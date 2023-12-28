Закон вступит в силу 1 мая 2024 года

Не секрет, что ведение банковской деятельности считается одним из самых доходных видов бизнеса. Представьте, что у банка есть 1 миллионов клиентов, каждый из которых постоянно нуждается в переводе тех или иных сумм. В зависимости от целей и направлений проценты за подобные действия могут сильно отличаться, но в целом банк всегда получает своё. Чаще всего банк берёт за снятие наличных от 0.3 до 0.5%, а значит от 500 до 1000 переводов по 10 тысяч рублей дают банку чистую прибыль в размере полной суммы. Вот только иногда процент бывает и выше, впрочем, как и сама сумма. Ну а учитывая, что многие банки имеют миллионы клиентов, годовые доходы впечатляют. По мнению аналитиков, самым сложным в данном вопросе является инвестиция денег, ведь успешно вложить вверенные клиентами средства бывает непросто. Некоторые направления не приносят прибыли, тогда как другие дают прямые убытки. Именно поэтому, когда вы читаете об убытках того или иного банка, стоит помнить, что причина не в нехватке клиентов, а в обычных неудачах, подстерегающих любого инвестора.

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Ну а поскольку немалую долю прибыли банков составляют переводы между физическими лицами, то обычно финансовые удержания делают всё, чтобы удержать прибыль в этом сегмента на максимуме. Как стало известно, в России грядут значительные поблажки, ведь с 1 мая 2024 года граждане страны получат возможность бесплатно переводить средства между личными счетами в различных банках. Обратите внимание, что услуга будет касаться только личных счетов, тогда как переводить средства знакомым вы уже будете с комиссионными. Известно, что Центробанк внёс изменения на постоянной основе, а максимальная сумма, которая не будет облагаться комиссией, составляет 30 миллионов рублей. Все транзакции будет осуществляться через Систему быстрых платежей (СБП).

В Банке России рассказали о ключевых подробностях нового законодательства. Так, лимитированный перевод от одного человека к другому останется прежним и не может превышать 100 тысяч рублей в месяц. Не изменится и комиссия, которая будет применяться к суммам, превышающим указанный лимит. В этом случае придётся заплатить 0.5%, но максимальная комиссия не может превышать 1500 рублей. Кроме того, с 1 апреля 2024 года ЦБ освободил банки от уплаты комиссий за ряд операций в СБП. Нулевые тарифы для организаций будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат этого кешбэка продавцу при отказе от покупки. Это изменение сделает программу лояльности СБП более привлекательной не только для торговых компаний, но и для банков, обслуживающих их.

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Пресс-служба Банка России сообщила, что Центробанк пояснял, каким образом будут осуществляться такие транзакции. Так, доступны переводы по номеру телефона через СБП, по номеру счета через мобильные приложения банков, а также при помощи операций в личном кабинете на сайте банка на свой счёт в другом банке. Отдельно отмечается, что новые изменения не затрагивают операции в банковских отделениях или переводы по номеру карты. Закон направлен на предотвращение ограничения размера или количества операций по таким переводам в пределах данной суммы. Проще говоря, идея заключается в том, чтобы снизить влияние банков на свободные переводы личных средств граждан России между собственными счетами и различными банками в пределах страны. Депутаты Госдумы полностью одобрили все пункты закона, а в итоге его подписал Президент. Что любопытно, Центробанк поддержал инициативу по увеличению порога для бесплатных переводов личных средств граждан ещё в июле, но некоторые банки выступили категорически против. Очевидно, что банки просто не хотели терять деньги, но выбора у финансовых учреждений не было. Наиболее обсуждаемым пунктом ещё на этапе законопроекта стал лимит средств, которые можно переводить с одного своего счёта на другой. Первоначально, размер бесплатного перевода мог остаться на уровне 1.4 миллиона рублей, но по инициативе Госдумы было решено увеличить порог до 30 миллионов рублей. Очевидно, что у обычных жителей России нет таких средств, но для многих закон станет приятным сюрпризом, поскольку граждане часто хранят личные деньги на разных счетах.