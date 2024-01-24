Действия США считаются неприемлемыми и мешают международной торговле

Многие аналитики полагают, что сегодня мы наблюдаем закат финансовой и правовой системы, долгое время выступавших в качестве главных регуляторов международных отношений. Всё эти системы были созданы после Второй мировой и были прочно завязаны на экономике и политике США. Это давало Вашингтону очевидные преимущества, но даже плохие правила игры лучше полного хаоса, который может стать результатом разрушительных действий со стороны Белого дома.

Фактически сегодня команда Байдена активно разрушает финансовые, политические и военные связи, на которых держался мир между ключевыми участниками международных отношений. Понятия демократии и законности претерпевают постоянные изменения и перестают работать, если это невыгодно Вашингтону. ООН, ВТО, МОК и многие другие организации, которые обеспечивали относительную стабильность, начали обслуживать интересы США, ведь из Белого дома звучат недвусмысленные угрозы, а в адрес несогласных летят ракеты.

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Предполагается, что общими усилиями нескольких ключевых стран всё же удастся успокоить разбушевавшегося гегемона, но случится это не завтра, а особое беспокойство вызывает полупроводниковая отрасль. Америка чувствует нарастающую конкуренцию со стороны Китая и пытается задушить производство и разработку чипов в Поднебесной при помощи драконовских мер. Пока всё это привело к прямо противоположному эффекту, ведь китайцы ускорились и даже угрожают развязать настоящую полупроводниковую войну. Всё это может стать реальностью, если США не перестанут вводить запретительные меры, мешающие свободному рынку. Именно такое мнение высказал посол Китая в Нидерландах.

В рамках интервью изданию NRC Тан Цзянь обсудил ухудшение отношений между Китаем и Америкой в области передовых технологий и производства чипов. Посол подчеркнул, что дальнейшее давление и настойчивые попытке разорвать долгосрочные контракты могут привести к разрыву цепочек снабжения и сильно осложнят выпуск полупроводниковых чипов для всех участников рынка. При этом ответ Китая будет жёсткий, но сам Тан Цзянь надеется, что это не повлияет на отношения с ЕС. Посол выразил разочарование в связи с ограничениями поставок литографического оборудования ASML в Китай. Напомним, именно эта голландская компания занимается поставками передовых литографов, позволяющих выпускать чипы по 5-нм и 3-нм технологическим процессам. В какой-то момент США открыто запретили Нидерландам осуществлять поставки высокотехнологичной продукции в Китай, нарушив множество международных договоров.

Тан Цзянь подчеркнул, что несмотря на возможные реакции на действия США, отношения с Евросоюзом не должны страдать. Он критикует расширение американской концепции безопасности, заявляя, что США давят на своих союзников и обвиняют Китай в придуманных угрозах. Посол называет происходящее частью стратегии сдерживания экономического и технологического потенциала Китая и предлагает европейцам принимать взвешенные решения, которые будут выгодны обеим сторонам, а не только дядюшке Сэму. Напомним, ранее в Нидерланды прилетал сам Джон Кирби. Политик надавил на власти европейской страны и вынудил их разорвать заключённые договорённости с китайскими покупателями. Уже заказанные литографы не будут поставлены, а в Белом доме поясняют это снижением рисков для национальной безопасности США. Тан Цзянь удивлён, какое отношение национальная безопасность Америки имеет к частной компании ASML, которая вынуждена нести финансовые потери из-за решений Вашингтона. Кстати, Китай считается основным покупателем оборудования, выпускающего чипы по зрелым 28-нм и выше технологическим процессам. По некоторым оценкам доля Поднебесной в поставках ASML может достигать 70% рынка.

Посол подчеркнул важность диалога с правительством Нидерландов для предотвращения эскалации ситуации. Он также отметил трудности, с которыми сталкиваются китайские компании в ЕС из-за ограничительных мер, политического давления и дезинформации. Посол выразил критику в адрес политики Евросоюза, называя позицию Старого света непоследовательной и непонятной даже самим европейцам. Решения принимаются спонтанно и под давлением со стороны США, а всё это не идёт на пользу торговым отношениям. Тан Цзянь не исключил, что всё происходящее сегодня можно назвать неконкурентными методами ведения бизнеса, а Китай не будет сидеть сложа руки.

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Посол не стал рассказывать подробности об ответных мерах своей страны, но аналитики не исключают два сценария. В первом случае КНР может ввести частичные или полные ограничения на поставки полупроводниковой продукции в США и Европу, что парализует множество отраслей, включая производство автомобилей, компьютеров и смартфонов. Также не исключено, что Китай развяжет ценовую войну, резко снизив отгрузочные цены на полупроводниковую продукцию. Это подорвёт позиции основных производителей и вынудит США и союзников пойти на переговоры. Как на самом деле поступит Китай, можно только догадываться.