле, чем устройства от ASML, и потреблять на 90% меньше энергии. Японцы заранее предупреждают, что не смогут поставлять продукцию в Китай, поскольку им это запрещают американцы. В Canon заявили, что намерены уделить должное внимание санкционным рискам, а значит спрос на оборудование может оказаться ощутимо ниже прогнозируемого. До недавнего времени Китай закупал больше половины всех литографических установок, а эксперты полагают, что в 2024 или в 2025 году дефицит может смениться избытком предложения. Инженеры из Поднебесной активно разрабатывают собственные установки, а в итоге оборудование ASML и Canon может оказаться невостребованным. Несмотря на все высказанные выше опасения, некоторые аналитики надеются на успех технологии наноимпринта Canon. Разработка длилась 15 лет, а устройства обладают массой преимуществ, по сравнению с аналогами нидерландской компании. Если у вас есть время, то ниже вы можете ознакомиться с особенностями работы оборудования ASML, а также другими аспектами современного полупроводникового рынка.