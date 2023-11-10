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Bublik1
«Ланцеты» взяли на вооружение тепловизор – дрон-камикадзе стал ещё опаснее для ВСУ
Ранее российские дроны научились поражать цели в автоматическом режиме

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Многие Западные аналитики сходятся во мнении, что «Ланцет» из перспективного беспилотника превратился в грозное оружие. В сети можно встретить массу роликов, доказывающих высокую эффективность дронов-камиказде, способных наносить удары по украинской технике как на линии соприкосновения, так и в тыловых лагерях. При этом за текущий год разработчики провели существенную модернизацию, в значительной степени расширив потенциал беспилотного аппарата. В производстве находится несколько модификаций, а наиболее значительным изменениям подверглась система наведения. Это сделало возможным использование автономного режима для ударов по целям, когда встроенная система будет корректировать угол наклона в соответствие с заданными схемами той или иной техники противника. Это тут же привело к росту потерь в ВСУ, ну а за счёт установки новой антенны удалось добиться значительных успехов в противостоянии радиоэлектронным помехам. Фактически, сбить такой дрон при помощи штатных средств РЭБ почти невозможно, а расширенная дальность полёта до 70 километров сделала «Ланецт» ещё более опасным. 

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Похоже, у разработчиков ещё не закончились идеи, о чём стало известно совсем недавно. Как оказалось, дроны-камикадзе всё чаще вооружаются тепловизорами, а эксперты называют такое решение своевременным и правильным. Считается, что подобная система способна кардинально изменить боевую обстановку и проявить свою эффективность в сценариях, где предыдущие модификации «Ланцетов» оставались неприменимыми. Похоже, установка тепловизора стала возможна после того, как «Ланцеты» получили автоматическую систему распознавания и наведения на цель. Всё дело в том, что ночью наносить удары по целям крайне неэффективно. Требуется не только длительная подготовка, но и изрядное везение, ну а автоматическая система наведения позволяет решить большую часть проблем оператора. Выходит, что не хватало только тепловизора, который позволяет увидеть цели с расстояния, что сделает возможным применения беспилотников в любое время суток. Судя по информации военкоров, технология ещё не стала массовой и находится на стадии отработки. Несмотря на это «Ланцеты» с тепловизорами уже применяется в реальных боевых условиях и успели выйти за границы испытательных полигонов. 

Эксперты считают, что универсальный тепловизионный блок можно легко интегрировать не только в тестовую версию дрона, но и в стандартную, которая сегодня выпускается серийно. Известно, что барражирующие боеприпасы «Изделие-51» и «Изделие-53» не требуют дополнительных модификаций для применения в ночное время. Вероятно, внедрение версии с системой распознавания и автозахвата целей также не потребует значительных изменений. При этом характеристики дальности полёта, времени полёта, точности попадания и другие параметры «Ланцетов» с тепловизором остаются неизменными. Эксперты полагают, что установка тепловизора на российские дроны приведёт к нескольким последствиям для украинской армии. Прежде всего ВСУ теряют возможность безопасных операций в ночное время, что затрагивает тыловое обеспечение, ротации, эвакуацию раненых и доставку боеприпасов. Кроме того, использование тепловизоров позволяет изменять тактику боевого применения в реальном времени. Теперь операторы могут эффективно поражать цели как днём, так и ночью, что усиливает оперативные возможности.

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Стоит отметить, что обычно применение беспилотников в ночное время требует привлечения ВВС или армейской авиации. Теперь такие операции становятся доступными на тактическом уровне. Кроме того, тепловизор расширяет применимость барражирующих боеприпасов «Ланцет» в сложных погодных условиях, таких как дождь или туман. Зимой беспилотные летательные аппараты с тепловизорами смогут обнаруживать объекты, излучающие тепло, такие как печки, генераторы, замаскированные технические сооружения и блиндажи. Это создаст дополнительные трудности для украинских военных, которые будут вынуждены усложнять маскировку или подвергнуться риску быть обнаруженными и атакованными.

#аналитика #военные технологии #беспилотники #ланцет #дрон-камикадзе
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