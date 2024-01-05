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GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р

Вопрос сложный, поскольку GeForce RTX 4070 в 2 раза быстрее, но в 3 раза дороже
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По итогам декабря одной з самых популярных видеокарт на американском рынке стала GeForce RTX 4070. Причина в том, что несколько ритейлеров сделали скидку в размере 50 долларов, что оказало благотворное влияние на спрос. В целом, даже по цене 550 долларов такая видеокарта выглядит переоценённой, а многие геймеры ждут того момента, когда за GeForce RTX 4070 будут просить 500 долларов. Скорее всего этого не произойдёт, поскольку графический чип выводится из продажи, а на его место планируется поставить GeForce RTX 4070 Super. Инсайдеры в конечном итоге могут оказаться неправы, поскольку пока дефицита видеокарт на данном графическом чипе не наблюдается, но суть нашего материала касается несколько иной темы. 

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Всё дело в том, что многие геймеры стремятся купить такую видеокарту, которая будет оставаться актуальной как можно дольше. Между любителями компьютерных игр идут ожесточённые баталии, а иногда противостояние мнений может стать очень горячим. Очевидно, что дорогая видеокарта будет служить вам дольше, тогда как бюджетное решение уже сегодня не позволит расправить крылья самому мощному процессору и станет бутылочным горлышком для всей системы. И всё же, не у всех есть достаточно денег на флагманы, а значит большая часть потенциальных покупателей обращает внимание на решения среднего и средневысокого ценового сегментов. Как уже было сказано выше, высокий спрос на GeForce RTX 4070 говорит о том, что многие любители компьютерных игр считают именно эту видеокарту лучшей в своём классе. Согласимся, что она очень неплоха, а сегодня попытаемся понять, насколько хорошо идут дела у тех, кто купил видеокарты прошлых поколений в данном ценовом сегменте. Это GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 2070. Первая вышла осенью 2020 года, тогда как вторая осенью 2018 года. С тех пор прошло достаточно много времени, ну а мы обратимся к тестированию команды TheSpyHood, где можно отметить несколько любопытных тенденций. Давайте посмотрим, как в данном сегменте изменилась производительность, а после сделаем выводы. 

Прежде всего стоит отметить, что GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 3070 в момент релиза стоили 500 долларов, а значит GeForce RTX 4070 на их фоне подорожала на 100 долларов. Это неприятные новости, но если изучить тесты, то можно увидеть, что прирост скорости очень значительный. Так, если напрямую сравнить GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 2070, то старый графический чип будет примерно в 2 раза слабее, а особенно различия заметны в разрешении 4К. Здесь в большинстве игр вам не удастся получить даже 60 кадров в секунду, а часто фрамрейт падает ниже 30 fps. В целом, даже для игр в разрешении 2К, данная видеокарта подходит с большой натяжкой. Чаще всего количество кадров в секунду поднимается выше 40 fps, что можно назвать хорошей, но не идеальной новостью. GeForce RTX 3070 занимает промежуточное положение, а значит просадки можно устранить за счёт снижения настроек графики. Увы, но GeForce RTX 2070 уже ничего не поможет, ведь падение фрамрейта достигает критических значений. В целом оба прошлых поколения никогда не обладали значительным потенциалом. Проблема в том, что GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 2070 имели всего 8 Гб видеопамяти. В далёком 2018 году такого количества было достаточно, но со временем начали появляться игры, в которых с таким количеством видеопамяти стало явно тесно. Новинки прямо указывают на необходимость расширения памяти и не разрешают делать настройки графики на максимум. 

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Ну и особый интерес вызывает стоимость всей тройки участников тестирования. GeForce RTX 2070 можно встретить только на вторичном рынке, где за неё просят в среднем 22 тысячи рублей. По нашему мнению – это завышенная стоимость, которая явно не соответствует реальности. Кроме того, видеокарта была доступна в продаже во время майнинговой лихорадки, поэтому многие GeForce RTX 2070 на вторичном рынке могут иметь проблемы с удержанием тактовых частот и температурным балансом. Точно то же можно сказать и о видеокарте GeForce RTX 3070, которая долгое время считалась одной из лучших для создания ферм. Сегодня на вторичном рынке за старушку просят около 30 тысяч рублей, а это очень неплохое предложение. Важно обращать внимание на наличие дефектов, ведь мошенники не дремлют, но GeForce RTX 3070 однозначно выгоднее указанной выше GeForce RTX 2070. В поисках GeForce RTX 4070 заглянем в розницу, где за новинку просят от 70 тысяч рублей. Это в 3 раза больше, чем стоит GeForce RTX 2070 и больше 2 раз дороже бывшей в употреблении GeForce RTX 3070. Как мы уже отмечали выше, стоимость была бы не такой высокой, если бы не жадность NVIDIA, но с этим пока ничего сделать нельзя. GeForce RTX 4070 явно не дотягивает до 70 тысяч рублей, поскольку среди продуктов AMD есть более достойные видеокарты. Давайте оставим противостояние красных и зелёных до следующего раза, а на этом наш материал окончен. 

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видеокарты тесты geforce rtx 4070 geforce rtx 2070
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