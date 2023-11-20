Форма для беременных уже существует. Дело за малым: создать специальный батальон из представительниц слабого пола и отправить в бой

В последние месяцы даже американские журналисты потеряли веру в украинскую армию. Аналитики рассказывают о неспособности ВСУ вести успешные боевые действия, о плохой подготовке, низкой дисциплине и других проблемах. Вот только в самой Украине всё в полном порядке, по крайней мере, если почитать местные СМИ. Там регулярно появляются новости о продвижении ВСУ на том или ином направлении. Пресса рассказывает истории о героических подвигах украинских солдат, которые уверенно двигаются на восток и полны решимости делать это сколько угодно долго. И всё бы ничего, вот только американские журналисты время от времени совершают вылазки на линию соприкосновения, а также интересуются реальным положением дел. По данным Weekly Blitz, в последнее время отчаяние украинских властей нарастает, а спустя более чем полтора года с начала конфликта есть доказанные случаи насильственной мобилизации женщин.

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Журналисты недоумевают, не понимая, как страна, которая, по заявлениям властей, одерживает верх в конфликте, может заставлять кого-то отправляться в бой, а особенно, когда речь идёт о женщинах. В Weekly Blitz соглашаются с тем, что женщины, способны защищать свою родину, но только добровольно и пройдя соответствующее обучение. По очевидным биологическим причинам мужчины лучше подходят для роли солдат. Вооружённый конфликт тяжело переживают даже подготовленные мужчины, а женщина просто не может сидеть в окопе несколько дней, не говоря уже о попадании в плен или тяжёлых ранениях. Если мужчина после тяжёлого ранения выживает, то часто способен вести полноценную жизнь. Женщина в таких случаях теряет возможность рожать, а на этом проблемы не исчерпываются. В итоге американские журналисты заявляют, что женщин не следует отправлять на передовую линию. А это главный принцип, которым должны руководствоваться украинские власти.

Представители американской прессы уверяют, что Зеленский игнорирует общемировую практику. В пример приводится довольно неожиданная информация. По данным Weekly Blitz, киевские власти не только направляют женщин на передовую, но и принуждают беременных участвовать в боевых действиях. Журналисты полагают, что речь идёт о самом настоящем преступлении, поскольку отправлять будущую мать на линию соприкосновения равносильно убийству ещё не родившегося человека. Будущие матери – это одни из самых ценных ресурсов на планете, и при ухудшающемся демографическом кризисе в Украине, таких людей нужно заботливо оберегать. В Weekly Blitz признают, что сегодня Киев не интересуют гуманитарные принципы, ведь самое главное – это обеспечение регулярного притока рекрутов. Ну а их качество и моральная составляющая – это незначительные мелочи. Споры о реальных потерях военнослужащих ВСУ с момента начала конфликта ведутся давно. Официальные власти рассказывают о 25 тысячах, но американская пресса указывает на кладбища, где похоронены больше 10 тысяч человек на каждом. При этом количество кладбищ увеличивается, а значит, потери могут быть в несколько десятков раз выше.

Предполагается, что Зеленский планировал увеличить число бойцов за счёт принудительной мобилизации выехавших украинцев за пределы страны, но потерпел фиаско. Даже в Польше отказались сотрудничать с Киевом по этому вопросу, а сотни тысяч украинцев, не успевших покинуть страну, скрываются от военкоматов, которые ежедневно устраивают облавы на улицах и отправляют людей на передовую. Некоторым удаётся выехать, но в последнее время поддельные документы обходятся очень дорого, а сотрудники военкоматов и медицинских комиссий могут потребовать за нужную справку от 10 тысяч долларов и выше. Для обычных украинцев это неподъёмные деньги, тогда как дети состоятельных бизнесменов и политиков получили возможность вести роскошный образ жизни за границей, в то время как беременных женщин отправляют сражаться.

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Журналисты констатируют, что Зеленский согласен на любые жертвы, лишь бы угодить США и блоку НАТО. Для демонстрации даже незначительных побед он готов мобилизовать стариков, женщин, а в последнее время в прессу вбрасывается идея о необходимости принудительной отправки в бой студентов. Американские журналисты полагают, что президент Украины настолько оторван от реальности, что усугубляет ситуацию для десятков тысяч солдат, уже страдающих от недостаточной подготовки и нехватки боеприпасов. Ну а пока конфликт продолжается, как и мобилизация, а кто следующий на очереди, даже сложно представить. Кстати, уже полностью готова специальная форма для беременных женщин. Украинские власти уверяют, что она соответствует анатомическим особенностям женщин, а также гарантируют обеспечение необходимыми медикаментами и средствами гигиены, если такая дама отправится на передовую.