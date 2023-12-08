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Bublik1
Пользователь купил дешёвый блок питания Equites T500 и нашёл внутри коробку с металлической стружкой
Иногда на комплектующих для ПК лучше не экономить

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Когда среднестатистический пользователь решает купить компьютер, то в первую очередь он обращает внимание на видеокарту и процессор. Очевидно, что финансовая составляющая имеет главенствующее положение, но в данном случае важно лишь то, что большая часть комплектующих покупается без должного внимания. Например, многие просто берут самый популярный твердотельный накопитель за свои деньги, или стараются максимально сэкономить на материнской плате. Другие – наоборот, тратят на материнскую плату намного больше, чем стоило бы и совершенно не задумываются о блоке питания. А между тем речь о действительно важном элементе системы, который обеспечивает стабильность работы для всего ПК. И вот здесь выясняется, что есть целый ворох мнений, когда эксперты рекомендуют покупать как дорогостоящие брендовые модели, а многие блогеры советуют не забивать себе голову такими мелочами. В итоге возникает путаница, а обычные пользователи продолжают совершать ошибки. Если резюмировать историю, о которой пойдёт речь ниже, то выбирать блок питания следует осмысленно, а иначе можно получить дешёвую подделку и ведёрко металлических стружек. 

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Любопытной информацией поделился пользователь сообщества PCMR на Reddit. Он купил блок питания Equites T500, но по непонятной причине решил заглянуть внутрь. Согласитесь, что обычно владельцы компьютеров месяцами, а бывает и годами не убирают пыль внутри системных блоков, ну а до разборки блока питания и вовсе доходят единицы. Как бы там ни было, но автор истории всё же решил разобрать свой блок питания и пришёл к неожиданным выводам. Прежде всего он убедился в том, что устройство имеет отвратительное качество. На первый взгляд блок кажется монолитным и довольно увесистым, но при разборке выяснилось, что вес придаёт бесполезный предмет внутри. После детального осмотра стало очевидно, что рядом с конденсаторами располагается нечто странное. К стальной коробке не вёл ни один провод, а сама она казалась лишней. После дополнительного осмотра и вскрытия внутри предмета обнаружилась металлическая стружка. 

Похоже, производитель решил сэкономить на качественных компонентах, поэтому вместо того, чтобы ставить внутрь стоящее железо, просто набросал туда стружки для веса. Ну а поскольку абсолютно все качественные и дорогие блоки питания имеют солидный вес, то логика производителя себя оправдала. Пользователи будут думать, что купили стоящую вещь, ну а таких фанатов своего дела, как владелец неудачного Equites T500 нужно ещё поискать. Кстати, блок со стружкой – это далеко не все проблемы данного устройства. Один из экспертов отметил, что данный блок питания лишён защиты, включая особо важную защиту от перегрузки по току (OCP). По его мнению, заявленная мощность в 500 Вт сильно завышена. На самом деле, Equites T500 способен выдавать не больше 250 Вт, а значит сможет запускать только самую бюджетную систему. Отсутствие защиты делает данный блок питания не только неэффективным, но и опасным для остальных компонентов системы. Без соответствующих механизмов защиты, сбой блока питания может повлечь за собой выход из строя материнской платы, оперативной памяти и даже видеокарты. 

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Сегодня мы обойдёмся без конкретных рекомендаций по выбору блока питания, поскольку тема действительно сложная. Если не вдаваться в подробности, то эксперты рекомендуют выбирать брендовые блоки питания. Подобные устройства стоят немного дороже китайских безымянных блоков, но зато точно не содержат стружки для утяжеления. В любом случае это ваш выбор, но переплата не будет критичной, а стабильность системы и длительный жизненный цикл стоит того, чтобы заплатить на пару тысяч рублей больше. 

#интересное #блок питания #истории
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