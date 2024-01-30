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Bublik1
Canon бросает вызов ASML и планирует в несколько раз удешевить процесс производства микрочипов
Не исключено, что ASML просто так не сдаст позиции на рынке

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Мир был спокойнее, пока США не начали использовать свою валюту и технологии в качестве оружия. Локальные конфликты возникали, но сегодня полупроводниковую отрасль и финансовые рынки лихорадит. Американские аналитики уверяют, что Китай готовится устроить миру шоковую терапию. Якобы, компании из Поднебесной скупили огромное количество оборудования для производства чипов по зрелым (28-нм и старее) нормам, а в ближайшие годы могут развязать ценовую войну. Поскольку Samsung и TSMC инвестируют в новые технологии десятки миллиардов долларов, то обе компании окажутся в сложном положении. Разработка новых технологических процессов требует огромных инвестиций, а ценовая война вынудит снизить стоимость чипов для конечных потребителей. Обе компании пока остаются лидерами мира полупроводников, но китайцы дышат в спину и могут обойти Samsung и TSMC к началу 30-х годов или даже раньше. Поскольку допустить развития подобного сценария в США не могут, то янки вводят дополнительные санкции, ограничивая поставки в Китай современных литографов. Ну а последние новости доказывают, что конкуренция продолжит нарастать, а существующие технологии не уникальны и могут быть заменены на более эффективные в самое ближайшее время. 

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Как стало известно, японская Canon объявила о планах по внедрению новых машин для наноимпринтной литографии (NIL). Знаковое событие случится в 2024 году, а сама технология предназначенная для создания чипов на кремниевых пластинах без применения сложных методов светового травления. Если не вдаваться в подробности, то NIL считается значительным прорывом, поскольку позволит снизить стоимость конечной продукции и инвестиции в создание производственных мощностей. Это именно то, чего ждали крупные производители, но явно не порадует ребят из ASML. Похоже, выход на рынок не будет простым, а глава промышленной группы Canon полагает, что массовые поставки литографов начнутся в ближайшие несколько лет. Хироаки Такеиси возглавляет подразделение, ответственное за технологические разработки в области наноимпринтной литографии, а значит обладает наиболее полными данными. Он подчеркнул, что Canon разработала уникальную технология, позволяющую производить чипы по самым совершенным технологическим нормам с минимальными затратами.

Известно, что литографы для наноимпринтинга, разработанные Canon, ориентированы на производство полупроводниковых узлов шириной от 5-нм с возможным дальнейшим снижением до 2-нм. Основное преимущество новой технологии заключается в решении проблем с большим количеством брака, что делает наноимпринтинг более привлекательным для интеграции в существующие производственные процессы. Эксперты сохраняют здоровый скептицизм и полагают, что выход на рынок затянется, а потеснить нидерландскую компанию почти невозможно. Сегодня ASML контролирует рынок полупроводников, насытив его дорогими и сложными инструментами литографии в глубоком ультрафиолете (EUV). Тем не менее, если технология наноимпринта сможет увеличить производительность на 90% при снижении затрат, она способна найти свою нишу, особенно в условиях дефицита оборудования, который фиксируется уже несколько лет.

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По словам Такеиси, машины для наноимпринта Canon будут стоить на 40% дешевле, чем устройства от ASML, и потреблять на 90% меньше энергии. Японцы заранее предупреждают, что не смогут поставлять продукцию в Китай, поскольку им это запрещают американцы. В Canon заявили, что намерены уделить должное внимание санкционным рискам, а значит спрос на оборудование может оказаться ощутимо ниже прогнозируемого. До недавнего времени Китай закупал больше половины всех литографических установок, а эксперты полагают, что в 2024 или в 2025 году дефицит может смениться избытком предложения. Инженеры из Поднебесной активно разрабатывают собственные установки, а в итоге оборудование ASML и Canon может оказаться невостребованным. Несмотря на все высказанные выше опасения, некоторые аналитики надеются на успех технологии наноимпринта Canon. Разработка длилась 15 лет, а устройства обладают массой преимуществ, по сравнению с аналогами нидерландской компании. Если у вас есть время, то ниже вы можете ознакомиться с особенностями работы оборудования ASML, а также другими аспектами современного полупроводникового рынка. 

  • ASML занимается производством литографических машин, специализирующихся на технологии EUV. Эта технология использует коротковолновое ультрафиолетовое излучение для создания невероятно мелких деталей на поверхности полупроводниковых чипов, что делает её ключевой для производства современных и высокопроизводительных чипов.
  • ASML остаётся лидером в области литографии и в какой-то момент смогла вытеснить конкурентов, оказавшись со своими установками в нужное время и в нужном месте. Компания инвестирует значительные ресурсы в исследования и разработки, что позволяет наращивать технологическое превосходство и диктовать темп развития индустрии. Если не считать Canon, продукция которой пока не попала на рынок, то конкурентов у ASML почти не осталось. 
  • В настоящее время ASML является ключевым поставщиком литографического оборудования для большей части ведущих производителей полупроводников (Intel, TSMC и Samsung). Технологии голландской компании широко применяются в производстве чипов для различных устройств, от смартфонов до суперкомпьютеров.
  • На протяжении многих лет ASML оставалась глобальным игроком, с широкой клиентской базой и офисами в различных странах. Эта компания взаимодействует с глобальной полупроводниковой промышленностью, оказывая влияние на технологический прогресс в различных регионах мира.
  • Процесс создания литографических машин ASML включает использование самых современных технологий, от оптики и компьютерного зрения, до высокоточных систем управления. Каждая машина представляет собой высокотехнологичный продукт, требующий от инженеров колоссальных знаний и навыков для точного производства полупроводниковых изделий.
  • Литографические машины ASML, работающие на технологии EUV, являются гигантскими и сложными установками. Они требуют особой осторожности при транспортировке и установке, а их размеры впечатляют, ведь высота самых мощных литографов равняется 2-3 этажному дому. 
  • В настоящее время компания активно развивает гибридные методы литографии, комбинируя различные технологии для достижения ещё более высокой точности и эффективности в производстве чипов. Таким образом в рукаве у ASML может находиться технология следующего поколения, которая не позволит Canon закрепиться на рынке.
#полупроводники #asml #canon
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