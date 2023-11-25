Эксперты пока не готовы сказать, что означает новый тактический символ

В последнее время внутренние проблемы Европы всё больше беспокоят местное население, а к власти приходят оппозиционные политики. Всё это не значит, что ЕС перестанет отправлять в Украину боеприпасы и технику, но единства в подобных решениях становится всё меньше. Снижается и градус негатива к происходящему, а многие европейцы давно хотели бы забить о проблемах и идти дальше. На этом фоне вспоминаются истерики, которые закатывали некоторые политики ещё год назад. Напомним, в рамках начала СВО на технике российской армии использовалась различная символика. Это были буквы «Z» и «V». Первое время в Министерстве обороны РФ отмалчивались, но после всё же разъяснили суть использования подобных символов. Давайте об этом немного ниже, ведь комичность ситуации была в том, что некоторые активисты в Европе потребовали убрать из продажи одежду и многие другие устройства, на которых были изображены указанные выше символы. Волна патриотизма смыла здравый рассудок, а в результате бизнес потерял немало денег, поскольку покупать товары с символами «Z» и «V» никто не хотел.

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Сегодня о таком странном инциденте даже не вспоминают, ну а недавно на российской технике в СВО заметили новый символ. Похоже, если по ЕС пройдёт новая волна истерии, то там придётся запрещать обычный треугольник. Итак, на российской военной технике появился новый тактический знак. На одной из БМП виднеются белые перевёрнутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники, что ранее не наблюдалось на бронетехнике, находящейся в зоне СВО. По данным журналистов, на том же самом бронетранспортере ранее были нанесены другие тактические знаки. Это были белые круги, характерные для группы войск «Отважные». Эксперты попытались проанализировать значение нового символа. Считается, что впервые треугольники начали фиксироваться между апрелем и августом текущего года. Внешне, эти знаки напоминают тактические символы, использованные на военной технике псковского десанта, хотя аналогичные треугольники имеют вписанные в них римские цифры.

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По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, обычно подобные символы могут указывать на принадлежность к военной части, но в данном случае точно определить смысл и логику размещения сложно. Скорее всего, нужно попытаться получить разъяснения от командования СВО. Напомним, ранее Министерство обороны РФ уже дало пояснения значению других тактических знаков на военной технике. Латинские буквы «Z» и «V», используемые на российской бронетехнике, означают «За победу» и «Сила в правде» соответственно. Кроме того, указывается на ещё одно значение: «Задача будет выполнена». Немногим ранее в военном ведомстве уверяли, что тактические символы на технике не несут специальной нагрузки и не являются официальными военными знаками. Тогда указывалось, что пояснения со стороны Минобороны помогут избежать недоразумений при толковании латинского алфавита в контексте символики. В целом, сегодня уже не так важно, что означают тактические символы на российской технике. Они прочно закрепились в массовом понимании, а многие патриотические сообщества в интернете и реальной жизни используют буквы «Z» и «V» в названиях или различных акциях. Это тот самый случай, когда простая идея пошла в народ, а буквы стали настоящим символов победы.