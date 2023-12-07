Логика объясняется опасениями, что США введёт ещё более жёсткие санкции

Американские эксперты уверены, что введение санкций в адрес полупроводниковой отрасли Китая позволило значительно замедлить развитие данного сектора. Предполагается, что речь может идти о пяти или даже десяти годах, когда полупроводники Поднебесной будут буксовать и не смогут стать реальными конкурентами для американских компаний. Нет никаких сомнений, что логика в подобных утверждениях есть. В пример можно привести Huawei. Компания занимала значительную долю смартфонов и ноутбуков на мировом рынке, а также смогла разработать собственный процессор, выпускаемый по 5-нм технологическим нормам. За короткий срок Huawei охватила рынки Европы и США своей телекоммуникационной продукцией, но введение санкций со стороны США позволило избавиться от сильного конкурента. В итоге Huawei окончательно не разорилась, а сегодня снова набирает обороты.

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Похоже, американские эксперты явно недооценили последствия принятых решений, ведь мера имеет явно временный характер и уже спровоцировала высокую активность полупроводниковых компаний Поднебесной. Недавно сообщалось, что SMIC смогла освоить массовое производство чипов по 7-нм технологическому процессу, а инвестиции в данный сектор просто огромны. Как стало известно, местная Shanghai Huali Microelectronics Corp. (HLMC) получила инвестиции в размере 1 миллиарда долларов. Речь идёт о так называемом «Большом фонде» для модернизации производства интегральных микросхем и обновления используемого оборудования. По данным DigiTimes, «Большой фонд» был создан китайскими властями в 2014 году, а главная цель заключалась в поддержке местных производителей полупроводников. Предполагалось, что такой шаг позволит добиться независимости от американских технологий в рамках стратегии «Сделано в Китае 2025».

Считается, что HLMC никогда не демонстрировала прорывных технологий и в настоящее время способна выпускать чипы по 22-28-нм технологическим нормам. Для сравнения, тайваньская TSMC освоила 28-нм техпроцесс в конце 2010 года, а разрыв между компаниями огромен. В DigiTimes полагают, что реальные возможности китайского подрядчика сильно отличаются от заявленных. Предполагается, что HLMC начала выпуск 14-нм чипов, используя технологию FinFET-транзисторов и DUV (глубокую ультрафиолетовую литографию), ещё в 2020 году. Также утверждается, что часть оборудования, используемого для DUV, может быть применена для создания ещё более технологичных изделий с нормами менее 10-нм. Ну а поскольку американские санкции затрудняют доступ к передовому литографическому оборудованию, то HLMC вынуждена улучшать собственные технологические процессы. Компания использует различные методики, включая мультипаттернинг, позволяющий увеличивать плотность компонентов микросхемы без изменений в конечном разрешении фотолитографии. Не исключено, что уже сегодня HLMC способна выпускать чипы с нормами менее 10-нм, но тщательно это скрывает.

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В настоящее время основным инвестором HLMC с долей 54% остаётся Huahong Group. Также эта китайская компания владеет другими полупроводниковыми предприятиями. Например, Huahong Grace Semiconductor Manufacturing Corporation. Выделение такой значительной суммы из «Большого фонда» доказывает заинтересованность китайских властей в развитии HLMC и превращении компании в крупного производителя чипов. До масштабов SMIC ещё далеко, но в данном случае дело только в деньгах. Как вы могли понять, с инвестициями проблем не будет, поэтому есть все основания ожидать значительного роста производства HLMC в ближайшие годы. Эксперты напоминают, что многие китайские компании получили значительную финансовую поддержку из «Большого фонда» и могут рассчитывать на субсидии в значительных объёмах. Успех HLMC, позволивший увеличить капитализацию с 22 млрд юаней (3.078 миллиарда долларов) до 28.4 млрд юаней (почти 3 миллиарда долларов), свидетельствует о том, что инвесторы удовлетворены действиями руководства полупроводниковой компании. В DigiTimes подчёркивают, что давление со стороны США привело к тому, что полупроводниковые компании Китая перестали афишировать свои возможности. Теперь крайне сложно понять, какие технологические нормы были освоены, а всё это вызывает беспокойство у американских аналитиков. Власти США опасаются, что реальные возможности полупроводникового сектора Поднебесной выше, чем предполагалось ранее, а значит импортозамещение идёт семимильными темпами.