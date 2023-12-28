Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Центробанк РФ отменил комиссию за перевод личных средств – можно отправить себе до 30 млн рублей
Закон вступит в силу 1 мая 2024 года

реклама

Не секрет, что ведение банковской деятельности считается одним из самых доходных видов бизнеса. Представьте, что у банка есть 1 миллионов клиентов, каждый из которых постоянно нуждается в переводе тех или иных сумм. В зависимости от целей и направлений проценты за подобные действия могут сильно отличаться, но в целом банк всегда получает своё. Чаще всего банк берёт за снятие наличных от 0.3 до 0.5%, а значит от 500 до 1000 переводов по 10 тысяч рублей дают банку чистую прибыль в размере полной суммы. Вот только иногда процент бывает и выше, впрочем, как и сама сумма. Ну а учитывая, что многие банки имеют миллионы клиентов, годовые доходы впечатляют. По мнению аналитиков, самым сложным в данном вопросе является инвестиция денег, ведь успешно вложить вверенные клиентами средства бывает непросто. Некоторые направления не приносят прибыли, тогда как другие дают прямые убытки. Именно поэтому, когда вы читаете об убытках того или иного банка, стоит помнить, что причина не в нехватке клиентов, а в обычных неудачах, подстерегающих любого инвестора. 

реклама

Ну а поскольку немалую долю прибыли банков составляют переводы  между физическими лицами, то обычно финансовые удержания делают всё, чтобы удержать прибыль в этом сегмента на максимуме. Как стало известно, в России грядут значительные поблажки, ведь с 1 мая 2024 года граждане страны получат возможность бесплатно переводить средства между личными счетами в различных банках. Обратите внимание, что услуга будет касаться только личных счетов, тогда как переводить средства знакомым вы уже будете с комиссионными. Известно, что Центробанк внёс изменения на постоянной основе, а максимальная сумма, которая не будет облагаться комиссией, составляет 30 миллионов рублей. Все транзакции будет осуществляться через Систему быстрых платежей (СБП).

В Банке России рассказали о ключевых подробностях нового законодательства. Так, лимитированный перевод от одного человека к другому останется прежним и не может превышать 100 тысяч рублей в месяц. Не изменится и комиссия, которая будет применяться к суммам, превышающим указанный лимит. В этом случае придётся заплатить 0.5%, но максимальная комиссия не может превышать 1500 рублей. Кроме того, с 1 апреля 2024 года ЦБ освободил банки от уплаты комиссий за ряд операций в СБП. Нулевые тарифы для организаций будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат этого кешбэка продавцу при отказе от покупки. Это изменение сделает программу лояльности СБП более привлекательной не только для торговых компаний, но и для банков, обслуживающих их.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пресс-служба Банка России сообщила, что Центробанк пояснял, каким образом будут осуществляться такие транзакции. Так, доступны переводы по номеру телефона через СБП, по номеру счета через мобильные приложения банков, а также при помощи операций в личном кабинете на сайте банка на свой счёт в другом банке. Отдельно отмечается, что новые изменения не затрагивают операции в банковских отделениях или переводы по номеру карты. Закон направлен на предотвращение ограничения размера или количества операций по таким переводам в пределах данной суммы. Проще говоря, идея заключается в том, чтобы снизить влияние банков на свободные переводы личных средств граждан России между собственными счетами и различными банками в пределах страны. Депутаты Госдумы полностью одобрили все пункты закона, а в итоге его подписал Президент. Что любопытно, Центробанк поддержал инициативу по увеличению порога для бесплатных переводов личных средств граждан ещё в июле, но некоторые банки выступили категорически против. Очевидно, что банки просто не хотели терять деньги, но выбора у финансовых учреждений не было. Наиболее обсуждаемым пунктом ещё на этапе законопроекта стал лимит средств, которые можно переводить с одного своего счёта на другой. Первоначально, размер бесплатного перевода мог остаться на уровне 1.4 миллиона рублей, но по инициативе Госдумы было решено увеличить порог до 30 миллионов рублей. Очевидно, что у обычных жителей России нет таких средств, но для многих закон станет приятным сюрпризом, поскольку граждане часто хранят личные деньги на разных счетах. 

#банки #законы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Герман Греф: в 2023 году Сбербанк предотвратил кражу около 200 000 000 000 рублей клиентов
Дочерняя компания JPMorgan Chase из Великобритании запрещает клиентам покупать криптовалюту
Власти Китая решили смягчить политику против игровой индустрии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия начинает мегапроект по модернизации торгового флота
3
В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
3
Председатель совета директоров TSMC уволен в связи с провалом проекта фабрики Fab 21 в Аризоне
5
Один день на Марсе от камер марсохода НАСА
+
Русские войска заняли дачи к северу от Авдеевки и создали угрозу окружения АКХЗ с этого направления
3
Китай строит самый крупный в мире атомный контейнеровоз
7
Искусственный интеллект прогнозирует дату и риски смерти: точность современной алгоритмики удивляет
2
Станция НАСА «Юнона» приблизится к самому богатому вулканами спутнику Юпитера 30 декабря 2023 года
3
Российские войска провели одну из самых массированных атак на инфраструктурные объекты Украины
9
Кривонос: ВС РФ "накрыли" одну из крупнейших фабрик Украины, что стало серьёзным провалом СБУ
1
Поставляемые в следующем году Су-57 будут оснащены двигателями второго этапа
+
Производитель «Ланцетов» представил новый дрон-камикадзе «Изделие 55»
4
Специализирующаяся на кибербезопасности McAfee рекомендует удалить эти приложения со своих телефонов
1
Новый электрический внедорожник Huawei Aito M9 приносит много дисплеев и проекторы
1
The National Interest пытается привлечь внимание к разработке тяжелого дрона С-70 «Охотник»
2
Самая высокая в мире деревянная ветряная турбина высотой 252 метра установлена в Швеции
1
Появилась информация о ценах на семейство Samsung Galaxy S24
+
К концу 2024 года США планируют взять на вооружение сразу 3 новые боевые машины
+
Ключевые различия между двумя приложениями ChatGPT и Microsoft Copilot
1
Чудо-батареи из кремния: скоро электромобили смогут проехать 1000 км без подзарядки
1

Популярные статьи

США строят “лазерные сети", способные удерживать беспилотники в воздухе бесконечно долго
8
Из истории пьянства на Руси или кто споил Россию
35
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
51
Проверяем мое "Глубокомысленное аналитическое предсказание" на 2023 год и вангуем на год 2024-й
8
Что выгоднее купить в ПК эконом-класса - Radeon RX6600 или Intel ARC A750 / A770 - тест сборок
21
Малайзия испытывает серьезные проблемы с производством микросхем
+
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
49
2023 год стал худшим в истории игровых консолей Xbox
7
В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась
6
Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
3

Сейчас обсуждают

Semjon Anikin
15:00
Вся статья написана ради того, чтобы смешать большевиков с грязью. Уважаймый автор, вы печатаете статью на ИТ ресурсе, что подразумевает владение вам навыка поиска информации в интернете. История парт...
Из истории пьянства на Руси или кто споил Россию
Алекс Симанов
14:59
На ноут 12 тоже нет
Названы смартфоны, на которых уже доступна новая операционная система HyperOS
Подарочек
14:59
Так это всем известно, что режим инкогнито, совсем не инкогнито, а развод хомячков.
На Google подали в суд в США за дезинформацию о режиме инкогнито в браузере Chrome
seedkls
14:59
единственные существенные плюсы Самсунга это софт камеры и ip67. A54 по процу на 25% отстает, зарядка слабее, беспровода нет, памяти 6/128, что критично, ибо даже во времена А50 у меня всего 500мб ост...
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
Даня
14:58
И че?
Решение Японии передать США ракеты сделало страну уязвимой перед лицом угроз со стороны Китая и КНДР
Максим Логинов
14:54
Даже при переходе с 3800х на 5800х3D с видеокартой 4070Ti в разрешении QHD на максималках получил полуторократный прирост fps. Разница между 9900к и 14900к в играх будет сопоставима, и это на 4090. Та...
Core i9-9900K vs Core i9-14900K – на что способен флагман Intel, и почему 6 ГГц ни на что не влияют
Dimon1996
14:49
"Названы лучшие видеоигры в 2023 году". Серьезный такой заголовок. Сразу хочется спросить - а кем названы-то? Автором статьи?
Названы лучшие видеоигры в 2023 году
Максим Коновалов
14:46
В то время когда на земле мин.запасов не меренно !
Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
Дмитрий Маслов
14:36
Железо объективно? Чем? Больше памяти? Зачем 12? Я ч своём не видел, что бы занято было хотя бы 7. Пара мегапикселей? Да их 99% не используют. У самсунга экран cHDR, стекло хорошее, стабилизация камер...
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
Апшеронский скакел
14:30
А ты про распил бабла в новой свинеи не хочешь написать?
Чечня продала Росгвардии ещё не вышедшие «джихад-машины» на ₽2 млрд.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем