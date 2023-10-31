Первые тесты демонстрируют значительное превосходство над конкурентами, а эксперты говорят о настоящей революции в мире настольных компьютеров и ноутбуков

Высказывается мнение, согласно которому архитектура Х86 считается устаревший и доживает последние годы. Это не значит, что мы не увидим новые процессоры от Intel и AMD, но всё говорит о высоком интересе к архитектуре ARM, обладающей высоким потенциалом. Эксперты отмечают, что подобные решения обладают высокой скоростью и отличной энергоэффективностью, превосходя аналоги на архитектуре Х86. Ранее сообщалось, что AMD и NVIDIA занимаются активной разработкой ARM-процессоров, а первые коммерческие поставки начнутся в ближайшие годы. Вот только не стоит забывать, что первой на рынке была компания Qualcomm, которая ещё несколько лет назад выпустила собственные решения на архитектуре ARM под операционной системой Windows.

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Что же, пока конкуренты только готовятся выйти на рынок, на мероприятии Snapdragon Summit компания Qualcomm представила новейший 64-битный 12-ядерный процессор Snapdragon X Elite под названием «Oryon», разработанный специально для ПК, работающих под управлением операционной системы Windows. Основу этого процессора составляют технологии стартапа NUVIA, который ранее был приобретён Qualcomm. Этот процессор представляет собой значительный шаг в развитии рынка настольных компьютеров и ноутбуков и может значительно повлиять на производительность и эффективность использования ПК под управлением Windows. На мероприятии Snapdragon Summit 2023 компания Qualcomm продемонстрировала результаты тестов нового процессора Snapdragon X Elite, которые доказали, что он превосходит практически все существующие компьютерные платформы от Intel, AMD и Apple во многих аспектах.

Особенно впечатляющей оказалась энергоэффективность по сравнению с конкурентами. Это означает, что при соблюдении заявленных характеристик, процессор Snapdragon X Elite может стать революцией в мире лептопов под ОС Windows, предлагая высокую производительность и продолжительное время автономной работы. Как уже было известно, процессор Snapdragon X Elite создан на основе 4-нм технологического процесса и способен работать на частоте до 3.8 ГГц на всех своих ядрах. В то же время одно или два ядра могут автоматически увеличивать частоту до 4.3 ГГц. В общей сложности, у процессора есть 42 Мб кеш-памяти L2 и L3. Каждый кластер из четырёх ядер имеет 12 Мбайт кеш-памяти L2, а оставшиеся 6 Мб распределены между всеми ядрами. Snapdragon X Elite поддерживает быструю энергоэффективную память LPDDR5X-8533 с общей пропускной способностью до 136 Гбайт/с. Кроме того, он совместим с накопителями стандарта PCIe 4.0. Процессор включает самый мощный на данный момент графический процессор Adreno, обеспечивающий производительность на уровне 4.6 Тфлопс (что больше, чем у консоли Xbox Series S от Microsoft) и поддерживает 4K-экраны с частотой обновления 120 Гц и HDR10. Кроме того, процессор получил поддержку дополнительных линий PCIe, что позволяет теоретически объединить его с дискретной видеокартой в составе ноутбука, хотя для этого потребуется поддержка со стороны производителей дискретной графики.

Snapdragon X Elite также оборудован нейронным сопроцессором Hexagon (NPU), предназначенным для выполнения задач машинного обучения, которые ранее выполнялись вычислительными ядрами CPU. Это значительно увеличивает производительность. Согласно данным Qualcomm, NPU обладает производительностью в 45 TOPS (триллионов операций в секунду) в задачах INT4, что в 4.5 раза превосходит возможности современных процессоров, установленных в ноутбуках. В совокупности производительность платформы Snapdragon X Elite (CPU, iGPU и NPU) в задачах, связанных с работой искусственного интеллекта, достигает до 70 TOPS. На мероприятии Snapdragon Summit 2023 были продемонстрированы два тестовых ноутбука, работающих на процессорах Snapdragon X Elite. Один из них имел общее энергопотребление 23 Вт и был толщиной в 15 мм, второй – 80 Вт и толщиной в 16.8 мм. Важно отметить, что это общее энергопотребление всего ноутбука, а не только процессора. Qualcomm сообщила, что первыми на рынке появятся ноутбуки с более низким энергопотреблением, а системы с более высоким энергопотреблением будут доступны позднее.

Geekbench 6

Результаты тестов процессора Snapdragon X Elite в Geekbench 6 показали его впечатляющую производительность. В тестах, проведённых на разных платформах с разным уровнем энергопотребления, ноутбук с процессором Snapdragon X Elite и энергопотреблением 23 Вт оказался быстрее ноутбуков с процессорами AMD Ryzen 7 4840U, Intel Core i5-13700H и даже Apple M2 Pro. Он обогнал их как по однопоточной, так и по многопоточной производительности. Ноутбук с процессором Snapdragon X Elite и энергопотреблением 80 Вт также опередил систему на процессоре Apple M2 Pro в обоих тестах, хотя в многопоточной производительности он немного уступил системам с процессорами Core i9-13950HX и Ryzen 9 7945HX. Также были продемонстрированы результаты тестов Geekbench в операционной системе Linux, где Snapdragon X Elite превзошёл результаты, продемонстрированные под Windows. В однопоточном тесте процессор набрал 3222 балла, а в многопоточном – 17 215 баллов.

PCMark 10 Applications

Тесты PCMark 10 Applications моделируют реальные нагрузки в различных офисных приложениях Microsoft, оценивая, насколько эффективно система справляется с повседневными задачами, включая веб-браузинг, редактирование документов в Word, Excel, PowerPoint и других приложениях. Как видно на графике ниже, система с процессором Snapdragon X Elite проявила себя отлично в этих тестах. Несмотря на то, что премиальные модели игровых ноутбуков оказались быстрее, они более массивные, шумные и потребляют больше энергии из-за наличия дискретных видеокарт. По сравнению с более массовыми моделями ноутбуков, такими как Acer Swift Edge 16 с процессором Ryzen 7 7840U и встроенной графикой, новый Snapdragon X Elite продемонстрировал лучшую производительность.

Cinebench 2024

Недавно выпущенный бенчмарк Cinebench 2024 от Maxon предназначен для оценки производительности как процессора, так и графического ускорителя при использовании нового движка рендеринга Redshift. Эта утилита поддерживает x86-совместимые и 64-битные процессоры AMD и Intel, чипы M1 и M2 от Apple, а также платформу Snapdragon от Qualcomm. Ситуация с Cinebench 2024 оказалась аналогичной результатам, полученным в тестах Geekbench. В тесте на рендеринг Snapdragon X Elite продемонстрировал лучшую однопоточную производительность и опередил 12-ядерный процессор Apple M2 Pro в ноутбуке MacBook Pro 14 по многопоточной производительности. Примечательно, что премиальные игровые ноутбуки показали лучшую многопоточную производительность, но более массовые модели на базе процессоров Intel и AMD отстали от решения Qualcomm.

3DMark Wild Life Extreme

Самый новый кроссплатформенный тест 3DMark Wild Life в первую очередь определяет производительность графического ускорителя. В стандартном режиме Wild Life он оценивает графическую производительность за короткий период времени. Стресс-тест 3DMark Wild Life предназначен для проверки производительности графики с учётом долгих игровых сессий и показывает, насколько ухудшается производительность графического ускорителя при продолжительной нагрузке и термическом ограничении. В данном случае графическое ядро Adreno процессора Snapdragon X Elite продемонстрировало значительно более высокую производительность по сравнению с встроенными графическими ускорителями процессоров AMD и Intel, включая мощный встроенный Radeon 780M, хотя 19-ядерное графическое ядро процессора Apple M2 Pro всё равно оказалось быстрее.

GFXBench Aztec Ruins

GFXBench 5.0 – ещё один кроссплатформенный графический тест, а именно сцена Aztec Ruins, которая может работать с API DirectX, OpenGL, Vulkan или Metal в зависимости от используемой платформы. Результаты представляют собой наивысшие значения для каждой платформы и выполнены с использованием DirectX и Metal.

UL Procyon AI Inference Benchmark

Тест UL Procyon AI Inference Benchmark оценивает производительность алгоритмов искусственного интеллекта в среде Windows и поддерживает несколько движков искусственного интеллекта. На ноутбуках с процессорами Intel и AMD, тест запускался в версии для x86/x64-совместимых систем. Для Snapdragon X Elite тест запускался в нативной версии с поддержкой Qualcomm SNPE. Все системы были протестированы на вычислениях на целых числах. Нейронный сопроцессор Hexagon NPU работает на постоянной частоте (точная частота не указана), независимо от общей тепловой мощности (TDP) ноутбука. Поэтому ноутбуки с TDP 23 Вт и 80 Вт показали в тесте схожие результаты. NPU Hexagon, входящий в состав Snapdragon X Elite, продемонстрировал впечатляющую производительность, как видно на графике ниже. По сравнению с обычными ядрами центрального процессора (CPU), он обеспечивает значительно более высокую производительность при более низком энергопотреблении.

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Если делать выводы на основе указанных выше тестов, то пока процессор Snapdragon X Elite представляет собой потенциально революционную платформу для ПК под управлением Windows. Он обладает выдающейся производительностью в широком спектре нагрузок, связанных с CPU, GPU и NPU, и при этом демонстрирует лучший уровень энергоэффективности в своём классе. Если все утверждения компании Qualcomm будут реализованы в ноутбуках для потребителей, это будет серьёзная заявка на лидерство, с которой придётся считаться Intel, AMD и Apple.