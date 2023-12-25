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Bublik1
США теряют контроль над редкоземельными элементами, а Китайские санкции осложнят производство чипов
Обе стороны не планируют останавливаться на достигнутом, а всё это вредит развитию технологий

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Не секрет, что политика напрямую связана с экономикой, а большая часть войн на нашей планете начиналась только потому, что и без того состоятельные граждане той или иной страны решили получить ещё больше ресурсов. США активно спонсируют цветные революции по всему миру, а сегодня вся планета обсуждает события в Сербии. Очередной переворот там не удался, а правительство этой страны выразило благодарность российским спецслужбам. Оказывается, российская сторона за несколько дней предупредила Сербию о готовящемся мятеже, который должен был привести к резкой смене политических элит на Балканах. Ну а если американцам не удаётся свергнуть власти при помощи революции и фальсификации выборов, то янки просто приходят и захватывают то или иное государство. В пример можно привести Сирию, где военная база США прикрывает добычу нефти из крупного месторождения. 

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Довольно агрессивным кажется и очередной шаг по расширению континентального шельфа в Арктике и в Беринговом море. Американские власти заявили о принадлежности территории, равной 1 миллиону километров квадратных, а всё это происходит в разрез с международными договорённостями. Теперь США сами разрешили себе взять под контроль нейтральную территорию и объявить её зоной собственных экономических интересов. В некоторых районах содержится значительное количество водных ресурсов (крабы), тогда как другие представляют интерес с точки зрения добычи нефти, газа и редкоземельных минералов. Эксперты полагают, что янки будут вести себя всё более агрессивно, поскольку уже начали чувствовать ограничения, введённые китайскими властями. Напомним, в 2023 году Китай принял значительные меры по ужесточению контроля над экспортом технологий, связанных с переработкой редкоземельных металлов, а также ввёл ограничения на другие жизненно важные промышленные металлы. Эксперты уверены, что такие действия окажут значительное влияние на мировую торговлю и производство высокотехнологичных товаров. 

Напомним, редкоземельные металлы – это группа химических элементов, которые играют критическую роль в изготовлении различных высокотехнологичных продуктов, включая электронику, медицинские устройства, оружие и многое другое. Их непрерывное производство и поставки являются ключевыми для различных многих ключевых отраслей экономики. Долгие годы Китай занимал доминирующее положение в мировом производстве редкоземельных металлов. Для достижения этого пришлось вывести с рынка конкурентов при помощи демпинга и прямого поглощения, но теперь китайские власти приступили к продвижению новой стратегии. Так, за 2022 год доля компаний из Поднебесной на рынке редкоземельных элементов упала до 70%, а пока многие крупные компании выживают за счёт накопленных запасов. Подобные действия стали ответом на американские санкции, а последствия будут непредсказуемыми. Ожидается рост цен, смена логистических цепочек и значительные трудности для полупроводниковых гигантов. Китайские власти приняли решение ужесточить контроль над экспортом редкоземельных элементов, а значит сегодня запрещены к экспорту технологии, связанные с добычей, разделением и переработкой целого ряда материалов. 

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Если точнее, то попали под экспортный контроль не только технологии добычи и переработки редкоземельных руд, а также производства сплавов из них. Такие меры были введены после того, как Китай в ноябре 2023 года потребовал от экспортёров редкоземельных металлов предоставлять информацию о типах металлов и их пунктах назначения. Эти ограничения являются ответом на действия, предпринятые США и Японией. Обе страны хотят снизить зависимость от Китая в сфере редкоземельных металлов, чтобы развивать собственное производство и расширять свои возможности в данной области. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий с обеих сторон, но происходящее уже привлекло внимание к другим регионам с крупными запасами редкоземельных металлов. Например, Украина имеет значительные запасы полезных ископаемых, включая титан и другие ценные металлы. Они могут обеспечить альтернативные поставки санкционным из Китая, но добраться до всего этого американцы не могут. В Washington Post сетуют на то, что около 33% всех месторождений с редкоземельными элементами после 2014 года перешли под контроль России. Можно сказать, что современные конфликты включают геополитические и финансовые интересы, а сам Илон Маск признал, что в большой игре побеждает тот, кто лучше всего готов экономически. Казалось, что речь идёт о США, но реальная ценность заключается не в компании Apple, которая ничего не производит, а в редкоземельных элементах, без которых создать смартфон невозможно. Ну а этот ресурс стремительно уходит из сферы влияния американского правительства. 

#сша #китай #санкции #сша vs китай
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