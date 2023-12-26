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Bublik1
Microsoft готовит новый инструмент, позволяющий восстанавливать Windows 11 без потери данных
Инструмент появится в составе Windows 11 к марту 2024 года

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Как бы это странно не звучало, но за последние десять лет Microsoft добилась значительного прогресса по уровню стабильности операционных систем. Давайте не будем заглядывать слишком далеко, но многие наши читатели подтвердят, что Windows ХР может и считалась крайне популярной, но могла перестать работать на пустом месте. Вы могли отключить получение обновлений, не ставить на ПК новые программы и даже игры, но всё равно получить синий экран. Иногда старая ОС работала довольно стабильно, но это скорее исключение из правил, тогда как Windows 7 оказалась в этом плане гораздо качественнее. Windows 10 порадовала улучшенными алгоритмами, а в результате миллионы пользователей привыкли к тому, что операционную систему и вовсе не нужно переустанавливать. Например, один из компьютеров автора данного материала работает на Windows 10, которая устанавливалась ещё 5 лет назад. Система получила все нужные обновления и работает без нареканий. Для Windows ХР такое казалось невозможным. 

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Похоже, Microsoft хочет предпринять некоторые шаги, которые упростят восстановление системы, находящейся в критическом состоянии. Стоит признать, что в некоторых случаях настольная ОС всё ещё может потерять работоспособность, но добить Windows 11 не так просто, как кажется. Как стало известно, Софтверный гигант даст пользователям простую возможность переустановки Windows 11 без потери личных данных, документов, настроек и программного обеспечения. Специалисты Windows Latest напоминают, что в настоящее время переустановка или восстановление Windows с сохранением личных файлов и программ осуществляется через Media Creation Tool. Это популярный инструмент Microsoft для создания установочных носителей Windows на USB или DVD из официального образа ОС. Данный инструмент также позволяет проводить чистую установку и устанавливать обновления системы. Вот только процесс восстановления с помощью Media Creation Tool часто воспринимается владельцами ПК как долгий и сложный. Многие пользователи с осторожностью относятся к нему, опасаясь полной потери данных. Новая функция носит название «Устранение проблем через Центр обновлений Windows» и доступна участникам программы Windows Insiders Beta. Теоретически, это упростит процесс восстановления и переустановки ОС без использования сторонних программ.

Возможность будет доступна в разделе «Восстановление» через опцию «Параметры», где пользователь сможет загрузить и переустановить Windows 11 с минимальными усилиями. Детали процесса и возможные действия со стороны пользователя пока не уточнены. Считается, что процесс будет полностью автоматизирован за исключением необходимости подтвердить перезагрузку компьютера. Инсайдеры пока не готовы сказать, будет ли новая операционная система полностью соответствовать «чистому» образу, либо вместе с пользовательскими настройками принесёт старые проблемы. Ожидается, что возможность переустановки через Центр обновлений Windows станет доступной для широкой аудитории в составе крупного обновления Windows 11, известного как Moment 5. Теоретически, она появится к марту 2024 года, но может перекочевать в один из других патчей. Многое будет зависеть от того, насколько быстро энтузиасты проведут тесты и выловят основные ошибки. 

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В любом случае даже сегодня Windows 11 считается довольно стабильной и имеет возможности для восстановления. Новый инструмент призван расширить доступный инструментарий и рассчитан на рядовых пользователей. Фактически, потребуется только выбрать несколько ключевых пунктов, после чего всё остальное сделает сама программа. 

#microsoft #windows 11
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