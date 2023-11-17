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Bublik1
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
Китай в виде исключения согласился поставить России самые мощные свои процессоры серии Loongson

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В Китае есть целый ряд перспективных разработчиков, работающих над графическими процессорами, нейрочипами и процессорами для серверных и настольных компьютеров. Но особняком стоит Loongson, считающаяся чуть ли не национальным достоянием. Причина в том, что компания действительно способна выпускать интересные решения, а потенциал для развития огромен. Обычно Loongson не поставляет процессоры за пределы Поднебесной, но для России было сделано исключение. Судя по всему, все решения были приняты ещё в 2022 году, ведь недавно стало известно, что российская операционная система «Альт» получила поддержку китайской процессорной архитектуры LoongArch. Это стало возможным благодаря усилиям разработчиков компании «Базальт СПО», завершившего адаптацию ОС под китайскую архитектуру.

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LoongArch, продолжает совершенствоваться уже больше 20 лет и составляет основу для процессоров компании Loongson. Многие из этих процессоров демонстрируют производительность, сопоставимую с современными чипами Intel и AMD, работающими на архитектуре x86 (3-4 года отставания). Недавно власти Китая признали стратегическую важность LoongArch и запретили экспорт этой технологии за пределы страны. Как уже было сказано, для России было сделано исключение, а в результате компания «Норси-транс» планирует начать производство хранилищ данных, серверов и компьютеров, используя процессоры Loongson. Первая партия из 100 процессоров Loongson уже была закуплена для разработки новых устройств. Представители «Базальт СПО» уточнили, что адаптация операционной системы «Альт» под LoongArch находится на этапе тестирования. Новая сборка операционной системы основана на экспериментальной ветке репозитория проекта «Сизиф», предназначенной для тестирования новых алгоритмов, включая поддержку различных процессорных архитектур.

Советник генерального директора «Базальт СПО» подчеркнул, что стабильные версии ОС «Альт» с поддержкой LoongArch планируется выпустить в начале 2024 года. Новая стабильная ветка репозитория проекта «Сизиф», а также дистрибутивы ОС «Альт» p11, включая версии для платформы LoongArch, будут доступны к этому времени. Алексей Новодворский отметил, что первоначально выбор Xfce в качестве графической среды для экспериментальной сборки операционной системы был обусловлен её компактностью и простотой поддержки. При этом последующие выпуски ОС «Альт» также будут включать другие графические среды, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей. Экспериментальная сборка операционной системы «Альт» с поддержкой LoongArch уже доступна для скачивания с официального сайта разработчика. Пользователям предлагается ISO-образ объёмом около 1.2 ГБ для установки на ПК, а также подробная инструкция для запуска виртуальной машины loongarch64 под QEMU.

Разработчики отметили, что большинство существующих программ уже работает стабильно в новой сборке ОС «Альт», но для проприетарных программ требуется дополнительная адаптация, а компания готова оказать помощь авторам этих программ для поддержки новой архитектуры. Особенно отмечается помощь с китайской стороны, что значительно ускорило процесс адаптации ОС «Альт» под LoongArch. Представители компании-разработчика предоставили подробную документацию, современные серверы для тестирования ОС и активно сотрудничали с разработчиками свободного ПО, способствуя поддержке LoongArch. Напомним, архитектура LoongArch впервые появилась в 2002 году и стала детищем компании BLX IC Design Corporation, которая также является владельцем бренда Loongson. Разработка осуществлялась при поддержке Института компьютерных технологий Китая, Академии наук Китая и группы Jiangsu Zhongy Group.

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Разработчики утверждают, что архитектура LoongArch полностью самостоятельная и не имеет ничего общего с другими архитектурами, такими как x86, ARM, MIPS, RISC-V и другими. В настоящее время LoongArch включает в себя более 2000 уникальных инструкций. Loongson выпускает 2-3 процессора в год, при этом компания активно использует самые современные технологии. Сегодня стало известно, что ведётся подготовка к началу производства процессора 3A7000. Ожидается, что он станет первым в портфолио компании, созданным по 7-нм нормам. Производство стартует в 2025 году, а контракт доверят местной SMIC. Сотрудничество между Россией и Китаем выглядит перспективно, поскольку обе страны страдают от американских санкций, а значит имеют совместные цели и задачи. 

#процессоры #санкции #loongson
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