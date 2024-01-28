А вот у российских майнеров всё в полном порядке, ведь доходы намного превышают операционные расходы

Многие аналитики полагают, что 2024 год станет решающим для большинства криптовалютных активов. Подобные выводы основаны на нескольких причинах, включая появление законодательных норм в США и Европе, а также халвинга Bitcoin. В первом случае принятие слишком суровых мер может привести к падению курса основных активов, тогда как халвинг представляет собой высокие риски для майнеров.

Всё дело в том, что сегодня в каждом добытом блоке содержится 6.25 ВТС. Уже в апреле это количество будет снижено в два раза, а значит вознаграждение фермеров окажется равно 3.12 ВТС. Ну а поскольку добыча новых монет держится на майнерах, то определяющей считается прибыльность данного процесса.

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Сегодня майнеры по обе стороны океана работают в плюс, получая достаточно высокое вознаграждение за свои труды, но уже вскоре всё может круто измениться.

По данным внутренних отчётов нескольких крупных майнинговых компаний, добыча Bitcoin окажется для большей части рынка убыточной и потребует новых инвестиций. О проблеме заявили такие гиганты, как Marathon Digital, Riot Platforms и Core Scientific. Отмечается, что если за 1 ВТС в апреле будут давать около 40 тысяч долларов, то все эти и многие другие фермеры окажутся в минусе, получая чистый убыток во время добычи одной монеты. Специалисты финансовой компании Cantor Fitzgerald подтверждают указанные сведения, намекая на то, что без стремительного роста курса первой криптовалюты, майнерам будет трудно осуществлять добычу в текущем объёме.

Проблема заключается в слишком высоких ценах на электричество, а также сюрпризах природы в виде слишком жаркого лета и холодной зимы. Например, недавно в Техасе, где находится до 30% всех майнинговых мощностей, фермеров вынудили отключить добывающие мощности, поскольку штату не хватало электричества для обеспечения теплом всех местных жителей и энергией всех предприятий. Аналогичная ситуация наблюдалась и летом 2023 года, ну а падение прибыльности в 2 раза окажется несовместимо с прибыльным ведением бизнеса.

Аналитики полагают, что особенно уязвимы британская компания Argo Blockchain и американская Hut 8. Если после перехода на халвинг Bitcoin длительное время не будет дорожать, то оба майнера рискуют обанкротиться, поскольку не смогут выполнять обязательства перед кредиторами. В Cantor Fitzgerald не сомневаются, что халвинг окажет позитивное влияние на рынок, но речь о долговременной перспективе. Проще говоря, рост курса цифрового золота может начаться только в 2025 году, но некоторые крупные добывающие компании так долго не продержатся. Поскольку 2022 год оказался для майнеров крайне сложным, многие только начали оправляться от кризиса.

Очередное испытание переживут не все. У некоторых фермерских хозяйств слишком много кредитов и огромные добывающие мощности. Это значит, что они тратят невероятное количество электричества, оплачивать которое уже скоро станет не из чего, поскольку доходы от майнинга буду ниже цены за 1 кВт. Аналитики Cantor называют две крупные международные компании, которые останутся прибыльными после халвинга, даже если курс первой криптовалюты окажется на уровне 40 тысяч долларов. Это Bitdeer из Сингапура и CleanSpark из США, обе имеют низкие операционные расходы за счёт относительно дешёвого электричества и умных систем отвода тепла.

Согласно отчёту, стоимость добычи одной монет ВТС для Bitdeer после халвинга достигнет 17 744 доллара, тогда как CleanSpark сможет зарабатывать 36 896 долларов за 1 Bitcoin. Директор по деривативам в майнинговой компании Luxor Дэн Розен рассказал Cointelegraph, что крупные компании активно используют различные стратегии для хеджирования рисков падения курса первой криптовалюты. Например, некоторые покупают деривативы, включая фьючерсные контракты на хешрейт и опционы на продажу тех или иных криптовалют. Другие диверсифицируют свой портфель, скупая акции крупных ИТ-компаний, а всё это позволяет смягчить эффект от изменения цен на Bitcoin.

Что любопытно, российские майнеры окажутся в плюсе даже после халвинга. По данным майнинговой компании BitRiver, отечественная отрасль промышленного майнинга имеет преимущества перед коллегами из США. Причина в отсутствии проблемы нехватки электричества, а также низких ценах на этот ресурс. При этом российские майнеры чаще всего используют так называемую «чистую» энергию. Это электричество, добываемое на атомных электростанциях и гидроэлектростанциях, тогда как в США активно сжигают уголь для получения достаточного количества энергии. В итоге после халвинга добыча одного ВТС для BitRiver окажется на уровне 24 тысяч долларов, что значительно ниже, чем получат американские фермеры.

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Ну а если курс первой криптовалюты хотя бы на год задержится на отметке в 40 тысяч долларов, то это может привести к исходу майнеров из США и релокации мощностей в Россию. Логика здесь простая, ведь в этом случае для покрытия кредитов и оплаты электричества (а также необходимости обслуживать работающее оборудование) придётся продавать накопленную криптовалюту. Если сразу несколько майнеров перейдут к такой стратегии, то предложение на рынке окажется больше, чем спрос. Это подтолкнёт Bitcoin вниз. Не говоря уже о том, что сложность майнинга постоянно растёт, а значит нужно докупать новое железо, инвестируя в бизнес десятки миллионов долларов. Взять такие значительные деньги во время кризиса будет негде.