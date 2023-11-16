Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Loongson переходит на 7-нм нормы – новый процессор 3A7000 выпустит китайская SMIC
Производство стартует не раньше 2025 года

реклама

Известно, что китайские власти планируют инвестировать в собственные полупроводники около 1 триллиона долларов. Деньги значительные, а правительство выдвигает определённые требования компаниям, которые смогут претендовать на гранты. Главная цель заключается в разработке целого спектра материалов и технологий в данной отрасли, а программа уже воплощается в жизнь. Американские журналисты пишут, что китайские компании буквально ведут охоту за специалистами, предлагая перспективным кандидатам огромные заработные платы. Ведётся подготовка и собственных кадров, а пока сонный Джо запрещал поставки в Китай видеокарты GeForce RTX 4090, активно наращивались закупки литографического оборудования. Как оказалось, в 2023 году Китай умудрился закупить на 96% больше литографов, чем годом ранее, а это только часть национальной стратегии. Со временем в Китае научатся выпускать продукцию, способную конкурировать с лучшими графическими чипами NVIDIA, а в настоящее время ведётся активная работа по переходу на высокотехнологичные технологические процессы. 

реклама

Не так давно Huawei наладила производство процессоров Kirin 9000S на мощностях SMIC с использованием 7-нм норм, а сегодня стало известно, что к данному рубежу приблизилась и компания Loongson. Полупроводниковая компания выпускает достаточно интересные решения, но сильно отстаёт от американских конкурентов. Похоже, появилась возможность сократить дистанцию за счёт выпуска продукции на 7-нм технологическом процессе. По информации Digitimes, компания перейдёт на новые технологические нормы к 2024 году, что может привести к увеличению производительности готовых процессоров на 20-30%. Это не значит, что китайцы догонят и перегонят AMD и Intel, но движение в данном направлении имеет важное значения для отрасли в целом, поскольку ранее подобные технологии освоили всего 2-3 компании в мире. 

Известно, что Loongson является одним из ключевых разработчиков процессоров и графических ускорителей в Китае. Первые упоминания об этой компании датируются 2002 годом, а сама она была создана благодаря усилиям компании BLX IC Design Corporation. Проект поддерживается Институтом компьютерных технологий и Академией наук Китая при участии группы компаний Jiangsu Zhongy Group. Loongson имеет важное значение для импортозамещения, поскольку выпускает чипы для правительственных нужд и не выходит за пределы внутреннего рынка. Компания не обладает собственными производственными мощностями и занимается инженерной частью, включающих создание новых архитектурных решений. Выпуск чипов осуществляется контрактными производителями полупроводниковых изделий, а в настоящее время неясно, кто выпустит новую линейку процессоров для Loongson. Инсайдеры полагают, что в качестве контрактного производителя выбрана именно SMIC, которая пока единственная доказала способность выпускать полупроводниковые изделия по 7-нм нормам. Это смартфон Huawei Mate 60 Pro, созданный на базе однокристальной системы Kirin 9000S. Телефон назван неприятным сюрпризом для властей США, которые были уверенны в том, что китайцы окончательно отстали от удаляющегося полупроводникового поезда. 

В настоящее время Loongson выпускает процессор 3A6000 с тактовой частотой 2.5 ГГц. Он создан на основе 12-нм технологического процесса, а производитель уверяет, что по показателю выполнения инструкций за такт (IPC) он сопоставим с разработками AMD на основе архитектуры Zen 3. Эксперты не согласны с подобными выводами, поскольку по всем показателям 3A6000 можно сравнить с архитектурой Zen 1, а в подтверждение приводят результаты тестов. Например, в UnixBench процессор Loongson 3A6000 демонстрировал общую производительность, схожую с бюджетным Ryzen 3 3100 и Intel Core i3-10100F. Китайский камень уступает первому 11%, а второму 8% в многоядерном режиме и 8% и 2% соответственно в тестах одного ядра. При этом стоит учитывать, что в отличии от процессоров Ryzen 5000, имеющих не менее шести ядер (12 потоков), Loongson 3A6000 и его предшественник, 3A5000 могут похвастать только четырьмя ядрами. Предполагается, что новое поколение, созданное на 7-нм нормах, окажется также четырёхъядерным. Это значит, что прирост скорости окажется не таким значительным, как ожидает Loongson.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Одновременно с этим аналитики уверены, что переход на 7-нм технологический процесс окажет значительное влияние на будущие серверные продукты Loongson. Эти чипы содержат больше ядер, чем настольные. Китайская компания активно использует чиплеты, где на каждый отдельный модуль приходится 16 ядер. Улучшенный технологический процесс позволит разместить на одной подложке большее количество чиплетов и ядер, что приведёт к значительному увеличению общей производительности серверного оборудования. В Loongson ожидают, что 3A7000, созданный по 7-нм нормам, предложит прирост быстродействия на уровне 20-30% по сравнению с существующим 3A6000. Проблема в том, что разработка и производство новой архитектуры занимает много времени, поэтому новый продукт появится на рынке только в начале 2025 года. Таким образом, на момент появления Loongson 3A7000 на рынке появится продукция Intel, созданная на базе 1.8-нм техпроцесса (18A). Кроме того, TSMC также планирует освоить 2-нм нормы, тогда как SMIC надеется наладить выпуск чипов по 5-нм технологическому процессу. Конкуренция нарастает, а значит, скучно точно не будет.

#loongson #3a7000
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайский процессор Loongson 3A6000 имеет производительность на уровне Core i3-10100F
Китайская Loongson выпустит игровую видеокарту – 9A1000 сравнится по скорости с Radeon RX 550
Китайская видеокарта Loongson 9A1000 может достичь производительности уровня RX 550
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
12
В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
4
Renault собирается предлагать компактные электромобили по цене машин с ДВС к середине десятилетия
+
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
9
Спикер ВСУ Игнат: Новая тактика российской авиации заставляет украинский бизнес терпеть убытки
1
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
7
Израиль проводит операцию в больнице Аль-Шифа в Газе, призывая ХАМАС сдаться
9
В Афганистане талибы патрулируют территорию, катаясь на роликах
1
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
12
Обновленный ключ безопасности Google Titan может хранить до 250 паролей
+
В украинской столице демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Пушкину
5
Немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине 5 десантно-штурмовых машин Caracal
5
В России есть всё необходимое для воссоздания сверхзвукового лайнера Ту-144 — глава Минтранса
12
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
3
Создатели World of Tanks перечислили Украине более $1 млн., собранных с внутриигровых транзакций
7
PNY установила сразу два вентилятора на новые PCIe Gen 5 SSD серии CS3150
2
NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
3
По вселенной "Безумного Макса" 22 мая 2024 года стартует фильм "Фуриоса"
+
Глава Рособоронэкспорта: Экспорт "Ланцетов" невозможен из-за их необходимости в российской армии
+
Samsung работает над новейшими Galaxy Buds 3 Pro, которые будут выпущены в 2024 году
+

Популярные статьи

"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
7
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
20
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
13
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
3
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
7
Снарядов нет, но вы держитесь - цена обещаний западных политиков и свежее про Украину
33
Китай вкладывает миллиарды долларов в производство передовых чипов памяти
6
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 7
31
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
20
Индия сотрудничает с Россией для борьбы с Пакистаном, а Пакистан с США, чтобы навредить РФ
4

Сейчас обсуждают

Лев корл
21:03
Особенно сейчас
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
Игорь Быков
21:02
Ну у меня s23+ и poco m5s, оба получат) самс уже получил
Android 14: мобильные телефоны Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor и Oppo, которые получат обновление
Олег Тимофеев
21:02
Наконец то доперло.. Пластик и аллюминий.
"Берешь обломки пластика и печатаешь дрон" — в России собираются делать БПЛА из вторсырья
Лев корл
21:00
Да, Дефендер нужно останавливать - защиту онлайн и защиту от подделки Выньдоус сам себя сломать не даст))))
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
Лев корл
20:57
И чего поднимают кипеша, диджитал активатор от Ратиборус до 2038 года в помощь)))))
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
Oleg Evseev
20:54
Это что реклама Solidigm?
Аппараты iPhone 15 будут работать с новой беспроводной зарядкой Qi2
El Grechko
20:50
Васюта, такое впечатление, что ты купил когда-то one s, а на series s/x апгрейдиться не стал, и вот сейчас оправдывает оба эти свои решения, типа series - говно бесперспективное, а такое же говно, тол...
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
VAKT
20:49
До начала сухого закона в США автомобили, в подавляющем большинстве, ездили на спирте, у которого октановое число без всяких присадок уже 105, а в выхлопе - пар + углекислый газ. И перевести нынешние ...
Нефть из угля и экономичный двигатель: ВОИР отобрало лучшие изобретения последнего года
миша беляк
20:48
А что, резон в этом есть. С учетом выбытия 200 тыс. военных Украины в год, можно воевать 20 лет и находиться у власти в качестве диктатора. Ведь было сказано, что Запад будет оказывать помощь столько...
Зеленский заявил о необходимости завершения, а не заморозки конфликта с РФ
Александр Пиюк
20:48
Ребята, вы даже не можете одинаковый объём памяти использовать. Сравнение просто не корректно отражается при сравнении 16 гб рам и 32 гб. Аплодирую стоя вашей гениальности.
Двухканальный режим памяти приносит на 54% больше FPS в играх по сравнению с одноканальным режимом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем