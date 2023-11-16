Причина в санкциях, а сами автомобили были ввезены в РФ по параллельному импорту

Существует такое выражение: «Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус». Увы, но довольно большая часть жителей России продолжает заносить деньги европейским и американским компаниям даже несмотря на то, что первые и вторые активно отказываются от подобной перспективы. В пример можно привести владельцев игровых приставок. Что сказать, у бедолаг действительно выбор невелик, ведь купить новую игру на диске сложно, поэтому геймеры используют VPN, где маскируют свой IP-адрес для доступа к иностранным магазинам. Точно также поступают обладатели персональных компьютеров, но проблема значительно шире. Apple ушла из России, громко хлопнув дверью, но фанаты продолжают покупать яблочную продукцию, хотя прекрасно понимают, что смартфоны могут быть в любой момент заблокированы. Похоже, эти люди надеются на здравый смысл Западных компаний. Увы, но здравый смысл давно покинул головы этих ребят. Ну а если не верите, то давайте разберём ещё один крайне показательный пример.

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Представьте себе, что вам срочно понадобилась машина. Можно обратиться на вторичный рынок, но вы богаты и знамениты и не привыкли к подобной экономии. Благо есть параллельный импорт, а значит новенький автомобиль премиального уровня доставят из ОАЭ или другой страны. И всё казалось безоблачным, пока производители не начали блокировать ввезённые после 24 февраля в Россию автомобили. По данным «Известий», ссылающихся на источники в дилерских и сервисных центрах, проблема затрагивает бренды, которые ранее были наиболее популярны в России. Это в первую очередь французская Renault, а также немецкие BMW и Mercedes. Но если смартфон Apple после блокировки некоторых функций вы всё же использовать можете, то автомобиль превращается в «кирпич». На самом деле не всё так плохо, ведь вы можете в нём посидеть, но поехать куда-то уже не выйдет. По информации журналистов, чаще всего сталкиваются с этой проблемой автовладельцы, решившие обслужить свои машины в так называемых «гаражных» сервисных центрах. «Новые машины, обслуживаемые в неофициальных сервисах, получают удалённую блокировку, а пока решения проблемы не существует.

Эксперты не готовы сказать, затронет ли блокировка автомобили, ввезённые до 24 февраля 2022 года в официальные дилерские центры или купленные за пределами страны. Информация от источников издания касается только автомобилей, которые не имеют официального статуса в России или ранее не поставлялись на отечественный рынок. Например, BMW X3 2023 года выпуска официально не поставляется рынок РФ. Один из владельцев такой модели обнаружил, что после посещения неофициального сервисного центра некоторые функции его автомобиля были деактивированы. Отмечается, что клиент купил авто в Европе и завёз собственными силами. После посещения неофициального СЦ диагностическое оборудование показало ошибки. На приборной панели загорелись индикаторы давления в шинах, разряженного аккумулятора и другие, а после безуспешных попыток сбросить систему и перезапустить двигатель пришлось эвакуировать автомобиль к официальному дилеру.

В данном случае владелец получил свою машину в нормальном состоянии, поскольку специалистам удалось сбросить программное обеспечение и настроить все параметры заново через альтернативное ПО. Подробностей насчёт использования сторонних утилит, в прессе нет, но зато приводится ещё один случай. Так, новоиспечённый владелец кроссовера BMW X5 решил модифицировать программное обеспечение мультимедийной системы и приборной панели. Специалистам официального СЦ удалось вернуть машину в исходное состояние, но оба случая скорее исключение из правил. Отмечается, что ремонт и диагностика автомобилей, ввезённых в Россию по неофициальным каналам, могут стать значительной проблемой для владельцев в самое ближайшее время. Главная причина заключается в программных блокировках, которые делают невозможным проведение ремонта в мастерских, не оснащённых официальным диагностическим оборудованием.

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Мало того, западные автопроизводители не собираются упрощать доступ к своим сервисам для российских дилеров. Многие просто заблокировали любую возможность доступа российских компаний к новому оборудованию, а в числе наиболее активных на этом поприще значатся, Audi, BMW и Mercedes-Benz. Не добавляют оптимизма решения российских властей. К примеру, раньше при блокировке машины можно было снять ограничения при помощи дубликата ключей, но с весны 2023 года этот процесс усложнился, ведь теперь сделать это можно только по запросу через интернет. В этом случае требуется сделать так, чтобы иностранные бренды не видели российский IP-адрес. Для обхода используют VPN, но в России готовятся к блокировке таких сервисов, а это значит разблокировка станет ещё сложнее. По данным журналистов, проблема блокировки автомобилей актуальна для владельцев машин марок Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и Skoda. Некоторые проблемы есть у тех, кто купил серую Kia, что свидетельствует о том, что производители из Южной Кореи всё активнее подключаются к санкциям. Ситуация с новыми моделями BMW оказалась ещё сложнее. Теперь нельзя заказать для них ключи через официальные каналы, и сделать ключ на коленке невозможно. Эксперты уверены, что в будущем количество автопроизводителей, внедряющих программные блокировки для несертифицированного диагностического оборудования, будет увеличиваться.