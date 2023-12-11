А вы заметили, что когда известная компания испытывает какие-либо трудности, то тут же начинает кормить инвесторов и потенциальных покупателей всякими небылицами. Например, AMD уже достаточно давно рассказывает нам сказки о прорывном продукте на рынке видеокарт, которые окажется способен потеснить NVIDIA и стать действительно революционным. И всё бы ничего, но такие заявления мы слышим так давно, что уже перестали верить в реальность осуществления подобного плана. Точно также и с Intel, ведь эта компания явно теряет хватку, а попытки выбраться из технологического тупика всё никак не приведут к успеху. Теоретически, синие должны в ближайшие два года представить продукты, созданные по 2-нм технологическому процессу, но по факту в конце 2023 на рынке доступны решения по 10-нм нормам.

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А вот Дженсен Хуанг вообще никому ничего не обещает. Глава NVIDIA – человек дела, который легко и просто подмял рынок под себя и умудрился создать несколько сегментов, которые никогда ранее не существовали. Сегодня зелёные зарабатывают невероятное количество денег на искусственном интеллекте и не собираются останавливаться на достигнутом. Всё это я пишу для того, чтобы вы понимали, что далеко не всегда слова у крупных компаний соответствуют последующим действиям, а пользователи и вовсе имеют крайне сомнительный выбор. Если обратить внимание на статистику, то можно сделать вывод, что 85% геймеров не готовы включать голову во время покупки видеокарты, тогда большая часть владельцев компьютеров даже не собирается сравнивать процессоры Intel и AMD. Сегодня я предлагаю собрать компьютер, в котором не будет слабых мест. Можно было бы выделить под это дело 500 виртуальных тысяч рублей, но я хотел бы остановиться на более реалистичной сборке, которая позволит вам запускать любые игры в 4К на максимальных графических настройках, но не опустошит ваши карманы. По крайней мере, не окончательно.

Пожалуй, самой перспективной платформой сегодня можно считать АМ5, которая предлагает максимальный уровень поддержки и будет актуальна ещё как минимум 4 года. AMD в этом плане смотрится очень солидно, а Ryzen 7 7700X способен удовлетворить запросы как энтузиастов, так и обычных геймеров. Процессор очень хорош и уступает только решениям за 50 тысяч рублей. Синтетические тесты оставьте для слабаков, ведь в играх главное общий потенциал системы и видеокарта. Ryzen 7 7700X не будет ограничивать мощность даже самых дорогих графических чипов, а принадлежность к платформе АМ5 позволит вам легко заменить его через пару лет. Сделать это легко, а в итоге не придётся покупать новую материнскую плату и переустанавливать операционную систему.

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Поскольку я собираю компьютер, который понравится лично мне, то предлагают обойтись без разгона, ведь гораздо проще и эффективнее потратить дополнительные 20 тысяч на более мощную видеокарту, чем неделями вылавливать идеальные тайминги и рисковать материнской платой из-за высоких тактовых частот процессора. Именно поэтому материнская плата MSI PRO B650M-P кажется мне оптимальной, поскольку обеспечит стабильную работу всей системы и стоит довольно недорого. Новомодного интерфейса PCIe 5.0 комплекте нет, но пока он не вызывает ажиотажа даже у фанатов. Все современные технологии присутствуют, а небольшой размер позволяет установить плату в компактный корпус. Теоретически, ведь в конечном итоге такие системные блоки имеют ограничения по тепловотводу и не очень хороши с мощными видеокартами.

Если вам нравится разгон, то можно купить 32 Гб оперативной памяти DDR5 за 25 тысяч рублей, но я выбираю разумную экономию. В данном случае я уверен, что точно не стану разгонять оперативную память, а значит не вижу причин платить больше. Две линейки Kingston Fury Beast пользуются высоким спросом, а тактовая частота 6000 МГц из коробки достаточна даже для энтузиастов. Брать больший объём станет только сумасшедший, поскольку в играх вы не заметите разницы даже между 16 Гб и 32 Гб. И всё же, компьютер покупается не на один год, поэтому пока оперативная память не подорожала, я предлагаю сделать небольшой запас.

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В мире так много фанатов продукции Samsung, что просто диву даёшься. Мне не понятен ажиотаж вокруг дорогих твердотельных накопителей южнокорейской компании, а если включить голову, то брать и вовсе нужно ADATA Legend 960. Скорость здесь такая же, как и у лучших SSD Samsung, а экономия заметна невооружённым взглядом. Заметьте, что ресурс перезаписи составляет 1500 Тб, а время наработки на отказ достигает 2 миллиона часов. Это очень много, а значит вы смело сможете оставить свой твердотельный накопитель внукам по наследству. Я советую брать сразу 2 Тб, ведь новые игры становятся всё увесистее, а значит 1 Тб может не хватить. Скорость ADATA Legend 960 равна 7400 Мб/с на чтение и 6800 Мб/с на запись, но увидеть подобные результаты вы сможете только в синтетических тестах. Во всех остальных случаях вы можете рассчитывать на максимально возможную производительность для данной системы. Я не стану учитывать жёсткий диск в конечную стоимость, поскольку такой накопитель нужен не всем. И всё же, если вы хотите сохранить лучшие фильмы, сериалы или мультфильмы, то берите ATA-III Seagate Exos X1. 16 Тб вам хватит на много лет, а сам HDD отличается высокой надёжностью. Повторюсь, что это решение не для всех, поскольку лично для меня и 2 Тб достаточно.

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Возможно, если бы я сегодня реально покупал видеокарту, то ограничился бы решением до 70 тысяч рублей, но раз у нас сборка виртуальная, то давайте всё же гулять по полной. Ну а в этом случае я советую брать только Radeon RX 7900 XT. Смотрите, у неё больше всех памяти в своей ценовой категории, она чуть медленнее GeForce RTX 4080 стоимостью под 150 тысяч рублей, но обойдётся вам на 50 тысяч дешевле. В играх видеокарта AMD очень хороша и может запускать любые игры в 4К без падения количества кадров в секунду. Словом, очень солидный продукт, ну а сегодня 20 Гб видеопамяти за 100 тысяч рублей вам больше никто не предложит. Одним словом, брать и бежать. У NVIDIA за такие деньги вы сможете купить только GeForce RTX 4070 Ti, но такая видеокарта имеет всего 12 Гб видеопамяти, что кажется крайне спорным решением.

Под такую систему нужно брать солидный блок питания. Экономия может привести к плачевным результатам, поэтому я советую обратить внимание на DeepCool DQ850-M-V2L. Перечислять его сильные стороны можно очень долго, а я укажу только основное. Так, он недорогой, тихий и мощный. 850 Вт будет достаточно для самой требовательной системы, а поддержка сертификата 80 PLUS Gold говорит о качестве гораздо больше, чем это сделаю я. Не все согласятся, что нужно тратить на блок питания больше 11 тысяч рублей, но я полагаю, что экономия в данном случае может стоить дороже. Покупать видеокарту за 100 тысяч, а к ней экономный блок питания с сомнительным прошлым – это настоящая лотерея. Кто знает, вдруг вы проиграете?

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Ну и с корпусом всё предельно просто. Некоторые выбирают дорогие решения, но я считаю, что важнее подобрать удачную эргономику, удобное расположение компонентов и наличие встроенной системы отвода тепла. Мне не лень поставить ещё несколько кулеров, но обычные пользователи часто забывают о таком важном деле. Zalman N4 Rev.1 Black соответствует моим требованиям и прямо из коробки включает сразу 6 вентиляторов. Все они красиво подсвечивают корпус, но при желании такую функцию можно отключить. Если суммировать все выбранные комплектующие, то получится цифра в 200 тысяч рублей. Довольно много, но это почти идеальный компьютер. Почему почти? Всё просто, ведь идеала не существует, но указанная выше сборка хороша тем, что позволит вам с лёгкостью перемалывать любые игры в 4К в целых 2 раза дешевле, чем это было бы в случае покупки самых дорогих комплектующих.