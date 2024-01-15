Сегодня положение кажется стабильным, но случилось это благодаря отказу от доллара и евро во взаиморасчётах

Многие наши читатели согласятся с тем, что цены на электронику в российских магазинах неприлично высокие. И всё же, если перевести всё это в доллары, а после посмотреть на рекомендованную стоимость того или иного товара в европейской рознице, то можно прийти к крайне занимательным выводам. Например, процессоры и видеокарты стоят столько же, как в Германии, ну а смартфоны и вовсе ощутимо дешевле. Давать общую оценку крайне сложно, поскольку всегда имеются исключения, но в целом цены в российской рознице не такие заоблачные, как может показаться на первый взгляд. При этом нужно учитывать, что прямых поставок видеокарт, процессоров и даже стиральных машин крупных американских и южнокорейских брендов нет уже почти 2 года.

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Теоретически, санкции должны были привести к острому дефициту электроники, но сегодня в России не только нет нехватки подобных товаров, но и цены кажутся стабильными. По мнению экспертов, причина в особом подходе со стороны российских импортёров. Как оказалось, в какой-то момент эти ребята приняли решение отказаться от использования евро и доллара в расчётах. Многие импортёры перешли на национальные валюты, закупая полупроводники и бытовую технику за китайские юани, драхмы из ОАЭ и даже вьетнамские донги. Эти валюты стали основными в расчётах с дружественными для России странами, что и позволило удержать цены от стремительного роста в 2023 году. Ну а в 2024 каналы поставок уже налажены, поэтому нет никаких сомнений, что торговля продолжится по уже установленному сценарию.

Согласно некоторым данным, около половины всех гаджетов, поступивших в Россию во втором квартале 2023 года, были оплачены китайским юанем. Инсайдеры также сообщили, что российские импортёры электроники практически полностью отказались от использования доллара и евро к началу 2024 года. Вместо этого они предпочитают расчёты в различных валютах, включая корейский вон и вьетнамский донг. Крупные российские дистрибьюторы также подтверждают этот тренд. Например, финансовый директор diHouse рассказала, что компания в настоящее время использует китайский юань, дирхамы ОАЭ, индийские рупии и рубли для расчётов с поставщиками техники. Это позволяет избежать рисков, связанных с зависанием платежей, получать выгодные предложения по конвертации и снижать конечные цены товаров.

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Такие изменения в подходе к расчётам с иностранными партнёрами также содействуют обеспечению российского рынка электроникой из стран, использующих перечисленные валюты. Импорт ввозится стабильно, а это позволило решить проблему дефицита ещё в 2022 году, снизив негативный фон со стороны США и ЕС до минимума. Одновременно с этим утверждается, что далеко не все российские поставщики электроники полностью отказываются от доллара и евро. Например, в МТС сообщили, что продолжают использовать обе эти валюты. Совершенно неожиданным кажется предложение от российских финансовых структур, разрешивших использовать криптовалюты в рамках международных расчётов. Пока даже крупные игроки посматривают в сторону рынка криптовалют с некоторыми сомнениями. Причина в высокой волатильности цифровых активов. Например, не успел Биткоин подорожать до 49 тысяч долларов за 1 монету, как уже через пару дней стал стоить всего 43 тысячи долларов. Проще говоря, при крупной сделке могут возникнуть значительные потери. Кроме того, если сделка будет находиться на одобрении несколько дней, то итоговая сумма и вовсе окажется недостаточной для оплаты товара. Такой подход не кажется приемлемым, а российские импортёры ищут наиболее простые решения. Возможно, менее рискованным способом вести торговлю станет цифровой рубль, который должен появиться для оплаты товаров и услуг в 2025 году. Пока же вес доллара и евро снижается, позволяя национальным валютам получать преимущества и удерживать высокую конвертируемость на рынке.