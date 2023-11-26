Многие наши читатели делятся в комментариях характеристиками своих компьютеров. Кто-то делает это для самоутверждения, другие просто пытаются выиграть в споре или преследуют другие цели. Как бы там ни было, но среди сотен заурядных систем встречаются действительно выдающиеся, а их владельцы могут похвастать самыми быстрыми процессорами, дорогостоящими видеокартами и монитором размером в несколько метров. Всё это поражает воображение, но обходится своим владельцам в копеечку. Я бы ещё понял, если бы нас тут было собрание подпольных олигархов, но ведь речь идёт об обычных работягах, которые тратят заработную плату за полгода на компьютер мечты.

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Возможно, я чего-то не понимаю, но логики в безумной расточительности просто нет. После того как ваши знакомые и друзья узнают, что вы купили видеокарту за 200 тысяч рублей, мир вокруг не изменится, а лучше к вам относиться никто не будет. Вообще, в жизни есть масса интересных вещей, которые более важны, чем сборка за 500 тысяч рублей. У каждого свои интересы, ну а сегодня я просто предлагаю сборку, которую считаю наиболее актуальной на конец 2023 года. Главным критериям системного блока я бы назвал рациональность. Так, я предлагаю не переплачивать за то, чем невозможно реально воспользоваться. Например, большая часть наших читателей не станет заниматься разгоном, поэтому внимания этому пункту мы уделять не станем. Ну или статистика говорит о том, что меньше 3% геймеров владеют мониторами с разрешением 4К. В этом случае глупо тратить немыслимые деньги на видеокарту, а после мечтать о том, как через несколько лет удастся отдать кредит и купить подходящий монитор. Надеюсь, вы понимаете, о чём я говорю, поэтому приступим.

И сразу же начнём с процессора. Кто-то скажет, что можно было бы сэкономить как минимум 10 тысяч рублей, купив что-то подешевле, но я полагаю, что сегодня оптимальным выбором остаётся именно Ryzen 7 5800X3D. Камень невероятно быстрый и справится с самой дорогой видеокартой. Но дело даже не в скорости, а в потенциале. Логика следующая: я обычно покупаю компьютер на 4-6 лет. При этом за это время добавляю некоторые комплектующие. Обязательно заменяю видеокарту, а вот процессор оставляю без изменений. Мне не хочется переустанавливать операционную систему, не говоря уже о восстановлении всех настроек. Именно поэтому я покупаю такой процессор, который будет служить мне как можно дольше, а в реальности только экономлю.

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С материнской платой такая же история. Теоретически, и здесь можно было сэкономить пару тысяч рублей, но в этом случая я бы сразу же ограничил скоростные показатели твердотельного накопителя. Не обязательно сегодня покупать соответствующий SSD, но лишать себя такой возможности глупо. Ну а ASUS PRIME B550M-K недорогая и поддерживает твердотельные накопители PSIe-4.0. Внутри доступны все актуальные слоты, а цена в несколько раз ниже, чем рекомендуется для оверклокинга. Как я уже сказал, ничего разгонять мы не будем, тем более, что процессор не подходит для таких целей.

К видеокарте я предлагаю подходить рационально, а значит продукция NVIDIA пролетает. Увы, но Дженсен Хуанг сегодня выживает из геймеров все соки, завышая цены на все актуальные решения. У Лизы Су полно проблем, но по соотношению цены и производительности красные всё ещё впереди. Именно поэтому Radeon RX 6700 XT остаётся идеальным решениям для думающих любителей компьютерных игр. Я вижу главное преимущество в 12 Гб видеопамяти. Мне приходилось видеть в работе GeForce RTX 3060 Ti, которая имеет 8 Гб памяти. Видеокарта неплохая, но когда дело доходит до разрешения 2К и максимальных настроек, то GeForce RTX 3060 Ti пасует. Вообще, есть игры, в которых прямо написано, что из-за 8 Гб нельзя поднять настройки графики, ну а 12 Гб позволяют экспериментировать. В трассировке лучей у NVIDIA преимущество, но лично я сильно разочарован несоответствием между назойливой рекламой и реальным положением дел. Данная технология имеет целый ряд визуальных недостатков, а в большинстве сцен не заметна даже под микроскопом. Терять 4 Гб памяти из-за волшебных лучиков я не стану, чего и вам советую.

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Над выбором оперативной памяти можно было бы подумать, если бы я планировал использовать разгон. Как уже было сказано выше, мне лень, а вообще, это требует массы времени, но даёт близкий к нулевому результат. Именно поэтому 16 Гб Kingston Fury Beast Black станут лучшим выбором, поскольку стоят недорого и полностью удовлетворяют запросы любого геймера. Покупать 32 Гб не советую, но если сильно хочется, то можно. Многочисленные тесты в интернете свидетельствуют, что прибавка оперативной памяти не приносит никакой пользы в играх, поэтому оставим эту тему для любителей синтетики, высчитывающих проценты во время архивации файлов размером в 100 Гб. Часто вы занимаетесь подобными задачами? Я уже и не помню, когда в последний раз вообще архивировал файл.

При желании, на указанную выше материнскую плату можно поставить очень быстрый твердотельный накопитель. Максимальная скорость для интерфейса PCIe-4.0 превышает 7000 МБ/с, но я снова призываю вас ориентироваться на разум. Тесты свидетельствуют, что современные игры не способны использовать высокий потенциал SSD. Вы можете потратить на накопитель десятки тысяч рублей, но разница с недорогими моделями будет на уровне погрешности. За 10 тысяч рублей можно взять простенький SSD производства Samsung, но я предлагаю купить менее разрекламированный ADATA Legend 850 Lite. Ресурс перезаписи достигает 450 Тб, а это больше, чем может потребоваться нормальному человеку за 20 лет. Время работы на отказ достигает 1.5 миллиона часов, а скорость записи равна 5000 МБ/с. Как вы уже поняли, бывает и быстрее, но для того, чтобы почувствовать все преимущества высоких технологий, достаточно и этого.

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А вот за блок питания придётся переплатить пару тысяч рублей. Здесь причина в том, что через несколько лет было бы неплохо заменить видеокарту. Никто не знает, насколько к этому времени вырастут требования у графических чипов, поэтому берём такой блок питания, который вас точно не подведёт. DeepCool PK700D – это решение на вырост. Система будет работать настолько тихо, насколько это возможно, а запас мощности ещё очень солидный. Ну и кроме того, блок питания прошёл сертификацию по стандарту 80 PLUS Bronze, а это очень неплохо для цены в 6000 рублей.

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С корпусом всё ещё проще, ведь он должен быть просторным и эффективным. Я обычно ставлю системный блок под стол, где он полгода мирно жужжит и никого не беспокоит. После этого убираю пыль и снова забавою о его существовании. Ну а чтобы не переживать о высокой температуре внутри корпуса, лучше взять такой продукт, который сможет самостоятельно отводить тепло наружу. Zalman N4 Rev.1 Black дешёвый и полностью вписывается в мои требования. Он довольно крупный, поэтому лучше действительно спрятать его под столом. Системник порадует красивой подсветкой тех, кто любит такие эффекты, а все остальные могут отключить огни в ручном режиме или в BIOS. Из коробки доступны 2 кулера по 120-мм на верхней панели, ещё один такой же на задней панели и сразу 3 вентилятора на 140-мм на задней панели. Если подсчитать все указанные выше комплектующие, то получится 110 тысяч рублей. Не идеально, ведь это довольно внушительная для многих наших читателей сумма. И всё же, за такие деньги вы получите довольно мощное решение, способное справляться с любыми играми. Это хорошее вложение средств, в котором нет ни одного слабого звена.