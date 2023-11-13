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Что показала Россия на выставке Dubai Airshow-2023 – «Аллигатор», Ил-76МД-90А и многое другое
По словам первого заместителя генерального директора Госкорпорации Ростех Владимира Артякова, наблюдается высокий интерес со стороны зарубежных покупателей к российским вооружениям

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Сегодня стартовала одна из самых крупных международных авиационных выставок Dubai Airshow-2023. По данным Госкорпорация Ростех, российские производители представят около 200 образцов продукции гражданского, военного и двойного назначения. Об истребителе пятого поколения Су-75 вы можете прочесть в нашем утреннем материале, а сейчас давайте кратко пройдёмся по наиболее интересным разработкам отечественных инженеров. Ключевыми деталями выставки, а также вкладом российской стороны поделился первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

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По его словам, одним из главных элементов выставочной программы станет тяжёлый транспортный самолёт Ил-76МД-90А(Э). Лайнер впервые за 30 лет своего существования будет представлен на международной арене, а речь идёт о модернизированной версии хорошо известного Ил-76МД. Сообщается, что новая машина получила больше 70% более современных агрегатов и узлов, что позволило значительно расширить базовые характеристики. В результате модернизации самолёт стал способен перевозить до 60 тонн груза, получил увеличенную дальность полёта, расходует намного меньше топлива и улучшил показатели безопасности. Повышенный интерес со стороны публики сопровождает появление «Аллигатора». Это боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52, который примет участие в лётной демонстрации. Отличная устойчивость, управляемость и высокая огневая мощь делают его востребованным в условиях боевых действий. Система навигации, включающая инерциально-спутниковую систему, обеспечивает высокую точность выхода на цель, а управляемые ракеты повышенной дальности превращают его в грозное оружие, способным эффективно поражать как воздушные, так и наземные цели. Такой вертолёт можно использовать как для поддержки наступления, так и для остановки наступающих сил потенциального противника, а также для ударов по тыловым лагерям и складам вооружения. Стоит отметить, что «Аллигатор» активно применяется в СВО, а многие зарубежные аналитики считает его ответственным за провал украинского контрнаступления. 

Помимо военной техники, Ростех продемонстрирует широкий спектр гражданских вертолётов, включая Ми-171А3. Этот вертолёт, специально предназначенный для перевозок над морем и обслуживания буровых платформ, имеет вместимость до 24 человек и может перевозить до 5 тонн груза на внешней подвеске. Соответствие стандартам Международной ассоциации производителей нефти и газа и повышенным требованиям к безопасности в полёте над водой делают Ми-171А3 уникальным в своём роде. Также будет представлен Ансат – лёгкий двухдвигательный многоцелевой вертолёт, поставляемый в санитарной версии, современный медицинский модуль которого позволяет предоставлять первую помощь и стабилизировать состояние пациента во время полёта. Специальный инфекционный бокс и отсек для транспортировки новорождённых дополняют многофункциональность этого вертолёта. Важным новшеством, впервые представляемым на мировой арене, станет модернизированный Ка-32А11М, разработанный для пожаротушения. Оборудованный новейшей системой пожаротушения СП-32, этот вертолёт имеет высокую эффективность в тушении пожаров в самых сложных условиях, включая высотные здания и области с сильной задымлённостью. Система быстрой дозаправки водой и возможность использования пеноагента делают его незаменимым средством в борьбе с пожарами. Помимо перечисленных выше техники, впервые на мировой арене будет представлен новейший экспортный образец – укороченный 5.56 мм автомат Калашникова АК-19. Разработанный для патрона 5.56х45-мм, который широко используется в странах НАТО и мировой арене, этот автомат обещает привлечь внимание высокой эффективностью и передовыми технологиями. Кроме того, на Dubai Airshow-2023 будет демонстрироваться лёгкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305Э», созданная Конструкторским бюро машиностроения «Высокоточных комплексов». Обладая дальностью полёта в 14.5 километров, она представляет собой средство, способное поражать пункты управления ПВО. Это даёт вертолётам возможность приблизиться к противнику и применить другие виды огневой мощи. Ракету можно эффективно использовать против инженерных сооружений, бронетехники, зенитных ракетных систем и других объектов.

Владимир Артяков отмечает, что присутствие России на Dubai Airshow-2023 подчёркивает не только наличие передовых технологий, но и готовность обеспечивать эффективность в самых различных областях, от боевых действий до решения гражданских задач. Ну а стабильно высокий интерес со стороны зарубежных партнёров позволяет российским инженерам инвестировать в разработки новых типов вооружения и военно-гражданский сектор. Артяков признаёт, что геополитические изменения внесли свой вклад в направление экспорта, где стало более заметным разделение стран на друзей и недругов. Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с государствами, нарушившими международное право по вопросам несанкционированного реэкспорта вооружений. Вместе с тем появляются новые партнёры, которые ценят работоспособность российских образцов в реальных условиях. Так, Россия активно взаимодействует со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ. Ближневосточный рынок играет ключевую роль, где реализуются многочисленные проекты в гражданской и военной сферах. Российские образцы техники пользуются спросом, и страны региона часто становятся первыми получателями новинок. При этом потенциальные покупатели знают, что российское вооружение доказало свою эффективность в реальных боевых условиях на Ближнем Востоке во время борьбы с террористическими группировками, что способствует высокому уровню заказов отечественной продукции в этом регионе.

Объёмы мирового рынка сегодня трудно оценить, учитывая поставки западных стран в Украину, которые также являются экспортом. При этом сегодня российские предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе Госкорпорация Ростех, акцентируют внимание на внутреннем рынке, сосредотачиваясь на обеспечении обороноспособности страны. Несмотря на это продолжается активная работа по продвижению продукции на внешние рынки, что позволяет загрузить мощности отечественного ОПК. Рособоронэкспорт удерживает стабильный портфель заказов свыше 4 триллионов рублей, постоянно расширяя географию поставок и виды продукции. Артяков делает акцент на том, что Россия имеет репутацию надёжного поставщика, при этом особый интерес со стороны потенциальных заказчиков привлекает сбалансированная стоимость, простота в эксплуатации и возможность модернизации. Военная техника, испытанная в боевых условиях, оказывает весомое влияние на международном рынке, и интерес к российским образцам продолжает расти.

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P.S. Выставка Dubai Airshow-2023 продлиться с 13 по 17 ноября. Если вы хотите увидеть полное интервью Владимира Артякова, то переходите по ссылке: https://rg.ru/2023/11/10/rossijskoe-vybiraiut-za-nadezhnost-rosteh-o-novinkah-na-dubai-airshow-i-ob-eksporte-otechestvennogo-oruzhiia.html

#военные технологии #dubai airshow-202
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