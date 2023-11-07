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Минпромторг вводит новые требования для включения в госреестр – из списка уберут производителей SSD
У производителей SSD могут возникнуть значительные финансовые трудности

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В России освоили собственное производство целого ряда полупроводниковых изделий. Часто речь идёт о сборке из китайских комплектующих с использованием некоторых отечественных деталей, но в целом процесс не стоит на месте. Недавно новые мониторы представила компания Аквариус, а на рынке можно встретить российские материнские платы и другую электронику. При этом существуют области, где расширить внутреннее присутствие не удаётся, а одним из наиболее сложных продуктов считается твердотельный накопитель. Как стало известно, с 1 января 2024 года в силу вступят новые правила Минпромторга, согласно которым ожидается значительный пересмотр включения тех или иных продуктов в государственный реестр. Как оказалось, планируется поднять количество баллов для SSD более чем в 2 раза, а производители такой продукции уверены, что это нанесёт значительный вред отечественным компаниям. 

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Производители российских твердотельных накопителей уже обратились в Министерство промышленности и торговли с просьбой пересмотреть указанное выше решение. На данный момент минимальное количество баллов для включения SSD в реестр, составляет 25, но уже совсем скоро, чтобы получить место в реестре, потребуется набрать как минимум 55 баллов. Нет никаких сомнений, что столь значительный скачок делает вхождение в реестр недостижимой задачей. Эксперты отмечают, что набрать необходимое количество баллов возможно только в случае, если SSD будет оснащён российским контроллером. Вот только есть одна проблема: российские компании пока не научились выпускать современные контроллеры для твердотельных накопителей, поэтому выполнить указания правительства невозможно. 

Важно отметить, что отсутствие продукции в реестре Минпромторга означает, что производитель теряет доступ к государственным закупкам. Те фирмы, которые уже ранее попали в реестр, теперь могут оттуда вылететь, а экономические потери способны привести к банкротству молодых полупроводниковых компаний. Члены Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга уже отправили в адрес властей письмо с изложенными предложениями, но не указали, сколько должна длиться заморозка правил, и когда российские инженеры смогут разработать собственный контроллер для SSD. По словам вице-президента GS Group Федора Бояркова, внедрение новых правил означает только одно: российские продукты, содержащие память и контроллер иностранного производства, могут набрать не больше 27 баллов. Это в 2 раза меньше проходного порога, поэтому о включении в реестр не может быть и речи. Ну а установка российского контроллера увеличит количество баллов ещё на 30, что даст в сумме 57 баллов. В итоге эксперты приходят к выводу, что ни один из предложенных вариантов не может считаться реально выполнимым. Например, чтобы набрать необходимое количество баллов, нужно оснащать SSD российским контроллером или российской печатной платой и на 90% использовать российские компоненты. Вот только из-за санкционных ограничений и целого ряда других факторов получить российский контроллер и печатную плату невозможно.

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Вице-президент компании Kraftway, которая занимается производством и разработкой контроллеров для SSD, заявил, что отечественные разработчики будут способны предоставить на рынок конкурентное по цене и качеству решение к 2025 году. Ренат Юсупов подчеркнул, что запрос производителей на заморозку новых правил является логичным решением, но только если сама заморозка не будет длиться больше года. Более продолжительная задержка может лишить разработчиков контроллеров мотивации к развитию производства внутри страны. В целом аналогичная проблема затрагивает не только производителей SSD, но и другие российские компании, выпускающие потребительскую электронику. Новые правила по набору баллов касаются широкого спектра техники и уже вызвали обеспокоенность во многих сегментах электронной промышленности. Например, чтобы удовлетворить новые требования, потребуется, чтобы в устройствах использовались печатные платы российского производства, но сегодня отечественная промышленность не способна полностью удовлетворить этот запрос властей. В РФ производится всего 10% печатных плат от существующих потребностей рынка, поэтому приходится идти на компромисс и расширять собственное производство. 

#ssd #отечественные полупроводники
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