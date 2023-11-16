За счёт этого планируется расчистить путь для новой серии GeForce RTX 40 SUPER

По данным инсайдеров, в начале 2024 года NVIDIA планирует расширить действующую линейку графических чипов за счёт серии SUPER. Такой шаг считается волне логичным, поскольку следующее поколение поступит на рынок ещё очень нескоро. В данным момент точных данных относительно графической архитектуры GeForce RTX 50 нет, а увеличение производительности укладывается в общую логику NVIDIA. К сожалению, AMD перестала оказывать реальное влияние на рынок и не воспринимается как конкурент, именно поэтому Дженсен Хуанг должен сделать так, чтобы избежать так называемого «каннибализма» в собственной продуктовой линейке. Похоже, решение уже найдено.

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По данным издания IT House, NVIDIA прекратила производство нескольких графических чипов. Речь о серии GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080. Ожидается, что в 4 квартале состоится последняя поставка, в рамках которой клиенты смогут получить уже заказанную продукцию. Количество и объёмы не указываются, но инсайдеры уверены, что речь идёт о плавном выведении видеокарт с рынка. Логика здесь следующая: более скоростные продукты серии SUPER не могут стоить слишком дорого, поскольку цены уже и так достигли предела. Таким образом нужно было бы скорректировать в сторону уменьшения отпускные цены на находящиеся сегодня в продаже видеокарты, а делать этого Дженсен Хуанг не намерен. Вот и получается, что единственное здравое решение – это прекратить производство, открыв дорогу новинкам.

Как и было сказано выше, инсайдеры пока не готовы назвать сроки появления графических чипов серии SUPER на рынок. Анонс ожидается в рамках конференции CES 9 января 2024 года. После этого может пройти неделя или месяц, а многое будет зависеть от успешной реализации складских запасов. Давайте изучим предварительные характеристики ещё не анонсированных новинок. Наиболее бюджетным решением станет GeForce RTX 4070 SUPER. Это прямая наследница GeForce RTX 4070, которая окажется лишь немногим лучше находящейся в продаже модели. Инсайдеры полагают, что такая видеокарта получит 7168 ядер CUDA и 12 Гб видеопамяти с использованием графического ядра AD104. За счёт этого не потребуется ставить мощную систему охлаждения, ведь теплопакет не превысит 220 Вт. Инсайдеры полагают, что GeForce RTX 4070 SUPER окажется по скорости примерно равна GeForce RTX 4070 Ti, либо на несколько процентов быстрее. Стоить такое решение будет от 600 до 650 долларов, что соответствует цене GeForce RTX 4070.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER выглядит интересно, поскольку в данном случае речь о крайне перспективном продукте для энтузиастов с деньгами. Стоить такая видеокарта будет не дороже 850 долларов, но будет основана на ядре AD103 и получит 8448 ядер CUDA. За счёт использования 256-битной шины внутри разместится 16 Гб видеопамяти, а если сравнивать с находящейся в продаже GeForce RTX 4070 Ti, то новинка окажется быстрее до 22% или немного меньше. Если внимательно присмотреться к сравнительным тестам, то можно предположить, что GeForce RTX 4070 Ti SUPER по быстродействию обходит GeForce RTX 4080, но стоит намного меньше. Неясно, с чего вдруг Дженсен Хуанг решил пойти на такую щедрость, ведь ранее ничем подобных глава зелёных не страдал. Не исключено, что инсайдеры ошибаются в оценке производительности или конечной стоимости, но пока других подробностей о GeForce RTX 4070 Ti SUPER у нас нет.

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GeForce RTX 4080 SUPER выглядит не менее интересно, но пока неясно, насколько быстрой будет такая видеокарта. Всё дело в том, что новинка получит широкую 320-битную шину и целых 20 Гб видеопамяти. Это в значительной степени увеличит пропускную способность памяти, сократив разрыв с действующим флагманом. Кроме того, заявлено для использования ядро AD103 и 10 240 ядер CUDA. Предполагается, что такой буст позволит добиться увеличения быстродействия до 10% по сравнению с GeForce RTX 4080, но в данном случае перед NVIDIA стоит задача не переусердствовать. Стоит только сделать GeForce RTX 4080 SUPER слишком быстрой, и GeForce RTX 4090 потеряет свою привлекательность. Ну а невнятная GeForce RTX 4080 SUPER окажется неинтересна потенциальным покупателям. Что до стоимости, то она будет зафиксирована на уровне 999 долларов, по крайней мере так говорят инсайдеры.