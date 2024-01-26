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Российские танки Т-80БВМ в зоне СВО получили систему подавления дронов-камикадзе «Волнорез»
В тандеме с динамической системой бронирования, РЭБ повышает защищённость танка от беспилотников противника.

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По мнению российских военкоров, одним из наиболее востребованных танков в СВО считается Т-80БВМ. Модернизированная машина чаще всего встречается в группировке войск «Восток», а среди её ключевых характеристик значится высокая скорость и низкая заметность. По словам танкистов, это даёт возможность подойти к противнику незаметно даже в ночное время, что позволяет увеличить шансы на успешное проведение штурмовой операции.

Бойцы отмечают, что Т-80БВМ обладает надёжной защитой от привычных типов снарядов, но имеет сложности с отражением атак беспилотников. Благодаря использованию систем управления FPV, операторы дронов могут наносить удары в самые незащищённые участки танка, а подобную практику используют как российские, так и украинские военнослужащие. 

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Похоже, все или большая часть Т-80БВМ перестанут считаться лёгкими целями для украинских дронов, поскольку танки получили специальный защитный комплекс «Волнорез». По данным Минобороны РФ, систему подавления беспилотников получили все танки в военном округе «Восток», а данный тип РЭБ обладает высокой эффективностью и позволяет выводить из строя большую часть БПЛА противника.

Командир одной из танковых рот Т-80БВМ признаёт, что дроны стали настоящей проблемой, а обе стороны активно используют подобные устройства для поражения техники противника. Наряду с эффективной динамической защитой система радиоэлектронных помех «Волнорез» повышает выживаемость машины в самых сложных ситуациях и снижает шансы попадания вражеских беспилотников в уязвимые узлы танка. При этом сам командир признаёт, что полностью полагаться на подобные технические устройства не стоит, а самый безопасный способ ведения наступления основывается на осторожности. Не стоит гнать на высокой скорости, поскольку быстро движущуюся машину проще обнаружить. 

Напомним, Минобороны сообщало о внедрении систем подавления беспилотников в танках Т-80БВМ ещё в декабре прошлого года. Согласно информации военного ведомства, все танки, поступающие в СВО, оснащены средствами защиты, снижающими вероятность поражения высокоточным оружием и защищающими от атак дронов-камикадзе. Это решение было принято на основе опыта применения бронетехники в реальных боевых условиях. Одновременно с этим отмечалось, что вопрос о дополнительной адаптации средств защиты остаются на усмотрение экипажей, поскольку каждый танк может требовать индивидуальных подходов к установке соответствующего оборудования. Чаще всего необходимость интеграции дополнительных систем РЭБ представляет собой вынужденный шаг, поскольку танк находится в штурмовых отрядах и вынужден отражать атаки беспилотников. 

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Источники не уточняют, имеет ли комплекс РЭБ «Волнорез» систему распознавания целей свой-чужой. Российские военкоры писали, что эта необходимая мера, позволяющая игнорировать собственные дроны-камикадзе, позволяя им беспрепятственно атаковать позиции противника. Иногда системы РЭБ на линии соприкосновения работают так хорошо, что сбивают как беспилотники противника, так и собственные. Ну а поскольку «Волнорез» располагается в движущемся танке, то повышается и сложность работы системы распознавания целей. 

#танки #рэб #т-80бвм #волнорез
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