Производство стартует не раньше 2025 года

Известно, что китайские власти планируют инвестировать в собственные полупроводники около 1 триллиона долларов. Деньги значительные, а правительство выдвигает определённые требования компаниям, которые смогут претендовать на гранты. Главная цель заключается в разработке целого спектра материалов и технологий в данной отрасли, а программа уже воплощается в жизнь. Американские журналисты пишут, что китайские компании буквально ведут охоту за специалистами, предлагая перспективным кандидатам огромные заработные платы. Ведётся подготовка и собственных кадров, а пока сонный Джо запрещал поставки в Китай видеокарты GeForce RTX 4090, активно наращивались закупки литографического оборудования. Как оказалось, в 2023 году Китай умудрился закупить на 96% больше литографов, чем годом ранее, а это только часть национальной стратегии. Со временем в Китае научатся выпускать продукцию, способную конкурировать с лучшими графическими чипами NVIDIA, а в настоящее время ведётся активная работа по переходу на высокотехнологичные технологические процессы.

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Не так давно Huawei наладила производство процессоров Kirin 9000S на мощностях SMIC с использованием 7-нм норм, а сегодня стало известно, что к данному рубежу приблизилась и компания Loongson. Полупроводниковая компания выпускает достаточно интересные решения, но сильно отстаёт от американских конкурентов. Похоже, появилась возможность сократить дистанцию за счёт выпуска продукции на 7-нм технологическом процессе. По информации Digitimes, компания перейдёт на новые технологические нормы к 2024 году, что может привести к увеличению производительности готовых процессоров на 20-30%. Это не значит, что китайцы догонят и перегонят AMD и Intel, но движение в данном направлении имеет важное значения для отрасли в целом, поскольку ранее подобные технологии освоили всего 2-3 компании в мире.

Известно, что Loongson является одним из ключевых разработчиков процессоров и графических ускорителей в Китае. Первые упоминания об этой компании датируются 2002 годом, а сама она была создана благодаря усилиям компании BLX IC Design Corporation. Проект поддерживается Институтом компьютерных технологий и Академией наук Китая при участии группы компаний Jiangsu Zhongy Group. Loongson имеет важное значение для импортозамещения, поскольку выпускает чипы для правительственных нужд и не выходит за пределы внутреннего рынка. Компания не обладает собственными производственными мощностями и занимается инженерной частью, включающих создание новых архитектурных решений. Выпуск чипов осуществляется контрактными производителями полупроводниковых изделий, а в настоящее время неясно, кто выпустит новую линейку процессоров для Loongson. Инсайдеры полагают, что в качестве контрактного производителя выбрана именно SMIC, которая пока единственная доказала способность выпускать полупроводниковые изделия по 7-нм нормам. Это смартфон Huawei Mate 60 Pro, созданный на базе однокристальной системы Kirin 9000S. Телефон назван неприятным сюрпризом для властей США, которые были уверенны в том, что китайцы окончательно отстали от удаляющегося полупроводникового поезда.

В настоящее время Loongson выпускает процессор 3A6000 с тактовой частотой 2.5 ГГц. Он создан на основе 12-нм технологического процесса, а производитель уверяет, что по показателю выполнения инструкций за такт (IPC) он сопоставим с разработками AMD на основе архитектуры Zen 3. Эксперты не согласны с подобными выводами, поскольку по всем показателям 3A6000 можно сравнить с архитектурой Zen 1, а в подтверждение приводят результаты тестов. Например, в UnixBench процессор Loongson 3A6000 демонстрировал общую производительность, схожую с бюджетным Ryzen 3 3100 и Intel Core i3-10100F. Китайский камень уступает первому 11%, а второму 8% в многоядерном режиме и 8% и 2% соответственно в тестах одного ядра. При этом стоит учитывать, что в отличии от процессоров Ryzen 5000, имеющих не менее шести ядер (12 потоков), Loongson 3A6000 и его предшественник, 3A5000 могут похвастать только четырьмя ядрами. Предполагается, что новое поколение, созданное на 7-нм нормах, окажется также четырёхъядерным. Это значит, что прирост скорости окажется не таким значительным, как ожидает Loongson.

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Одновременно с этим аналитики уверены, что переход на 7-нм технологический процесс окажет значительное влияние на будущие серверные продукты Loongson. Эти чипы содержат больше ядер, чем настольные. Китайская компания активно использует чиплеты, где на каждый отдельный модуль приходится 16 ядер. Улучшенный технологический процесс позволит разместить на одной подложке большее количество чиплетов и ядер, что приведёт к значительному увеличению общей производительности серверного оборудования. В Loongson ожидают, что 3A7000, созданный по 7-нм нормам, предложит прирост быстродействия на уровне 20-30% по сравнению с существующим 3A6000. Проблема в том, что разработка и производство новой архитектуры занимает много времени, поэтому новый продукт появится на рынке только в начале 2025 года. Таким образом, на момент появления Loongson 3A7000 на рынке появится продукция Intel, созданная на базе 1.8-нм техпроцесса (18A). Кроме того, TSMC также планирует освоить 2-нм нормы, тогда как SMIC надеется наладить выпуск чипов по 5-нм технологическому процессу. Конкуренция нарастает, а значит, скучно точно не будет.