Количество кадров то и дело опускается ниже 20 единиц, но сам факт осуществления такой сложной задачи вызывает удивление

Было время, когда владельцы смартфонов активно тестировали каждую модель, старательно подсчитывая виртуальные баллы. Со временем аттракцион потерял свою популярность, поскольку даже недорогие аппараты способны запускать любые приложения о довольно неплохо справляются с играми. Эксперты констатируют, что мощности современных мобильных процессоров превышают существующие требования, а на рынке есть всего несколько игр, способных загрузить новые камни. Несмотря на это совсем недавно производители мобильных процессоров вступили в очередную гонку. Технологии становятся всё более совершенными, ну а обыватели уже давно перестали обращать внимание на ранее считавшиеся важными деталями. Похоже, всё было не напрасно, поскольку совершенствуется не только аппаратная, но и программная часть. Любопытный эксперимент провёл энтузиаст из России Марк Королёв (Mark Korolev). На своём канале на YouTube он продемонстрировал работу игры The Witcher 3: Wild Hunt на смартфоне.

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Никаких уловок, а в качестве основы выступил новый Nubia Z50, который может похвастать наличием процессора Snapdragon 8 Gen 2 и 12 Гб оперативной памяти. Такая мощная начинка оказалась вполне достаточной для того, чтобы культовая игра запустилась. Всё это стало возможно благодаря программному обеспечению TERMUX-BOX & WINLATOR 2.0, но потребовало некоторых жертв. Так, настройки графики выставлены на минимальные, а количество кадров в секунду постоянно опускается ниже 20 единиц при разрешении дисплея 1280-720р. Во время загрузки городских улиц и боёв с монстрами можно зафиксировать минимальные 13 fps, но всё это не так важно, ведь сам факт запуска компьютерной игры на обычном смартфоне кажется невероятным. При этом картинка загружается полностью, на экране нет артефактов изображения, а звук вполне соответствует оригинальному на ПК. Нет зависисаний, а низкий фрамрейт легко объяснить.

Прежде всего нужно понимать, что перед нами смартфон, в котором нет большой настольной видеокарты. Внутри чипа скрывается интегрированное решение, которое предназначено для запуска оптимизированных игр. Вы не услышите гула вентиляторов, а размер чипа в разы меньше настольных решений. Кроме того, свою лепту в потерю быстродействия вносит и эмулятор. Возможно, если как следует поработать с кодом программного обеспечения, то удастся выйти на базовые 24 кадра в секунду, но случится это не завтра. На фоне такого события можно констатировать, что мобильные процессоры на архитектуре ARM развиваются очень быстро. Ясно, что во многом смартфоны ограничены размером чипа и отсутствием системы охлаждения, но технический прогресс не стоит на месте.

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Недавно Qualcomm представила новый процессор Snapdragon X Elite, который продемонстрировал довольно внушительные показатели и смог превзойти решения от Intel, AMD и Apple по целому ряду показателей. При этом Snapdragon X Elite всегда выигрывает по энергоэффективности, а потенциал у архитектуры ARM огромен. Именно поэтому NUVIA и AMD уже заявили о планах создания аналогичных чипов, а эксперты рассказывают о том, что дни архитектуры Х86 сочтены. Революция уже рядом, а значит через 3-5 лет мы сможем запускать классические игры с персональных компьютеров на своих смартфонах. Это может стать значительным прорывом, поскольку AMD работает над несколькими продуктами в серии интегрированных графических чипов, имеющих производительность на уровне дискретных видеокарт за 300 долларов.