Недавно я рассказывал о том, как помог знакомому подобрать системный блок для его сынишки. Общая стоимость компьютера превысила 85 тысяч рублей, но в итоге получилось неплохое решение. Без компромиссов не обошлось, но главным критерием, на основе которого и выстраивалась логика сборки, был баланс. Скажу честно, у меня нет времени и желания читать комментарии, но на этот раз мне было интересно, что скажет народ. Ну а читатели снова остались недовольны. Некоторые начали жаловаться на материнскую плату, у которой нет поддержки PCIe 4.0. Якобы, нужно было добавить ещё 5 тысяч рублей, получив более современный интерфейс. Соглашусь, что было бы неплохо, но в сети есть тесты, доказывающие один простой факт: никакой прибавки быстродействия от использования PCIe 4.0 вместо PCIe 3.0 не наблюдается. Ну а критики не понимают, что, добавив 5 тысяч на материнскую плату, хочется улучшить твердотельный накопитель. После этого дело доходит до других комплектующих, а самое главное – это уметь вовремя остановиться.

реклама





Но больше всего критики вызвал процессор. Оказывается, нужно было взять старый Ryzen 5 5500, а все сэкономленные деньги добавить к видеокарте. Вместо GeForce RTX 4060 можно было бы отхватить GeForce RTX 4060 Ti, а это уже другой уровень быстродействия. И здесь соглашусь, ведь вторая видеокарта точно быстрее. Вот только меня терзают смутные сомнения относительно того, что предложенный процессор останется актуальным ещё хотя бы пару лет. В сборке я не зря предложил остановиться на Ryzen 7 5700Х, который ощутимо быстрее и может предложить длительный жизненный цикл. Теоретически, если вы покупаете новый компьютер каждые два года, то можно взять и Ryzen 5 5500, но большая часть геймеров старается купить систему на 5-6 лет. Мне кажется, что к этому моменту бюджетный камень превратится в аналог улитки. Ну а поскольку у нас здесь культурная дискуссия, то я решил подойти к вопросу со всей ответственностью.

Итак, предлагая вам изучить проблематику выбора правильного выбора процессора на основе тестирования, проведённого блогером eTeknix. Парень взял несколько процессоров и прогнал их через видеокарту GeForce RTX 4090. Выбор графического чипа кажется мне явно чрезмерным, но в данном случае автор старается сделать всё, чтобы упор был именно в процессор, а не в видеокарту. В левом углу ринга у нас Ryzen 5 2600, который вышел в 2018 году и может предложить 6 ядер с тактовой частотой 3.9 ГГц. В правом углу ринга находится Ryzen 5 7600, который вышел в 2023 и может разгоняться до 5.1 ГГц. Между камнями 5 лет инноваций, а это время примерно соответствует срокам, через которые обычные геймеры меняют весь системный блок. Получается, что перед нами два виртуальных любителя компьютерных игр. Оба купили хорошую видеокарту, но первый предпочитает экономить за счёт старого процессора, тогда как другой взял более мощный камень. Давайте изучим сводную таблицу, а после перейдём к выводам.

реклама





Как видите, Ryzen 5 7600 оказался в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600, а значит речь идёт о гигантской потере быстродействия. Тестирование проводилось в 42 играх, а мы говорим о среднем показателе, который увидит практически каждый геймер. Если возвращаться к началу нашей дискуссии, то Ryzen 5 5500 примерно на 30% уступает Ryzen 7 5700Х по общей производительности. У него меньше ядер, ниже тактовая частота и присутствует старая архитектура. Как я уже писал выше, экономия здесь и сейчас на процессоре и одновременная покупка более мощной видеокарты действительно способна увеличить количество кадров в секунду. Скорее всего разница не превысит 15%, но в данном случае такая сборка будет нуждаться в полном обновлении уже через пару лет. Ставить на Ryzen 5 5500 видеокарту GeForce RTX 5060 мы крайне не советуем, не говоря уже о более мощных решениях. Ну а Ryzen 7 5700Х ещё имеет порох в пороховницах и может раскрыть потенциал видеокарт среднего ценового сегмента следующего поколения. Не верите? Тогда внимательно изучите тесты на видео, ведь лучше один раз увидеть, чем десять раз прочитать. Словом, тема раскрыта. Не обещаю, что буду читать ваши комментарии, поэтому старайтесь доказать свою правоту друг другу, а не автору, который не оценит вашего пыла и готовности спорить по каждому приведённому выше пункту.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



