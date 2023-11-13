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Bublik1
В РФ признали невозможность выпуска Superjet 100 в запланированные сроки из-за проблем с двигателем
Предполагается, что испытания полностью отечественного Superjet 100 состоятся уже в 2024 году

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Считается, что рынком правят законы финансовой выгоды, поэтому многие крупные компании полагаются на проверенных поставщиков, выпуская конечную продукцию под собственной маркой. При этом никому и в голову не придёт подсчитывать, сколько процентов китайского концентрата содержится в европейских соках, ведь в данном случае важно соблюдение норм безопасности и возможность получения прибыли. Отдельные политики пытаются ставить бизнесу палки в колёса, ну а санкции против России доказали, что иногда деньги не так важны, как потеря глобального доминирования. США пытаются остановить потерю конвертируемости доллара, поскольку всё больше стран задумываются о переходе в расчётах на региональные валюты. Вот только пока все действия американского правительства приводят к прямо противоположным результатам, а антироссийские санкции и вовсе могут дорого обойтись производителям полупроводниковых изделий, автомобилей и самолётов. 

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Ещё пять лет назад разговоры о создании российского двигателя для гражданской авиации не вызывали энтузиазма среди чиновников, ну а сегодня можно заметить, как меняется отечественная авиационная отрасль. При этом на пути есть как победы, так и поражения, а о последних новостях в проекте Superjet 100 (SJ-100) рассказал глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). По словам Юрия Слюсаря, лётные испытания отечественного двигателя ПД-8 запланированы на 2024 год. При этом отмечается, что программа испытаний требует больше времени, чем изначально предполагалось. По последним прогнозам, испытания ПД-8, которые изначально планировались завершить к концу 2023 года, теперь ожидаются в 2024 году. Глава ОАК подчеркнул, что испытания двигателя в составе самолёта станут частью программы на 2024 год, но не стал называть более точных сроков.

ОАК отвечает за разработку и производство SJ-100 в ПАО «Яковлев», а ранее двигатели поставляла французская компания. В 2022 году европейский производитель отказался от сотрудничества, ну а эксперты полагают, что французская сторона потеряет до 1 миллиарда долларов. Прежде всего неясно, куда планируется пристроить уже готовые двигатели. Кроме того, использовать их в других самолётах не получится, а всё производство придётся закрывать или модернизировать. Российская сторона также испытывает проблемы, поскольку из-за неготовности двигателей поставки первых импортозамещённых версий SJ-100 не начнутся раньше 2024 года. Напомним, ранее были опубликованы планы представителей российской авиационной отрасли, предполагающие появление первых самолётов с новыми двигателями уже в 2023 году. Несмотря на некоторые пессимистичные оценки, некоторые эксперты авиационной отрасли полагают, что первый полёт SJ-100 с российским двигателем состоится до конца текущего года. Как уже было сказано, работа по созданию отечественной версии SSJ-100 возобновилась после введения широкомасштабных санкций со стороны ЕС и США. Российские власти поручили нескольким компаниям разработать собственные модели самолётов в каждом основном классе для решения данной проблемы.

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Стоит добавить, что первоначально предполагалось, что сертификация двигателя ПД-8 произойдёт к концу 2022 года. После этого сроки были перенесены на весну и лето 2023, ну а первый полёт SJ-100 с использованием франко-российских двигателей SaM-146 был осуществлён лишь в августе. Вот только выпускать и обслуживать такие агрегаты больше не выйдет, поэтому необходимость производства собственного двигателя ПД-8 стала ещё более актуальной. В сентябре генеральный директор «Яковлева» Андрей Богинский заявил, что первые SJ-100 будут произведены до конца года, но это не значит, что указанные сроки соответствуют началу сертификации. Ну и дабы повысить градус пессимизма до максимума напомним, что поставки регионального самолёта Ил-114-300, которые планировалось начать в 2023 году, перенесены на 2026 год из-за неготовности российского двигателя. 

#российская авиация #superjet 100
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