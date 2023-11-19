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Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты

Похоже, российские геймеры более стеснены в средствах, поэтому готовы инвестировать в ПК намного меньше, чем любители компьютерных игр из Германии
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В последнее время российские геймеры всё реже устраивают бескомпромиссные баталии, доказывая преимущество процессоров AMD над Intel или наоборот. Увы, но политика интересует людей больше, чем технологии, а в результате старые добрые времена, когда на нашем сайте можно было наслаждаться интеллектуальными поединками фанатов обеих компаний ушли в прошлое. Тема пока не актуальна, а вот в Германии пользователи всё ещё интересуются полупроводниками, а в целом эта европейская страна имеет весьма интересные предпочтения. Об этом мы с вами и поговорим ниже.

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Итак, несколько назад были опубликованы данные по продажам магазина Mindfactory за период с 6 по 12 ноября. Как выяснилось, на первом месте один из самых мощных игровых процессоров на рынке Ryzen 7 7800X3D. Геймерский камень настолько популярен, что обошёл всех остальных участников с большим отрывом. Что любопытно, первые 11 мест остались за AMD, а новый флагман Intel интересен только 70 покупателям. При этом если сравнить оба процессора, то Ryzen 7 7800X3D лидирует именно в реальных играх, тогда как Core i9-14900K демонстрирует отрыв в рабочих задачах. Давайте посмотрим, сколько данные процессоры стоят в российской рознице. Как видите, за Ryzen 7 7800X3D просят 45 тысяч рублей или 500 долларов. За один из самых быстрых игровых камней вполне неплохо, ведь Core i9-14900K обойдётся в 79 тысяч рублей. Это почти 900 долларов, а понять, почему между процессорами такая гигантская разница, крайне сложно. Похоже, продукция Intel продаётся в российских магазинах с большой наценкой, тогда как цены на продукции от тётушки Су более демократичны. 

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Как видите, немецкие геймеры могут себе позволить инвестировать немало денег в игровые компьютеры, а вот в России с этим всё туго. На первом месте по популярности Core i5-12400F. Это довольно старый камень, который вышел два года назад и уже потерял былой лоск. Он довольно неплохо справляется с недорогими видеокартами, но раскрыть более мощные графические чипы уже не сможет. На втором месте разместился 4-ядерный Core i3-12100. Это камень из той же серии, что и указанный выше Core i5-12400F, поэтому никаких рекордов ждать не приходится. Он подходит для рабочих систем, которые позволяют сэкономить за счёт недорогой материнской платы и низкого энергопотребления. Оба камня интересны тем, кто не может позволить себе более мощную технику и не идут ни в какое сравнение с Ryzen 7 7800X3D. Правда и цены сильно разнятся, ведь при желании можно собрать бюджетный ПК на Core i5-12400F за 45 тысяч рублей. Система получит все необходимые атрибуты современной, включая твердотельный накопитель. 

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Обычно российские покупатели не жалуют продукцию AMD, но сегодня Ryzen 5 5600G на третьем месте. Вообще, логику российских пользователей понять достаточно сложно. Смотрите, если сравнивать Core i5-12400F и Ryzen 5 5600G, то оба камня демонстрируют примерно идентичную производительность и имеют по 6 ядер. Вот только камень от тётушки Су получил мощную графическую составляющую, тогда как у оппонента из лагеря Intel интегрированная видеокарта и вовсе отключена. Получается, что для вывода информации на монитор вам потребуется видеокарта, а это дополнительные деньги, тогда как Ryzen 5 5600G вполне способен запускать не самые новые игры. Требовательными новинками лучше процессор не испытывать, но большая часть проектов, вышедших 5 лет назад, будет работать нормально. Было бы логично ожидать бешеного спроса именно на процессор AMD, но логикой в российской рознице и не пахнет. 

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Кроме статистики по продажам процессоров в магазине Mindfactory доступны также данные по видеокартам. На первом месте оказалась новая Radeon RX 7800 XT. Графический чип может похвастать наличием 16 Гб видеопамяти и 256-битной шиной, а также демонстрирует внушительную производительность. В большинстве случаев он без особых проблем выжмет все соки из требовательных новинок даже в 4К. На втором месте в немецкой рознице разместилась GeForce RTX 4070. Поскольку оба продукта занимают один и тот же ценовой сегмент, то сравнение напрашивается само собой. Ну а здесь видеокарта NVIDIA проигрывает почти по всем составляющим. Так, она намного медленнее в играх, имеет на 4 Гб меньше видеопамяти, но зато лучше себя показывает в трассировке лучей. Многие наши читатели согласятся, что визуальные эффекты волшебных лучей не такие впечатляющие, чтобы терять чистую скорость и потенциал. Мы бы не стали утверждать, что GeForce RTX 4070 плохая или недостаточно быстрая. Вот только если сравнивать с Radeon RX 7800 XT, то выбор очевиден. 


Что до российских геймеров, то здесь не всё так плохо, как могло бы быть. На первом месте по популярности твёрдо держится GeForce RTX 3060. Пожалуй, главная причина, из-за которой видеокарта прошлого поколения всё ещё популярна – это наличие 12 Гб видеопамяти. Известно, что Дженсен Хуанг довольно жаден до памяти и стремится ограничить геймеров, вынуждая их как можно скорее переходить на новое поколение собственной продукции. Именно поэтому GeForce RTX 3060 смотрится свежо на фоне GeForce RTX 4060, занимающей второе место. При этом более новый графический чип немного быстрее, лучше себя показывает в трассировке лучей и может предложить из коробки поддержку последнего поколения технологии масштабирования DLSS 3.0. За счёт этого видеокарта способна получить преимущество не только над соперницами из красного лагеря, но и обходит GeForce RTX 3060 во многих играх. Увы, но широко разрекламированная FSR 3.0 всё ещё недоступна. Тесты внушают скромный оптимизм, вот только с анонса DLSS 3.0 прошёл почти год, а значит у NVIDIA может быть готов своевременный ответ. 

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Мы не призываем вас покупать конкретные видеокарты или процессоры. Если деньги есть, то можно присмотреться к верхнему ценовому сегменту. Как вы могли убедиться, здесь лидирует продукция AMD, ведь Ryzen 7 7800X3D быстрее Core i9-14900K в играх и стоит почти в 2 раза дешевле. В бюджетном сегменте у обеих компаний есть интересные решения, но об этом мы расскажем в одном из следующих материалов. Что до видеокарт, то продукция AMD популярна только в Германии, тогда как продажи по всему миру зашли в тупик. Оставим Лизу Су разбираться с серверным направлением процессоров, ведь там денег больше, чем от продажи видеокарт. Дженсен Хуанг прекрасно осознаёт происходящее, поэтому намерен удерживать цены столько, сколько понадобится. Не исключено, что некоторые скидки наступят в начале следующего года, когда в продажу поступят новые графические чипы NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER. Изучить предварительные характеристики и примерную ценовую политику вы можете по ссылке, а на этом наш материал подошёл к концу.

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