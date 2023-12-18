Пока никаких строгих мер к нарушителям Sony применять не будет

C PlayStation 1 я познакомился сразу же после выхода этой игровой приставки (в игровом зале). Денег в семье не было, поэтому мне приходилось страдать на 16-битной Сеге. Чуть позднее у меня появилась возможность купить у знакомого Panasonic 3DO, о которой большая часть наших читателей даже не слышала. Скажу честно, по графике моя приставка была намного круче, а игры там были просто невероятные. Были даже от первого лица, представляющие собой видео с возможностями корректировки сюжета. К сожалению, Panasonic 3DO провалилась, новых игр под неё уже не было, а список ограничивался несколькими десятками проектов, большая часть их которых была посредственной. Словом, интерес к PlayStation 1 никуда не делся, но купить мне удалось только PlayStation 2. В данном случае всё это не так важно, ведь суть материала сводится к тому, что все игры в те времена были доступны исключительно на дисках.

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В какой-то момент появились цифровые магазины, привлекающие целым рядом преимуществ. Прежде всего нам рассказывали о том, что больше не нужно покупать бесполезные диски, ведь любую игру можно скачать в считанные минуты (или часы). Кроме того, диски имеют тенденцию к порче и очень хрупкие, поэтому куда безопаснее делать цифровые покупки. Ну и самое главное – физические носители были дороже, а это тут же привлекло в цифровые магазины миллионы геймеров. Уже потом, когда диски стали непопулярны и почти ушли в тень, нам рассказали об истинных целях создателей игровых магазинов. Выяснилось, что мы попали в цифровое рабство, когда любую купленную вами игру могут забрать, а аккаунт просто заблокировать. Ну или ваш аккаунт могут украсть мошенники, тогда как Sony только пожмёт плечами и ничего не сделает. Словом, понимание пришло слишком поздно, но достаточно своевременно, чтобы многие любители компьютерных игр вернулись к дискам. Возможно, это не так удобно, но зато надёжно. Мало того, очень многие геймеры после прохождения игры норовят продать диск, выручив за него больше половины начальной стоимости.

Многие пользователи и вовсе никогда не покупают новинки, предпочитая экономить, а в большинстве стран есть специализированные площадки, где можно купить игру на диске по приемлемой цене. Как выяснилось, подобная практика сильно раздражает руководство Sony. На официальном сайте японской компании появилось официальное разъяснение, авторы которого уверяют, что все геймеры, купившие диск с игрой, не имеют права его перепродавать. Оказывается, это строго запрещено правилами, но пока представители Sony не указывают, каким образом будут наказываться те, кто перепродаёт свои диски. Что любопытно, данная проблема поднималась во время выхода PlayStation 4. Около 10 лет назад запрет неожиданно возник на официальном сайте, но тогда президент SIE Worldwide Studios заверил всех геймеров, что они могут смело продавать свои диски с играми для PlayStation 4. Шухей Йошида ушёл со своего поста, ну а новое руководство явно не разделяет его мнения на указанную выше тему.

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Нет никаких сомнений, что Sony в данном случае руководствуется исключительно экономическими мотивами, пытаясь заставить геймеров платить за игры немалые суммы. Что примечательно, цифровой магазин давно потерял преимущества, о которых нам рассказывали на начальных этапах, ведь цены на диски сравнялись с цифровыми копиями. При этом диск можно запустить и начать играть сразу же, тогда как современные проекты занимают по 100 Гб и в некоторых случаях требуют не меньше 30 минут времени на предварительную загрузку данных. Вообще, подобные утверждения представителей Sony явно вступают в противоречие с основными правовыми принципами, поскольку ограничения обычно принято распространять на незаконное копирование. В случае, если вы продаёте свой диск, то просто делитесь личной собственностью с другим геймером. Это похоже на то, как если бы вы продали свою книгу, ну а цифровым магазинам такая практика невыгодна, ведь можно за секунды сгенерировать миллионы цифровых кодов, тогда как выпуск диска стоит денег, а проконтролировать его перепродажу сложно. И вот здесь нужно понимать, что механизм контроля не существует сегодня, но создать его можно. В настоящее время японцы бросают в массы идею, запрещая нам с вами распоряжаться нашей личной собственностью. Согласитесь, что диск с игрой на все 100% мой, как книга или картина. Ясно, что Sony продолжит давить, а будет ли введён реальный запрет, зависит только от нас с вами.