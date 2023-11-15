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Bublik1
Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
В настоящее время у российского ведомства нет планов экспорта дрона-камикадзе на международный рынок

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На этой неделе внимание международной прессы приковано к авиационной выставке Dubai Airshow-2023. На мероприятие приехали как крупные производители оружия, так и потенциальные покупатели, пытающиеся сбить цену в кулуарах, инвестировав деньги как можно удачнее. По данным Ростеха, со стороны России в выставке участвуют более 200 единиц оружия, а интерес иностранных покупателей высок, как никогда. Всё дело в том, что СВО стало своеобразной рекламой российскому оружию на мировом рынке. США могут сколько угодно рассказывать о невероятной мощи своих истребителей, но все убедились в том, что Су-35 способен решать самые сложные цели, а поражение противника возможно с расстояния нескольких сотен километров. Оценили эксперты и эффективность российских систем ПВО, а также боеприпасы, обладающие высокой точностью и мощностью. 

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Международным заказчикам предлагается присмотреться к целому ряду техники, включая Ил-76МД-90А(Э), Ка-52, Ми-171А3, Ансат, Ка-32А11М и многие другие. Особняком стоит истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, который способен стать настоящим вызовом для американской военной промышленности. Стоимость экспортной версии не должна превысить 30 миллионов долларов, тогда как сегодня европейские и американские поставщики просят за самолёты четвёртого поколения в два раза больше. Словом, Россия готова поставлять заинтересованным сторонам широкий спектр продукции своего ВПК, но есть и исключения. По данным Рособоронэкспорта, в настоящее время «Ланцет» остаётся продуктом для внутреннего рынка. Оказывается, появились запросы со стороны иностранных покупателей, предлагающих купить большую партию дронов-камикадзе.

Напомним, «Ланцет» стал одним из символов российского оружия в СВО, поскольку в сети существует десятки подтверждённых попаданий при помощи этого беспилотника по украинской технике. Дрон отличается высокой точностью и способен попадать в самые плохозащищённые узлы танков, броневиков и стал настоящим вызовом для артиллерийских установок ВСУ. Украинские эксперты также признают высокую эффективность российского беспилотника, а Западные эксперты замечают, что дальность поражения постоянно растёт. Это подтверждают и российские источники, а сегодня известно, что «Ланцет» способен пройти расстояние 70 километров, используя автоматические системы наведения и даже тепловизор. Пока наведение по тепловым сигнатурам считается экспериментальной разработкой, а всё это вызывает неподдельный интерес со стороны лидеров других государств. 

В Рособоронэкспорте не говорят, какие именно страны подали запрос на покупку «Ланцета». Очевидно, что распространять подобную информацию запрещено, тогда как глава ведомства Александр Михеев всё же решил пояснить, по каким причинам Россия не продаёт «Ланцеты». По его словам, в настоящее время существует высокий спрос на данный дрон-камикадзе со стороны российских вооружённых сил. Это значит, что все производственные мощности работают на внутренний рынок. Кроме того, сегодня отсутствует разрешительная документация, на основе которой могут появиться планы создания экспортного варианта «Ланцета». Александр Михеев не уточнил, рассматривается ли идея выхода на международный рынок после завершения СВО. Скорее всего, если «Ланцет» и будет доступен для покупки, то не в той версии, что сегодня применяется в СВО. Инженеры уберут критически важные компоненты, что позволит снизить риски попадания дрона-камикадзе в руки американских специалистов. К примеру, может быть заменена система управления, которая построена вокруг защищённой от большей части средств РЭБ электронной начинки. 

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В Рособоронэкспорте предлагают иностранным заказчикам обратить внимание на другую продукцию отечественного ВПК. Например, вместо «Ланцета» Россия может поставить другой беспилотник, который имеет весьма интересные характеристики и работает по аналогичному принципу. Это «КУБ-Э», разработанный компанией ZALA (создала «Ланцет»). Кроме того, Рособоронэкспорт может предложить и другие разведывательные и ударные беспилотники, успешно протестированные на поле боя. Среди них комплекс «Орлан-Э», а также модели «Орлан-10Е» и «Орлан-30». На данный момент все эти беспилотники представлены на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023, которая проходит в Объединённых Арабских Эмиратах. Ну а о том, будут ли заключены контракты на поставку перечисленных выше дронов-камикадзе, мы узнаем значительно позднее. 

#военные технологии #беспилотники #ланцет #дроны-камикадзе
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