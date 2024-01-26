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Bublik1
Учёные создали ПО, способное с высокой точностью идентифицировать собак и кошек по фотографии
В настоящее время точность достигает 76%, но работа над повышением эффективности программы уже ведётся

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Если вы когда-либо посещали Западную Европу, то могли заметить, что там практически нет бродячих собак. При этом такое достижение не считается чем-то невероятным и легко объясняется правильной политикой властей. Прежде всего там значительно увеличили штрафы для владельцев, которые выгоняют животных на улицу. Кроме того, существует реальный шанс получить срок за жестокое обращение с животными. Ну и не забывайте, что практика борьбы с бродячими стаями там начала приводиться в реальность много десятилетий назад. В итоге отлов бродячих животных там осуществляется чётко, тогда как российская пресса регулярно пишет о трагических случаях, случившихся по вине голодных или злых животных. При этом стоит помнить, что специализированные ведомства есть и в России, но эти ребята явно делают недостаточно для решения проблемы. 

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Эксперты полагают, что требуется не только желание, но и значительные инвестиции. Прежде всего нужны питомники по всей стране, куда можно было бы перевозить, а после содержать бродячих животных. Денег на это выделяется недостаточно, ну а частные фонды делают вид, что проблемы не существует. В пример можно привести США, где в школах постоянно проводятся учебные мероприятия, целью которых является привлечения внимания общественности к проблеме бродячих животных. Дети помогают чистить вольеры, знакомятся с собаками и кошками, а многие участвуют в поиске нового дома для бездомных животных. Ну и не стоит забывать о новых технологиях. Так, в большинстве стран Западной Европы вы не можете купить собачку или кошечку без микрочипа. Животные получают цифровую метку, а всё это строго контролируется. Эксперты признают, что существуют регионы, где у властей нет денег и желания заниматься проблемой бездомных животных. Там собак и кошек не чипируют, а значит существует ещё и угроза бешенства, решать которую приходится волонтёрам. 

Как стало известно, группа учёных из Университета штата Вашингтон разработала новое приложение, которое использует технологию распознавания лиц для идентификации собак. Авторы программы черпали вдохновение у популярного ПО, созданного канадской компанией PiP My Pet. Удобная программа обладает расширенным функционалом и помогает найти потерянное домашнее животное. Ну а американские учёные адаптировали ПО для своих целей, используя для идентификации кошек и собак, прошедших вакцинацию от бешенства. Процесс крайне прост и начинается тогда, когда волонтёры вкалывают животным вакцину. В этот момент морда кошки и собаки фотографируется и создаётся специальный цифровой паспорт. Туда записывается вес, возраст, цвет, порода и многие другие параметры. База данных постоянно дополняется, ну а специалисты имеют к ней полный доступ. 

Когда волонтёры сталкиваются с отловленными бродячими собаками или кошками, то просто делают фотографию, сравнивая морду животного с базой данных. Приложение работает достаточно точно, а в него также заносят информацию о вакцинированных животных частных лиц. Когда у волонтёров возникают сомнения, они отправляют запрос владельцам, ну а те могут подтвердить принадлежность той или иной собаки и кошки. Технология была успешно опробована в сельской местности Северной Танзании, а в ближайшее время учёные планируют расширить область применения и на другие страны Африки. В ходе эксперимента учёные посетили девять деревень, где вакцинировали и сфотографировали 1420 собак. Всё необходимое оборудование помещалось в мобильной клинике, а в результате удалось точно идентифицировать 1400 животных, тогда как всего 20 были отклонены программным обеспечением. В последующей проверке 720 собак в близлежащих деревнях оценивались через приложение без предварительного знания о вакцинации. Несмотря на отклонённые фотографии, приложение позволило правильно идентифицировать 76.2% вакцинированных собак и 98.9% невакцинированных. Личности животных подтверждались с использованием RFID-микрочипов, встроенных в них во время вакцинации.

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В настоящее время учёные работают над оптимизацией процесса регистрации собак в приложении, чтобы уменьшить количество отклонённых фотографий. Они также планируют интегрировать онлайн-базу данных в приложение, чтобы обеспечить его использование без доступа в Интернет. Предполагается, что в обозримом будущем приложение смогут использовать клиники по всему миру, что позволит с высокой точностью идентифицировать бездомных животных. Это точно не решит проблему бродячих домашних животных, но хотя бы сделает собак и кошек менее опасными для человека, значительно снизив риски заражения бешенством. Ну а в будущем при помощи алгоритмов на основе ИИ и вовсе удастся с высокой точностью идентифицировать собак, повысив эффективность работы соответствующих служб по всему миру. 

#интересное #программное обеспечение
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