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Bublik1
The Washington Post: Пентагон закупает нефть из РФ, а Белый дом сам нарушает санкции против России
Американские журналисты приходят к выводу, что санкции против РФ провалились

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В российской прессе часто пишут, что американские и тем более европейские санкции оказались бесполезными. При этом рядом с такими новостями можно встретить довольно неожиданные подробности. Например, швейцарский регистратор намерен отключить Россию от доменной зоны .aero. Такой шаг вынудит аэропорты переходить на внутреннюю доменную зону, а это время и деньги. Кроме того, вчера сообщалось о проблемах новых автомобилей, завезённых в Россию по параллельному импорту. Оказывается, европейские производители удалённо отключают двигатели и другие критические элементы, чем делают использование транспортных средств невозможным. Есть проблемы и у лайнера Superjet 100, который должен был перейти на отечественный двигатель ПД-8. Планы приходится корректировать, но на самом деле сложностей у бизнеса достаточно, а основной удар должен был заключаться в снижении нефтегазовых доходов. 

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Первые несколько месяцев после введения так называемого потолка цен российская нефть действительно торговалась дешевле 60 долларов, а учитывая существовавшие риски, приходилось давать покупателям в Индии и других регионах огромные скидки. Со временем скидки становились всё меньше, цена нефти росла, а в октябре российский бюджет получил на 15% больше прибыли от реализации чёрного золота, чем месяцем ранее. На этом фоне Западные эксперты пытаются придумать, как ещё навредить России, тогда как журналисты The Washington Post раскопали настоящую сенсацию. Оказывается, США первыми ввели санкции против российской нефти, а после этого заставили последовать своему примеру и Европу, вот только всё это было ложью, поскольку нефть из РФ активно закупается Пентагонов. Издание отследило поставки от российских портов до посредников и конечных потребителей, а также заявляет, что нефть из России попадает на главный нефтеперерабатывающий завод Греции, обслуживающий американские вооружённые силы. Оказывается, с введением запрета на поставки российской нефти в прошлом году, завод Motor Oil Hellas из Греции быстро нашёл альтернативные источники и перестали приобретать нефть из РФ. Власти Греции даже приводились в пример, как решительные и бескомпромиссные, но детальное изучение поставок доказало, что нефтепродукты российского производства все ещё поступают на греческий завод. 

Вот только сейчас это делается при помощи сложных схем, а в результате ничего не изменилось. Одна из схем подразумевает несколько смен владельцев и перепродажу от одного лица другому. Это позволяет маскировать первоначальное происхождение ресурса, а сама Motor Oil Hellas закупает чёрное золото через посредников, включая компанию Fossil Trading FZC, зарегистрированную в ОАЭ. Последняя закупает нефть в «Роснефти», игнорируя американские санкции. Далее проводится смешивание российского сорта с марками из других источников в нефтехранилищах Турции, а после полностью очищенный от санкций ресурс поступает в Грецию и затем напрямую в США. Журналисты ссылаются на некий осведомлённый источник, утверждающий, что наличие российской нефти в поставках для Пентагона подчёркивает ничтожность санкций и их неполное соблюдение. 

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Запрет на ввоз российской нефти предполагал сильный экономический удар по России, но экономика страны оказалась устойчивой благодаря многочисленным способам обхода санкций. В результате доходы от продажи нефти увеличились, достигнув пика с момента введения запрета, а цена на нефть из России давно вышла за пределы так называемого потолка. Всё это вызывает тревогу в Белом доме, поскольку там так и не смогли добиться соблюдения санкций. Украинские власти уверяют, что это оказывает негативное воздействие на способность России производить новое оружие, но в Киеве забывают, что и сами долгое время заправляли российской нефтью свои танки. Только в 2023 году чёрное золото из РФ перестало поступать на заводы в Польше, превращавшие чёрное золото в топливо для техники ВСУ. Авторы издания The Washington Post приходят к выводу, что Пентагон осведомлён о происхождении нефти и является активным участником обхода санкций. Похоже, властям США и самим выгодно покупать российскую нефть, ну а если тот, кто придумал санкции их не соблюдает, то не станет это делать никто. Именно так считают американские журналисты. 

#санкции #нефть #экономика рф
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