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Bublik1
Отставной контр-адмирал ВМС США рассказал о существовании НЛО и потребовал от властей правды
Тим Галлодет уверен, что США имеют доступ к внеземным технологиям, но тщательно это скрывают

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Десятилетиями энтузиасты со всех концов планеты искали доказательства существования внеземных цивилизаций. Существует масса теорий, а тысячи людей уверяют, что имели контакты с зелёными человечками. Вообще, здесь как повезёт, ведь некоторые видят долговязых марсиан, тогда как других похищают красные гуманоиды с человеческими лицами. Словом, уфология бурно развивается, а в сети вы можете найти видео, авторы которых приводят 100% доказательства существования НЛО. И всё бы ничего, но недавно с помощью нейросетей доказали, что большая часть подобных роликов не имеет ничего общего с реальностью. Космонавты и учёные разводят руками, но это не останавливает армию фанатов инопланетных цивилизаций. Уфологи утверждают, что где-то в застенках «Зоны 51» проводятся эксперименты над пойманными инопланетянами, а сами американцы активно используют внеземные технологии. Дошло до того, что тема неоднократно поднималась даже в Конгрессе, но дебаты ни к чему не привели. 

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Политики рассказывают фантастические вещи, но, когда дело доходит до чего-то конкретного, тут же переходят к обсуждению за закрытыми дверями. О чём в этот момент говорят американские сенаторы, сказать сложно, но есть все основания полагать, что беседы не приводят к конкретным результатам. Похоже, вера в НЛО так велика, что заражает даже самых стойких. Недавно любопытное заявление сделал отставной контр-адмирал ВМС США. Ранее Тим Галлодет занимал пост администратора американского Национального управления океанических и атмосферных исследований, а недавно решил рассказать несколько фантастических историй журналистам. По его словам, инопланетяне не только существуют, но и требуют особого изучения. Зелёные человечки регулярно посещают нашу планету, а сами они представляют интерес в качестве источника для технологий. Достижения НЛО намного превосходят земные, поэтому нужно как можно скорее взять их на карандаш и внедрить в ВПК США. 

Представители американских СМИ были немного удивлены высказываниями ранее занимавшего такой высокий пост человека. Заявления Галлодета вызывают смешанные чувства, но сам он настаивает на том, что НЛО существуют. Отдельного внимания заслуживают и другие революционные высказывания контр-адмирала ВМС о тайной деятельности американских военных. Галлодет подтвердил, что учёным из США удалось обнаружить некоторые внеземные технологии. Оказывается, вместо того, чтобы поделиться со всем миром, янки тайно изучают плоды инопланетного разума. Власти умалчивают о том, как и когда они получили доступ к подобным технологиям, но всё это даже больше, чем реально. Контр-адмирал потребовал от властей обнародовать все секретные данные, ведь это достояние общественности, а не отдельных чиновников. 

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Похоже, уже спустя сутки после таких сенсационных заявлений, о контр-адмирале забыли. Чудаковатый Галлодет интересен только в виде красивого заголовка, но разбираться в том, насколько правдивы его высказывания, никому не хочется. Да и нет времени, ведь появляются новые сюжеты, а пока выступления отставных офицеров и даже действующих пилотов истребителей не дали никаких результатов. Политики заслушали те или иные показания, а после оставили их без внимания. Не будем глубоко копать и мы с вами. Похоже, рассказы об инопланетном разуме нужны журналистам тогда, когда горячих тем уже не остаётся, ведь пока мы не видели у самих американцев ничего сенсационного, а самые современные разработки не тянут на технологическую революцию. 

#нло #инопланетяне
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