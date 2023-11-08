Западные журналисты пишут о том, что русские использовали молнию для нанесения ударов по украинским позициям

Сегодня Авдеевка остаётся одной из самых горячих точек СВО. Острая необходимость уничтожения украинского укреплённого района в этом населённом пункте назрела очень давно, поскольку именно здесь располагаются части, наносящие удары по жилым кварталам Донецка. Только вчера в результате использования американской HIMARS погибло 6 человек, 17 получили ранения, а подобные инциденты происходят постоянно. Очевидно, что давление на украинскую группировку будет продолжаться, а значит именно здесь можно будет заметить применение высокоточных боеприпасов, которые в последнее время стали поступать на вооружение российской армии. Вчера в сети появились любопытные кадры из района Авдеевки, вызвавшие у Западных журналистов смешанные чувства.

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Ролик длится всего несколько секунд, но успел впечатлить СМИ, рассказывающие о неизвестном супероружии, находящемся в руках России. Кто-то даже назвал происходящее на экране «лучами смерти», тогда как другие пишут о том, что русские контролируют молнии. По данным российских экспертов, ничего мистического не произошло, а на самом деле армия РФ использовала новую модификацию самонаводящихся боевых элементов (СПБЭ). Существуют разногласия относительно того, какие именно боеприпасы применялись, кто-то пишет о том, что речь шла о реактивной артиллерии. К примеру, могла быть задействована система РСЗО «Торнадо», тогда как другие утверждают, что были использованы авиационные бомбы или кассетные боеприпасы РБК-500 с такими же СПБЭ. Споры не утихают, но есть все основания полагать, что речь шла о применении боевого комплекса «Мотив-3М», разработанного Научно-производственным объединением «Базальт». Такие боевые элементы могут доставляться при помощи реактивных снарядов 9М55К1 РСЗО «Смерч» и управляемых ракет 9М544 РСЗО «Торнадо-С», а также авиационных бомб РБК-500.

Боевые элементы «Мотив-3М» могут быть использованы в комбинации с планирующей авиабомбой ПБК-500У «Дрель». При сбросе с высоты 14 километров и скорости около 1100 километров в час, «Дрель» способна доставить бомбовую кассету на расстояние 30-35 километров от начальной точки. Это значит, что можно наносить удары по объектам, находящимся за линией соприкосновения, выводя из строя резервную технику и личный состав. При этом боевые элементы «Мотив-3М» оснащены инфракрасными датчиками для обнаружения тепловой сигнатуры цели и мощными кумулятивными боевыми частями, способными пробивать броню толщиной от 70 до 110 миллиметров. Многое зависит от угла падения, но в целом легко бронированная техника может быть сильно повреждена или уничтожена. При парашютном спуске со скоростью 17 метров в секунду, наклонные прямоугольные крылья обеспечивают вращение инфракрасного пеленгатора «Мотив-3М», а сам он в это время сканирует поверхность в поиске цели. Взрыв боевой части происходит в направлении цели на высоте около 150 метров. Поражение цели осуществляется в её наиболее уязвимой верхней части.

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На Западе констатируют, что применение такого вооружения представляет собой ответ российской армии на поставки кассетных боеприпасов, со стороны США. Как уже было сказано, ВСУ применяют кассеты для ударов по гражданским целям в Донецке, а «Мотив-3М» способен не только поражать живую силу противника, но и выводить из строя бронированную технику. Опасность для БМП представляет принцип нанесения ударов, поскольку разрыв происходит в верхней части, где бронирование не такое прочное, а за счёт высокой скорости и боевых характеристик снаряд и вовсе способен преодолеть все защитные элементы украинской техники.