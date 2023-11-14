По словам Вадима Базыкина, Checkmate - очень красивый самолёт, а красивый самолёт должен хорошо летать

В понедельник 13 ноября открылась международная авиационная выставка Dubai Airshow-2023. С первого дня стало ясно, что потенциальные покупатели проявляют высокий интерес к продукции российского ВПК, а в Ростехе ожидают заключения нескольких крупных заказов. Почитать о наиболее интересных выставочных экземплярах, представленных российскими инженерами, вы можете в нашем материале, ну а пока авиационный салон только в разгаре внимание отечественной и зарубежной прессы привлёк истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate. Буквально вчера стало известно, что в РФ уже совсем скоро стартует производство новой машины, а эксперты уже не раз поднимали вопрос об уникальных характеристиках перспективного самолёта.

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В пресс-службе государственной корпорации Ростех подтвердили начало производства первых моделей лёгких истребителей пятого поколения, а также отметили, что передали полный пакет документации на завод-изготовитель. Сообщается, что в инженеры внесли некоторые коррективы в конструкцию истребителя, что и привело к некоторой задержке. Предварительные оценки указывают на то, что первый экспериментальный образец Checkmate, обладающий улучшенными лётно-боевыми характеристиками, может быть готов к концу 2025 года. Ну а поскольку мировая премьера Су-75 состоялась 2 года назад на Dubai Airshow 2021, то внимание прессы к самолёту как никогда высокое. Своим мнением на этот счёт поделился военный историк и директор музея вооружённых сил ПВО Юрий Кнутов. Эксперт восхищён лёгкостью и манёвренностью нового самолёта. Он пишет, что не случайно название Checkmate переводится с английского как «шах и мат», поскольку перспективный истребитель действительно ставит зарубежные аналоги в непростое положение. Самолёт активно использует технологии «стелс» и оснащён одним двигателем. Он легче Су-57 и намного дешевле, что делает его перспективным на мировом рынке вооружений.

Эксперт указал, что ценовой диапазон окажется между 25 и 30 миллионами долларов, что значительно дешевле зарубежных самолётов четвёртого поколения. Что до более мощных машин пятого поколения, то некоторые модели истребителя F-35 уже перевалили за 100 миллионов долларов. Но и тут сравнение не всегда оказывается в пользу американской машины, поскольку по скоростным характеристикам российский Су-75 превосходит своего оппонента. Особенно важно, что Checkmate сможет нести вооружение, применяемое на Су-57, а значит производители намерены унифицировать арсеналы вооружений Су-57 и Checkmate, чтобы снизить издержки при производстве. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин утверждает, что на самом деле у российского истребителя нет аналогов в мире. Всё дело в том, что американский F-35 представляет значительный компромисс, поэтому имеет низкую скорость и относительно высокую заметность. В то же время Су-75 значительно превосходит F-35 по показателю видимости на радарах.

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Не менее впечатлён и заслуженный лётчик России Вадим Базыкин. Он перечислил несколько преимуществ Checkmate по сравнению с потенциальными конкурентами. Прежде всего российская машина по всем характеристикам укладывается в стандарты пятого поколения. Кроме того, речь идёт о лёгком истребителе с одним двигателем, способным нести значительную нагрузку. Базыкин отмечает низкую заметность и универсальность, а также способность выполнять самые разнообразные задачи за счёт использования современных ракет. Это позволяет Су 75 наносить удары как по воздушным, так и по наземным целям, а в будущем Checkmate даже может выступать в качестве беспилотника и сопровождать Су-57. Базыкин отметил, что американцы, и европейцы проявляют повышенный интерес к самолёту, но увидеть его они смогут только на выставках, поскольку поставок военной техники в недружественные страны РФ больше не ведёт. Базыкин рассказал, что ему самолёт очень понравился. Мало того, он даже видел его своими глазами и пощупал руками. Checkmate очень красивый, а красивый самолёт обычно очень хорошо летает, ну а учитывая невысокую цену появится много желающих приобрести новый истребитель пятого поколения. Базыкин слышал о том, что планируется отгрузить партнёрам около 300 машин, а это очень серьёзная цифра.