Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Армия РФ применила под Авдеевкой «лучи смерти» – чем опасен для ВСУ боевой элемент «Мотив-3М»
Западные журналисты пишут о том, что русские использовали молнию для нанесения ударов по украинским позициям

реклама

Сегодня Авдеевка остаётся одной из самых горячих точек СВО. Острая необходимость уничтожения украинского укреплённого района в этом населённом пункте назрела очень давно, поскольку именно здесь располагаются части, наносящие удары по жилым кварталам Донецка. Только вчера в результате использования американской HIMARS погибло 6 человек, 17 получили ранения, а подобные инциденты происходят постоянно. Очевидно, что давление на украинскую группировку будет продолжаться, а значит именно здесь можно будет заметить применение высокоточных боеприпасов, которые в последнее время стали поступать на вооружение российской армии. Вчера в сети появились любопытные кадры из района Авдеевки, вызвавшие у Западных журналистов смешанные чувства.  

реклама

Ролик длится всего несколько секунд, но успел впечатлить СМИ, рассказывающие о неизвестном супероружии, находящемся в руках России. Кто-то даже назвал происходящее на экране «лучами смерти», тогда как другие пишут о том, что русские контролируют молнии. По данным российских экспертов, ничего мистического не произошло, а на самом деле армия РФ использовала новую модификацию самонаводящихся боевых элементов (СПБЭ). Существуют разногласия относительно того, какие именно боеприпасы применялись, кто-то пишет о том, что речь шла о реактивной артиллерии. К примеру, могла быть задействована система РСЗО «Торнадо», тогда как другие утверждают, что были использованы авиационные бомбы или кассетные боеприпасы РБК-500 с такими же СПБЭ. Споры не утихают, но есть все основания полагать, что речь шла о применении боевого комплекса «Мотив-3М», разработанного Научно-производственным объединением «Базальт». Такие боевые элементы могут доставляться при помощи реактивных снарядов 9М55К1 РСЗО «Смерч» и управляемых ракет 9М544 РСЗО «Торнадо-С», а также авиационных бомб РБК-500.

Боевые элементы «Мотив-3М» могут быть использованы в комбинации с планирующей авиабомбой ПБК-500У «Дрель». При сбросе с высоты 14 километров и скорости около 1100 километров в час, «Дрель» способна доставить бомбовую кассету на расстояние 30-35 километров от начальной точки. Это значит, что можно наносить удары по объектам, находящимся за линией соприкосновения, выводя из строя резервную технику и личный состав. При этом боевые элементы «Мотив-3М» оснащены инфракрасными датчиками для обнаружения тепловой сигнатуры цели и мощными кумулятивными боевыми частями, способными пробивать броню толщиной от 70 до 110 миллиметров. Многое зависит от угла падения, но в целом легко бронированная техника может быть сильно повреждена или уничтожена. При парашютном спуске со скоростью 17 метров в секунду, наклонные прямоугольные крылья обеспечивают вращение инфракрасного пеленгатора «Мотив-3М», а сам он в это время сканирует поверхность в поиске цели. Взрыв боевой части происходит в направлении цели на высоте около 150 метров. Поражение цели осуществляется в её наиболее уязвимой верхней части.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На Западе констатируют, что применение такого вооружения представляет собой ответ российской армии на поставки кассетных боеприпасов, со стороны США. Как уже было сказано, ВСУ применяют кассеты для ударов по гражданским целям в Донецке, а «Мотив-3М» способен не только поражать живую силу противника, но и выводить из строя бронированную технику. Опасность для БМП представляет принцип нанесения ударов, поскольку разрыв происходит в верхней части, где бронирование не такое прочное, а за счёт высокой скорости и боевых характеристик снаряд и вовсе способен преодолеть все защитные элементы украинской техники.

#военные технологии #«мотив-3м»
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В СВО засветился первый M1A1 Abrams – ВСУ прячет танки и не пускает в бой против российских Т-90М
В ГУР МО Украины рассказали, почему РФ не использует ракеты и сколько «Кинжалов» осталось у России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
М-12 «Восток» на участке от Москвы до Казани планируют открыть до конца текущего года
6
Рекордные запасы газа в Европе оказались распределены по странам неравномерно
10
Специалисты выяснили причины низкого fps в Cities Skylines II и рассказали, как повысить его втрое
4
Китайская Loongson выпустит игровую видеокарту – 9A1000 сравнится по скорости с Radeon RX 550
2
Глава эстонской разведки: Россия производит 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в месяц
+
Стоит ли в 2023 году переходить на Windows 11 – почему новая ОС так и не стала лучшей для геймеров
21
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
12
Инсайдер разочаровался в новом дизайне упаковки GeForce RTX 4070 Ti SUPER
6
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
1
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
5
Заказавшие Ferrari сегодня, получат автомобиль не раньше середины 2026 года
5
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
10
Специалисты попытались превратить майнерскую видеокарту NVIDIA CMP 50HX за 160 евро в игровую
4
Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого приняли присягу Российской Федерации
1
Открытый полупроводниковый квантовый материал установил рекорд скорости передачи информации
3
Российский энтузиаст запустил легендарную игру The Witcher 3 на экране смартфона
3
Как отключить опцию прослушивания ваших разговоров в Яндекс Алиса и Google Assistant
+
Притягивающие лучи из научной фантастики реальны и могут решить проблему космического мусора
1
Съемки приквела "Игры Престолов" сериала "Рыцарь Семи Королевств" начнутся весной 2024 года
4

Популярные статьи

Китай вытеснил крупнейшие оборонные компании Запада с рынка боевых летательных аппаратов
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 4
5
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
53
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
37
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 2
+
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
26
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
7
В США создают новую серийную термоядерную бомбу B61-13
4
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
8

Сейчас обсуждают

УдалЁн
19:48
Для начала надо хотя бы 13 поколение нагнуть, о каком 15 вы говорите?
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
Dimkovski
19:45
Ничего прекраснее 1080Ти за 15тыр ещё не придумали !
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
Вова Соколов
19:44
8800x3D....
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
Китя.
19:41
Понятно почему крышка у тебя все время открыта. тесный и все в стоке. корпус надо просторней там и проц разгонишь свой 5600х до 4.8Ггц и крышку закроешь.
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
Umid Xaydarov
19:32
только я его за 2800тр покупал. инфляция кули (
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
Kommunist7304
19:27
Согласен. "Буханка" не даст соврать.
Опубликованы первые уникальные изображения, полученные с нового телескопа "Евклид"
Китя.
19:17
ты же богатый иди покупай новую. https://market.yandex.ru/product--videokarta-gigabyte-aorus-radeon-rx-6900-xt-master-16g-gv-r69xtaorus-m-16gd-retail/927754091?sku=101287433738&utm_term=91031%7C101287...
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
Император эщкере
19:13
Я так и знал все нищие бичи ещё и отпетые вруны. Школота тупая сцуко засидела мои оверкокерсы.
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
Китя.
19:12
2 года назад.
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
Император эщкере
19:11
Сколько лет назад ты купил 6900хт за 40000 руб?
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем