Истребитель стоит до 30 миллионов рублей, а эксперты ожидают, что за 15 лет удастся реализовать 300 самолётов

Эксперты отмечают, что определить принадлежность того или иного самолёта к пятому поколению крайне сложно. К примеру, по некоторым характеристикам американский F-35 не вписывается в заявленные рамки, но речь идёт о современной модификации, тогда как первые машины и вовсе выглядели крайне сомнительно. За десять лет была проведена огромная работа, что позволило увеличить эффективность машины посредством интеграции новых электронных систем и разнообразного оружия. Страны Европе выстроились в длинную очередь за американской мечтой, обеспечив производителя контрактами на многие годы вперёд. При этом сегодня многие государства НАТО пытаются игнорировать важный факт – конечную цену машины. Всё дело в особенностях соглашения, ведь янки дают не только самолёты, но и строят инфраструктуру, включая поставку оборудования, обучение технического персонала и пилотов. Всё это стоит очень дорого, а в результате в новых поставках один F-35 обходится до 125 миллионов долларов. Потеря такого самолёта больно ударит по бюджету, а значит заказать достаточно истребителей не удаётся, а основной груз ложиться на авиацию четвёртого поколения.

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Сложно сказать, сколько стоит российский Су-57 в финальных модификациях. Известно, что ещё очень долго (или никогда) самолёт не будет поставляться на экспорт, а вот новый Су-75 Checkmate кажется перспективным. В рамках выставки Dubai Airshow 2023 представители госкорпорации «Ростех» сообщили, что проектирование самолёта полностью завершено, а значит начинаются подготовительные работы в результате чего будет создано несколько образцов истребителя пятого поколения. Речь идёт о лёгком истребителе, который был представлен публике ещё в 2021 году. Тогда проект вызвал интерес среди потенциальных заказчиков, а в российской прессе писали, что Су-75 представляет собой именно экспортный вариант самолёта пятого поколения. За время, прошедшее с момента демонстрации макета, инженеры внесли целый ряд корректировок, что оказало влияние на сроки начала производства. В результате удалось снизить стоимость отдельных узлов, а также внедрить некоторые технические решения. К моменту проведения выставки Dubai Airshow 2023 все конструкторские работы завершены, а документация по Checkmate передана на производство.

Согласно озвученным планам Объединённой авиационной корпорации (ОАК), экспериментальные образцы нового истребителя будут представлены в 2024-2025 годах, первая партия окажется доступна для поставки иностранным заказчикам уже в 2026 году. Массовые поставки начнут осуществляться в 2027, но сроки могут быть скорректированы. Известно, что Су-75 способен разгоняться до 2 Маха (немногим меньше 2500 км/ч) и имеет дальность полёта до 3 тысяч километров с боевой нагрузкой до 7.4 тысячи килограммов. Самолёт оснащён радаром с активной фазированной антенной решёткой (АФАР), системой кругового оптического и радиотехнического разведывания, встроенной системой радиоэлектронных помех, оптической системой прицеливания и широкодиапазонной системой связи. Checkmate представляет собой перспективное ответвление отечественной программы истребителя пятого поколения. Этот малозаметный многофункциональный истребитель, предназначенный для экспорта, отличается возможностью адаптации под требования заказчика. В России его рассматривают как альтернативу выпущенному в 2010 году Су-57, а эксперты отмечают, что обе машины получат полную унификацию по авионике и системам вооружения.

Что любопытно, сегодня главными конкурентами на международном рынке для российского Су-75 выступают самолёты четвёртого поколения. Это французский (Rafale) и шведский (Gripen). При этом оба стоят больше 60 миллионов долларов, тогда как о дорогостоящем F-35 мы уже писали выше. Поскольку у стран НАТО нет выбора, то властям приходится закупать менее эффективные и боеспособные самолёты, тогда как для многих других государств Checkmate станет глотком свежего воздуха. Всё дело в том, что Су-75 оценивается в 25-30 миллионов, а разработчики уверены, что на мировом рынке будет спрос на 300 таких самолётов в течение 15 лет. В качестве потенциальны покупателей называют арабские страны, а также Индию и некоторые государства Юго-Восточной Азии. Что примечательно, в (ОАК) работают над тремя модификациями лёгкого тактического истребителя Checkmate. Планируется выпуск одноместной, двухместной и даже беспилотной версии. Последняя обязательно найдёт своего покупателя, поскольку в последнее время мировые тенденции смещаются в сторону использования ИИ и компьютерных систем для управления транспортными средствами. До самолётов пока прогресс не дошёл, но российский Су-75 вполне может оказаться на острие технических инноваций.

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На данный момент в мире всего два истребителя пятого поколения. Это российский Су-57 и американский F-35A Lightning II. Оба самолёта обладают малозаметностью, скоростью и манёвренностью по сравнению с предшественниками. Помимо этого, они способны вести бой с минимальным вмешательством пилота. Американский F-35 уже поступил на вооружение нескольких стран и используется Армией обороны Израиля в операциях для нанесения ударов по Сектору Газа. Су-57 проходит боевые испытания в рамках специальной военной операции. Кроме того, для него разработан беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник», способный носить управляемые ракеты и корректируемые бомбы. Предполагается, что истребитель и беспилотник будут способны координировать свои действия как во время воздушного боя, так и в момент патрулирования той или иной территории. Массовое производство Су-57 начнётся в ближайшие годы, но в целом по количеству боевых единиц американский F-35 ушёл очень далеко, поскольку США смогли наладить выпуск истребителя пятого поколения достаточно давно и создали больше тысячи машин.