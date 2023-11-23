Вначале наносится удар при помощи двух ракет, а уже потом прилетает ещё одна - контрольная

Украинская армия уже больше 8 лет наносит удары по Донецку и другим населённым пунктам на территории ДНР. При этом прилёты совершаются в любое время суток, а страдают по большей части гражданские объекты. Под огонь попадают мирные жители, а в демократической Европе стыдливо закрывают глаза на подобные факты. Известны случаи, когда европейские власти лишали журналистов гражданства, когда представители СМИ приезжали в Донецк и публиковали репортажи с места событий. Эксперты полагают, что проблемы Донецка будут решены когда российская армия возьмёт под контроль Авдеевку. В настоящее время операция продолжается и может затянуться на много месяцев. При этом сила ударов по Донецку не ослабевает, а часто ВСУ используют свою излюбленную тактику. Так, вначале наносится удар при помощи американского HIMARS по жилому дому или другому объекту. Судя по всему, у украинской армии в это время в воздухе находится разведывательный дрон, поскольку сразу де после приезда спасательных служб, прилетает ещё одна ракета. В итоге количество жертв увеличивается.

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Судя по всему, российские артиллеристы взяли такую тактику на вооружение, о чём можно узнать из ролика ниже. Так, если раньше по объекту прилетал сразу весь боекомплект, то в последнее время наносится два или один удар. В пример приводится факт поражения военного объекта при помощи «Искандер-М». Оперативный тактический комплекс точно попадает в цель, а после некоторого интервала проводит ещё один удар. Это так называемая контрольная ракета, которая не только позволяет усилить поражающую способность первых двух, но и увеличивает число потерь в армии ВСУ. Похоже, украинские военнослужащие не ожидали от русских такой тактики, поскольку подъехали к объекту сразу после прилётов двух ракет. О новой тактике армии РФ сообщают авторы издания Army Recognition. В прессе пишут, что использование контрольной ракеты имеет как плюсы, так и минусы.

Прежде всего очевидно, что за счёт использования дополнительной ракеты удаётся увеличить поражающий эффект во время удара, а также вывести из строя личный состав ВСУ. При этом утверждается, что эффективность будет падать со временем. Военнослужащие украинской армии поймут, что всегда может прилететь контрольная ракета, поэтому будут выжидать какое-то время, прежде чем выдвигаться на позиции. Кроме того, третья ракета не всегда уместна, но стоит дополнительных денег. В итоге растраты растут, а результат может быть далёк от задуманного. В Army Recognition полагают, что российский ВПК вышел из стадии дефицита, если позволяет себе такую тактику. Считается, что производство ракет идёт с опережающими темпами, а это уже явная, а не потенциальная угроза для ВСУ.

Западные журналисты указывают, что украинские военнослужащие сталкиваются с нехваткой боеприпасов, поэтому вынуждены экономить и снижать суточный расход. Это не позволяет прикрывать наступательные операции штурмовых отрядов, а также вести эффективную контрбатарейную борьбу. Если европейские и американские союзники ничего не придумают, то зима окажется для ВСУ сложной. Ну а российские военкоры рассказывают об использовании кассетных боеприпасов под Авдеевкой. Отмечается, что украинское командование получило подобные боеприпасы от США полгода назад и регулярно наносит удары по военным и гражданским объектам. Судя по всему, российские кассетные боеголовки привели к повышению эффективности артиллерийских орудий, но судить о результате пока слишком рано.

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