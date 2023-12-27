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Bublik1
В. Путин получил одну из главных «сомнительных наград» Politico среди европейских политиков 2023г
Президенту достался приз за «лучшую роль русского в исполнении русского»

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Год назад Европа чествовала украинских политиков. Зеленского принимали с размахом, а многие присутствовавшие на различных церемониях с участием украинского президента рассказывали, что никогда не видели такого расточительства. Даже немцы, которые традиционно не славятся щедростью и тратой денег на пустяки, осыпали Зеленского миллионами евро. Словом, многим казалось, что так будет продолжаться вечно, ну а искушённые в политических играх видели в происходящем совсем другое. Уже тогда предполагалось, что таким образом Запад старается вынудить президента Украины не идти на переговоры с Россией и развязать полномасштабный конфликт. Похоже, желаемого удалось достичь, но сегодня, после провальной наступательной компании и уничтожения немалой части оружия НАТО, Зеленский кажется загнанным в угол и неинтересен иностранной публике. Пока финансировать украинскую армию готовы европейцы, тогда как уже в январе американские политики попробуют найти компромисс по этому вопросу. 

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Не факт, что получится, ну а первыми перемены почувствовали журналисты. Американские СМИ окрестили Зеленского главным неудачником года и даже выдали ему звание мечтателя. Человеком года стала певица Тейлор Свифт, а украинский президент всё чаще становится нежеланным гостем на чужой земле. Как стало известно, издание Politico также не уделило внимания персоне Зеленского при выдаче своих ежегодных «сомнительных наград». Вообще, попасть в список – это довольно сомнительное удовольствие, но аналитики уверяют, что здесь только влиятельные персоны, которые оказывали решающее влияние на те или иные политические решения в Европе. Давайте рассмотрим победителей. Итак, на это раз владельцем «почётной» награды стал президент России. В. Путин получил приз за «лучшую роль русского в исполнении русского». По мнению журналистов Politico, В. Путин весь год манипулировал политической ситуацией в Европе. Он добился того, что Россия научилась обходить санкции за счёт связей и контактов во многих европейских странах. Его способность находить пути обхода ограничений и влиять на события в Европе не осталась незамеченной и привела к получению награды.

Другим обладателем «почётной» награды стала Джорджа Мелони, глава правительства Италии, которую отметили за «лучшую роль фашистки в исполнении хоббита». В своей молодости Мелони увлекалась персонажами из «Властелина Колец», ну а её действия в сфере миграционной политики считаются довольно мягкими. Дама не нашла в себе сил перейти к закручиванию гаек, активно сотрудничала с Киевом и готова рассматривать общеевропейские практики в отношение беженцев. Один из обозревателей Politico констатировал, что «Фродо бы ей гордился». 

Еще одной обладательницей «ценной» премии стала Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, отмеченная за «лучшую роль немки, притворяющейся президентом Европы». Её стремление к демонстрации влияния на политической арене не раз оборачивалось неудачами из-за сложностей внешней политики и трудностей в работе, что неоднократно подвергалось критике со стороны других влиятельных персон и журналистов. Урсула могла бы добиться большего, но ей постоянно мешает председатель Европейского совета Шарль Мишель. Этот политик ставит героине нашего материала палки в колёса и не даёт устроить ещё больший бардак в Европе, чем уже сделала Урсула. Провалы дамы эпичны, ведь чего только стоит закупка вакцин на миллиарды долларов, которые в этом году пришлось спешно уничтожать. Деньги потрачены, но Урсула продолжает прочно стоять на ногах. 

Жозеп Боррель, выступающий в роли главного дипломата ЕС, также заслужил «премию имени Бората» за ряд конфузов и промахов в дипломатической сфере. Его высказывания и действия в мировой политике стали предметом обсуждений и критики, что сделало его обладателем подобной необычной награды. Обойдёмся без примеров гениальной политики Борреля, ведь заявления и действия политика уже вошли в историю, а сам он не осознаёт, как превратился в ещё одного шута из 95-го квартала. 

Важная награда ушла в копилку Греты Тунберг. Ещё совсем недавно эта юная особа неплохо вписывалась в политический бомонд Европы, играя в такт с влиятельными элитами. Это только казалось, что Грета кому-то мешает, ведь в реальности она продвигала нужную «зелёную» повестку, выступая на правильной стороне силы. Вот только после начала конфликта на Ближнем Востоке Грета неожиданно не поддержала Израиль, чем вызвала разногласия и недовольство среди своих сторонников и поставила под сомнение будущее движения Fridays for Future. В качестве утешительного приза экоактивистка получила награду «Как вы смеете?».

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И, наконец, глава правительства Греции, Кириакос Мицотакис, получил «награду» за «Жизнь других» в области шпионажа. Скандал с прослушкой журналистов и оппозиции не повлиял на его популярность и влияние, что вызывает вопросы о его политической деятельности и поведении в рамках своей должности. Мицотакис спокойно отреагировал на то, что в телефонах высокопоставленных чиновников было обнаружено вредоносное ПО Predator и не собирается ничего комментировать. 

#политика #путин #politico
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